'Historia de Nuestro Cine' recupera '¿Quién puede matar a un niño?' en el 50º aniversario de su estreno

‘Historia de Nuestro Cine’ recupera una de las obras más inquietantes, originales y radicales del cine español de género. ‘¿Quién puede matar a un niño?’ (Chicho Ibáñez Serrador, 1976), con motivo del 50º aniversario de su estreno, para una noche de terror y de recuerdo a un maestro del género y una leyenda de la televisión.

Una adaptación que llega hasta nuestros días igual de provocadora, perversa y perturbadora y que Elena S. Sánchez presentará junto al cineasta y escritor Rodrigo Cortés, quien también intervendrá en el coloquio posterior junto a la crítica cinematográfica y colaboradora habitual de programa, especialista en cine fantástico y de terror, Desirée de Fez.

Coloquio con Rodrigo Cortés y Desirée de Fez ROBERTO MORENO MOYA ROBERTO MORENO MOYA