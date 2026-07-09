'Historia de Nuestro Cine' recupera '¿Quién puede matar a un niño?' en el 50º aniversario de su estreno
- El cineasta Rodrigo Cortés presentará la perturbadora película de Chicho Ibáñez Serrador
- #HNCChichoIbáñez: viernes 10 de julio, a las 22:50 horas en La 2 y RTVE Play
‘Historia de Nuestro Cine’ recupera una de las obras más inquietantes, originales y radicales del cine español de género. ‘¿Quién puede matar a un niño?’ (Chicho Ibáñez Serrador, 1976), con motivo del 50º aniversario de su estreno, para una noche de terror y de recuerdo a un maestro del género y una leyenda de la televisión.
Una adaptación que llega hasta nuestros días igual de provocadora, perversa y perturbadora y que Elena S. Sánchez presentará junto al cineasta y escritor Rodrigo Cortés, quien también intervendrá en el coloquio posterior junto a la crítica cinematográfica y colaboradora habitual de programa, especialista en cine fantástico y de terror, Desirée de Fez.
‘¿Quién puede matar a un niño?’
En esta película de culto de Chicho Ibáñez Serrador, Tom y Evelyn son una pareja de turistas ingleses que viaja a una población costera española para disfrutar de una tardía luna de miel. Sin embargo, cuando llegan, se quedan decepcionados: el lugar es demasiado bullicioso para pasar las tranquilas vacaciones que ellos habían planeado. Deciden entonces alquilar una barca para visitar una pequeña isla en la que Tom había estado cuando era más joven. Su sorpresa será mayúscula cuando descubran que los únicos habitantes de la isla son niños. Con Lewis Fiander, Prunella Ransom, Antonio Iranzo y Miguel Narros.