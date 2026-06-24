La actriz y modelo Mariela Garriga, en 'Plano General'

La modelo y actriz cubana Mariela Garriga es la invitada de esta semana en 'Plano General', el programa de entrevistas que dirige y presenta Jenaro Castro en TVE. Mariela Garriga, que ha trabajado con Tom Cruise y Mel Gibson, protagoniza en España la película de acción 'Zeta' junto a Mario Casas. La actriz "no pierde la esperanza de una Cuba libre".

Como modelo en su juventud, observa "un modo de esclavización moderna para las chicas jóvenes que no se saben defender". También destaca que no le gusta "sexualizar a una mujer por cierta determinada apariencia". Mariela Garriga reconoce haber tenido "mucha suerte en el amor", y habla maravillas de su matrimonio con un italiano, porque "todo lo que sucede conviene".

La actriz y modelo Mariela Garriga, que vive en Los Ángeles, expresa su deseo de que "toda su familia viva junta en el mismo país" y de "trabajar más en España".

Jenaro Castro y Mariela Garriga José Manuel Ortega Elgueta

Mariela Garriga se somete a todas las secciones del programa: La semblanza (dedicada al aspecto biográfico y profesional de los invitados en la que participa el director de cine Dani de la Torre, realizador de la película 'Zeta'), Sala prensa (en la que los personajes hablan de asuntos de actualidad), En un rincón del alma (relativa al aspecto humano de nuestros entrevistados), Primer plano (en la que el personaje se somete a un test de actualidad, reflejos e ingenio) y El Muro (en la que el personaje entrevistado nos deja una frase firmada de su puño y letra como filosofía de su propia personalidad).