'Cucaracha': el reflejo de Hiba Abouk y Esther Acebo en una sociedad en guerra

Cucaracha, la nueva obra de Julián Fuentes Reta, tiene una particularidad que la hace diferente: dos actrices comparten el personaje protagonista, pero nunca se encuentran en el escenario. Hiba Abouk y Esther Acebo interpretan a la protagonista, Beth, una profesora de biología que se ve en la tesitura de dar clases en un país en guerra.

Estamos abordando el personaje de manera muy diferente Hiba Abouk, actriz

"Esther y yo, creo que coinciden todos nuestros compañeros, somos energías muy distintas y estamos abordando el personaje de manera muy diferente", ha expresado Abouk en Atención Obras. Con ayuda del director, ellas dos han logrado llegar al mismo objetivo del personaje, pero "por caminos diferentes". Uno de los retos ha sido, precisamente, la preparación de ese personaje, que ensayaron juntas. "Ha sido una cosa mucho más ligera de lo que podíamos incluso prever, que es como 'venga, esta escena te la pasas tú, venga, te la paso yo'", ha relatado Acebo.

Julián fue maravilloso y nos ayudó a entrar en esa atmósfera Esther Acebo, actriz

De esta forma, las dos han ido influyendo en el personaje de la otra, como reflejándose siempre desde dos perspectivas y maneras de actuar diferentes, como en "un laboratorio creativo". "Julián fue maravilloso y nos ayudó a entrar en esa atmósfera, no desde un lugar racional. O sea, no hicimos como un trabajo de mesa como tal, sino que estuvimos haciendo un montón de propuestas que él traía", explica Acebo. Es precisamente también desde la libertad que les ha dado Fuentes, premio Max en 2015 por Cuando deje de llover, que nace su personaje.

Esther Acebo, Cayetana Guillén Cuervo y Hiba Abouk en 'Atención Obras'.5