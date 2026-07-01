Albert Rivera, en 'Plano General'

El expolítico, abogado y empresario Albert Rivera es el invitado de esta semana en 'Plano General', el programa de entrevistas que dirige y presenta Jenaro Castro en TVE. En una de sus escasas entrevistas tras dejar la política en 2019, Rivera habla en el Congreso de los Diputados, lugar en el que tuvo "el honor de representar a los españoles". Pero "que nadie le busque tres pies al gato, porque no vuelvo a la política aunque me hubiera gustado ser presidente del Gobierno, pero no a cualquier precio".

Jenaro Castro y Albert Rivera

Albert Rivera habla de su familia, sus relaciones y sus dos hijas, "que son mi mejor legado -afirma- lo mejor que voy a dejar en este mundo el día que me vaya". El expolítico también recuerda a sus padres, sobre todo a su padre ya fallecido, y confiesa que "por la política a renunció a muchas cosas, a la familia, a los amigos, a estar en sitios donde a la gente le importa que estés".

Rivera se reconoce admirador de Sabina, Springsteen o Estopa y reconoce que "en política no se puede ser un pardillo ni enseñar las cartas". Además, se somete a todas las secciones del programa: La Semblanza (dedicada al aspecto biográfico y profesional de los invitados en la que participa el periodista de El Mundo y la COPE Jorge Bustos), Sala Prensa (en la que los personajes hablan de asuntos de actualidad), En un rincón del alma (relativa al aspecto humano de nuestros entrevistados), Primer Plano (en la que el personaje se somete a un test de actualidad, reflejos e ingenio) y El Muro (en la que el personaje entrevistado nos deja una frase firmada de su puño y letra como filosofía de su propia personalidad).