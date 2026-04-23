'Días de cine' viaja al BCN Film Fest con su directora Conxita Casanovas, madrina de esta semana

‘Días de cine’ se desplaza al BCN Film Fest, en Barcelona, para recibir a la directora del festival, Conxita Casanovas, periodista que también está a los mandos del espacio ‘Va de cine’, en Ràdio 4. Además, el programa rinde homenaje a tres nombres importantes en el sector: Nathalie Baye, Luis Brandoni y Luis Puenzo, en una semana cargada de estrenos.

Casanovas, una periodista polifacética Con motivo de la celebración del BCN Film Fest, el director de ‘Días de cine’, Gerardo Sánchez, se sentará con la periodista Conxita Casanovas en Barcelona para preguntarle, entre otras cosas, cómo compagina la cobertura de diferentes festivales a lo largo de los años con la dirección de esta cita que conmemora ya su décimo aniversario y que, en palabras de la propia Casanovas, es un festival que empieza ya a “tener solera”. 30.46 min Días De Cine: Entrevista completa con Conxita Casanovas.

Triple adiós a iconos del cine Durante los días previos ha habido tres despedidas ilustres en la historia del cine cuya trayectoria merece ser conmemorada. En primer lugar, Nathalie Baye, actriz francesa a que estuvo a las órdenes de François Truffaut en películas como ‘La noche americana’, ‘El hombre que amaba a las mujeres’ o ‘La habitación verde’. Nathalie Baye logró el César a mejor actriz tres años consecutivos: en 1981, 1982 y 1983. Otra despedida es la del actor argentino Luis Brandoni, quien recientemente compartió pantalla junto a Robert De Niro en la serie ‘Nada’, de Mariano Cohn y Gastón Duprat, como un entrañable, sarcástico y desengañado crítico culinario. Y el tercer triste adiós es el de Luis Puenzo, director argentino que consiguió el primer Óscar para su país con ‘La historia oficial’. Además, entre sus demás películas están ‘Gringo Viejo’, con Gregory Peck, y ‘La puta y la ballena’.