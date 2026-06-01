Irene Escolar, protagonista de 'Personas, lugares y cosas': "He ido a muchos afters y a grupos de terapia"
- La actriz está nominada en los Premios Max por su papel en la obra dirigida por Pablo Messiez
- Puedes seguir en directo, en RTVE Play, la 29ª edición de los Premios Max de Artes Escénica
Irene Escolar es candidata a Mejor Actriz en los Premios Max de las Artes Escénicas por su obra Personas, lugares y cosas. La actriz visita el plató de Atención Obras para hablar de lo que ha supuesto para ella el trabajo realizado en esta obra de teatro, y cómo vive esta nominación. "Una nominación siempre es un reconocimiento por compañeros, por compañeras, por gente que se dedica a lo mismo que tú. Es un tópico, pero claro que te hace mucha ilusión, y te hace sentir que se valora el esfuerzo y el trabajo, y entonces es muy bonito", le cuenta a Cayetana Guillén Cuervo. Los Premios Max se celebran esta noche, en el Teatro Romano de Mérida y los podrás seguir en directo en RTVE Play a las 22:00 horas, y a partir de las 23:45 horas en La 2.
En Personas, lugares y cosas, Irene Escolar da vida a una joven que ingresa en una clínica de desintoxicación para enfrentarse a sus adicciones y a sus traumas más profundos. "Trabajamos muchísimo toda la parte física. Había mucho trabajo de observación. Yo me he ido a muchos afters y a muchos lugares a observar. También tuve la suerte de estar yendo a unos grupos de terapia, de personas con consumo problemático. Empecé yendo por gusto y acabé yendo por necesidad. Necesitaba ver cómo estaban evolucionando, lo que estaba pasando ahí. Lo hermoso que era, la esperanza que me daba que esa escucha, ese compartir y abrirse sin ningún miedo les estaba salvando".
Irene Escolar cuenta que estas personas fueron al estreno de la obra, y muchas de ellas han repetido otras veces. "Me mandaron un ramo de flores, el ramo de flores más grande que me han mandado nunca, con una tarjeta que decía: gracias por representarnos a todos".
"Me ha llevado a lugares muy bonitos"
Un viaje transformador, asegura, de la mano del director de esta obra de teatro, de Pablo Messiez, en el que la actriz ha encontrado un aliado. "Con él he encontrado un aliado inteligente, divertido, tierno. Alguien que me ha llevado a lugares muy bonitos. Y le estoy muy agradecida porque realmente también se ha comprometido conmigo a transformarme como actriz". Algo de lo que también habla el propio Messiez que destaca las virtudes que ha ido descubriendo en Irene Escolar, gracias al trabajo desarrollado en esta obra de teatro. "Tiene algo que para mí hace que tenga sentido el trabajo, y es que no se queda atada a cosas que conoce, sino que tiene el deseo de mover cosas. Tiene deseos de seguir jugando y moviendo en direcciones distintas", cuenta el director. Precisamente, el montaje de la obra también opta al galardón a Mejor Adaptación o Versión Teatral.
Irene Escolar no para de trabajar. Ha participado en la película Ceniza en la boca, de Diego Luna, que se ha estrenado en el Festival de Cannes, y está pendiente del estreno también de Mi zona, de Cristian Beteta. "Es una película de género, con tintes de terror", cuenta la actriz. Además, la obra Personas, lugares y cosas vuelve al Teatro Español desde el 19 de septiembre y hasta el 18 de octubre. Después arrancará una gira por diferentes ciudades de la geografía española.