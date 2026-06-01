Irene Escolar, protagonista de 'Personas, lugares y cosas': "He ido a muchos afters y a grupos de terapia"

Irene Escolar es candidata a Mejor Actriz en los Premios Max de las Artes Escénicas por su obra Personas, lugares y cosas. La actriz visita el plató de Atención Obras para hablar de lo que ha supuesto para ella el trabajo realizado en esta obra de teatro, y cómo vive esta nominación. "Una nominación siempre es un reconocimiento por compañeros, por compañeras, por gente que se dedica a lo mismo que tú. Es un tópico, pero claro que te hace mucha ilusión, y te hace sentir que se valora el esfuerzo y el trabajo, y entonces es muy bonito", le cuenta a Cayetana Guillén Cuervo. Los Premios Max se celebran esta noche, en el Teatro Romano de Mérida y los podrás seguir en directo en RTVE Play a las 22:00 horas, y a partir de las 23:45 horas en La 2.

En Personas, lugares y cosas, Irene Escolar da vida a una joven que ingresa en una clínica de desintoxicación para enfrentarse a sus adicciones y a sus traumas más profundos. "Trabajamos muchísimo toda la parte física. Había mucho trabajo de observación. Yo me he ido a muchos afters y a muchos lugares a observar. También tuve la suerte de estar yendo a unos grupos de terapia, de personas con consumo problemático. Empecé yendo por gusto y acabé yendo por necesidad. Necesitaba ver cómo estaban evolucionando, lo que estaba pasando ahí. Lo hermoso que era, la esperanza que me daba que esa escucha, ese compartir y abrirse sin ningún miedo les estaba salvando".

Irene Escolar cuenta que estas personas fueron al estreno de la obra, y muchas de ellas han repetido otras veces. "Me mandaron un ramo de flores, el ramo de flores más grande que me han mandado nunca, con una tarjeta que decía: gracias por representarnos a todos".

Irene Escolar con Cayetana Guillén Cuervo en 'Atención Obras'