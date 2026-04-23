'Días de cine' viaja al BCN Film Fest con su directora Conxita Casanovas, madrina de esta semana
- Ya está disponible la entrevista completa en la web del programa
- Sábado 25 de abril, a las 18:25 horas en La 2 y RTVE Play
‘Días de cine’ se desplaza al BCN Film Fest, en Barcelona, para recibir a la directora del festival, Conxita Casanovas, periodista que también está a los mandos del espacio ‘Va de cine’, en Ràdio 4. Además, el programa rinde homenaje a tres nombres importantes en el sector: Nathalie Baye, Luis Brandoni y Luis Puenzo, en una semana cargada de estrenos.
Casanovas, una periodista polifacética
Con motivo de la celebración del BCN Film Fest, el director de ‘Días de cine’, Gerardo Sánchez, se sentará con la periodista Conxita Casanovas en Barcelona para preguntarle, entre otras cosas, cómo compagina la cobertura de diferentes festivales a lo largo de los años con la dirección de esta cita que conmemora ya su décimo aniversario y que, en palabras de la propia Casanovas, es un festival que empieza ya a “tener solera”.
Triple adiós a iconos del cine
Durante los días previos ha habido tres despedidas ilustres en la historia del cine cuya trayectoria merece ser conmemorada.
En primer lugar, Nathalie Baye, actriz francesa a que estuvo a las órdenes de François Truffaut en películas como ‘La noche americana’, ‘El hombre que amaba a las mujeres’ o ‘La habitación verde’. Nathalie Baye logró el César a mejor actriz tres años consecutivos: en 1981, 1982 y 1983.
Otra despedida es la del actor argentino Luis Brandoni, quien recientemente compartió pantalla junto a Robert De Niro en la serie ‘Nada’, de Mariano Cohn y Gastón Duprat, como un entrañable, sarcástico y desengañado crítico culinario.
Y el tercer triste adiós es el de Luis Puenzo, director argentino que consiguió el primer Óscar para su país con ‘La historia oficial’. Además, entre sus demás películas están ‘Gringo Viejo’, con Gregory Peck, y ‘La puta y la ballena’.
Recién llegadas a las salas
El cine español participado por RTVE ha entrado con fuerza en los estrenos de este fin de semana, con películas para todos los paladares. Los amantes del terror podrán disfrutar con ‘La ahorcada’, protagonizada por Amaia Salamanca y Eduardo Noriega. Quienes busquen un thriller psicológico quizás se decanten por ‘Kraken: el libro negro de las horas’, protagonizada por Alejo Sauras, quien da vida al inspector Unai López de Ayala, alias “Kraken”, en la exitosa saga literaria de Eva García Sáenz de Urturi,. Y como de escritores va la cosa, en ‘Casi todo bien’ habrá oportunidad de conocer a Hilario, novelista frustrado de 40 años, un nostálgico empedernido, desencantado con el panorama editorial de nuestros días.
Desde Hollywood llega uno de los estrenos más esperados del año, ‘Michael’, el biopic del rey del pop, Michael Jackson, interpretado por su sobrino, el debutante Jaafar Jackson, y dirigido por Antoine Fuqua (‘Training Day’ y saga ‘The Equalizer’).
Entre los documentales recién llegados, destacan "Enlorquecido", con el cantautor Miguel Poveda, quien recientemente descubrió un poema inédito atribuido a García Lorca, y ‘Quién vio los templos caer’, un retrato sobre la gentrificación y la identidad de Granada firmado por Lucía Selva.