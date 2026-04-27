'Versión Española' ofrece este martes 'Martín (Hache)' como homenaje a Adolfo Aristarain

El programa de La 2 ‘Versión Española’ cambia de día de emisión y homenajeará este martes por la noche al cineasta argentino recientemente fallecido Adolfo Aristarain. Para ello, recuperará su célebre película ‘Martín (Hache)’, una producción hispano-argentina cuyo reparto componen Federico Luppi, Eusebio Poncela, Cecilia Roth o Juan Diego Botto, que participará en este homenaje. Aristarain también es conocido por otros trabajos como ‘Lugares comunes’, Goya al mejor guion adaptado, o ‘Un lugar en el mundo’, Goya a la mejor película extranjera de habla hispana y Concha de Oro en San Sebastián.

En ‘Martín (Hache)’, estrenada en 1997, Adolfo Aristarain narra la historia de Martín Echenique, un director de cine argentino interpretado por Federico Luppi que odia su país y que lleva más de 20 años afincado en Madrid. Su hijo, de 19 años y conocido como Hache, al que da vida Juan Diego Botto, vive junto a su madre en Buenos Aires, y no tiene oficio ni beneficio, más allá de tocar la guitarra eléctrica. Padre e hijo se reencuentran cinco años después, tras una sobredosis de Hache. En Madrid conocerá a las personas que integran la vida de su padre. Cecilia Roth es Alicia, la amante de Martín, harta de su falta de compromiso. Y Eusebio Poncela es Dante, prácticamente su único amigo.

Entre sus galardones, el largometraje de Adolfo Aristarain recibió la Concha de Plata al mejor actor en San Sebastián (Luppi), el Goya a la mejor actriz principal (Roth) y otras tres nominaciones a los Goya: mejor película, dirección y sonido.