Luis del Val, en 'Plano General'

El periodista y escritor aragonés Luis del Val es el invitado de esta semana en 'Plano General', el programa de entrevistas de TVE que dirige y presenta Jenaro Castro. Luis del Val, una de las voces más reconocibles de la radio española y prestigioso guionista de televisión, homenajea la Transición, cuenta divertidas anécdotas sobre Adolfo Suárez y Gutiérrez Mellado, y comenta la actual situación de España.

Luis del Val considera que debemos "recuperar los valores de la honestidad y la honradez para erradicar la corrupción", y defiende el papel de "la prensa crítica con gobiernos de izquierdas o derechas porque su obligación es fiscalizar" al poder. Para el ex político que formó parte de las Cortes Constituyentes "debilita la democracia que no haya separación de poderes y que se presione a la prensa y los jueces".

Jenaro Castro y Luis del Val

Luis del Val afirma que "la vejez es una cosa que viene en incómodos plazos que no te libran del deterioro", reconoce que piensa a menudo en la muerte y dice que "la radio es el sonido de la vida y la televisión una representación de la vida".

El escritor y periodista se somete a todas las secciones del programa: La Semblanza (dedicada al aspecto biográfico y profesional de los invitados en la que participa su amigo el periodista Ernesto Sáenz de Buruaga); Sala Prensa (en la que los personajes hablan de asuntos de actualidad); En un rincón del alma (relativa al aspecto humano de los entrevistados); Primer Plano (en la que el personaje se somete a un test de actualidad, reflejos e ingenio) y El Muro (en la que el personaje entrevistado deja una frase firmada de su puño y letra como filosofía de su propia personalidad).