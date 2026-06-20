'Cucaracha': el reflejo de Hiba Abouk y Esther Acebo en una sociedad en guerra
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Cucaracha, la nueva obra de Julián Fuentes Reta, tiene una particularidad que la hace diferente: dos actrices comparten el personaje protagonista, pero nunca se encuentran en el escenario. Hiba Abouk y Esther Acebo interpretan a la protagonista, Beth, una profesora de biología que se ve en la tesitura de dar clases en un país en guerra.
Estamos abordando el personaje de manera muy diferente
"Esther y yo, creo que coinciden todos nuestros compañeros, somos energías muy distintas y estamos abordando el personaje de manera muy diferente", ha expresado Abouk en Atención Obras. Con ayuda del director, ellas dos han logrado llegar al mismo objetivo del personaje, pero "por caminos diferentes". Uno de los retos ha sido, precisamente, la preparación de ese personaje, que ensayaron juntas. "Ha sido una cosa mucho más ligera de lo que podíamos incluso prever, que es como 'venga, esta escena te la pasas tú, venga, te la paso yo'", ha relatado Acebo.
Julián fue maravilloso y nos ayudó a entrar en esa atmósfera
De esta forma, las dos han ido influyendo en el personaje de la otra, como reflejándose siempre desde dos perspectivas y maneras de actuar diferentes, como en "un laboratorio creativo". "Julián fue maravilloso y nos ayudó a entrar en esa atmósfera, no desde un lugar racional. O sea, no hicimos como un trabajo de mesa como tal, sino que estuvimos haciendo un montón de propuestas que él traía", explica Acebo. Es precisamente también desde la libertad que les ha dado Fuentes, premio Max en 2015 por Cuando deje de llover, que nace su personaje.
Un reflejo de la sociedad actual
Y si el papel de Beth es fruto en parte del reflejo y el trabajo de dos actrices, Cucaracha podría funcionar como un espejo de la sociedad actual. Todo esto pese a que el texto original fue escrito por la dramaturga y guionista escocesa Sam Holcroft hace 18 años. La obra, precisamente, ahonda en cómo influye la educación en una sociedad atravesada por la violencia y los conflictos. De ahí surge una reflexión abierta sobre el papel de la enseñanza en un mundo devastado, y de si ese poder puede frenar cualquier circunstancia adversa.
Estamos totalmente atravesados también por estas situaciones
"El texto, la verdad es que es intenso y además nos pilla en un momento, desgraciadamente, que estamos totalmente atravesados también por estas situaciones", ha asegurado Esther Acebo a Cayetana Guillén Cuervo. "Lo hemos tocado con la delicadeza que requiere, porque es a veces tan duro que, si no jugábamos a convertirlo en fábula, de verdad, creemos que se hacía un poco insoportable", ha confesado la actriz.
La educación nos hará libres
Hiba Abouk también coincide en que es una obra "muy necesaria ahora mismo". "Me parecía muy interesante que se abordara este texto, y hacerlo de una manera artística para conmover y despertar a las personas, a nosotros mismos", ha añadido. La intérprete ha ido más lejos al abordar algunas de las reflexiones que emanan de la obra: "La educación nos hará libres y hay que insistir en esa parte tan importante de la sociedad". Todo ello pone precisamente de relieve la necesidad de "cuidar a la juventud y darles las claves para que tengan un pensamiento". Sin "adoctrinar", sino más bien "saber educarles desde la libertad para que ellos mismos reflexionen y tomen sus propias decisiones".
La obra se podrá ver en los Teatros del Canal y también girará por diferentes escenarios españoles.