'Los justos': "¿Qué haríais si os ofrecieran un millón de euros por mirar hacia otro lado?

¿Qué haríais si os ofrecieran un millón de euros por mirar a otro lado? Esa es la pregunta en la que se basa la película Los justos, dirigida por Jorge A. Lara y Fer Pérez. Un jurado popular formado por, entre otros, Carmen Machi, Pilar Castro, Marcelo Subiotto y Bruna Cusí, tiene que deliberar sobre un caso de corrupción. Las pruebas son irrefutables y el veredicto parece claro… hasta que les ofrecen ese millón por cambiar su voto de culpable o inocente. Una película que cuenta con la participación de RTVE y que llega a los cines este 30 de abril.

Preguntamos a los directores si esta película se inspira en la España actual: “Sí -nos comenta Fer-. Nosotros empezamos a crear esta película hace ocho años, en 2018, y en aquel momento nos inspiramos mucho en los casos de corrupción reales. Nos preocupaba que en cuatro o cinco años ya no hubiera esa corrupción en las instituciones, pero viendo la realidad actual vemos que es un problema universal sin fecha de caducidad”.

“Pero queríamos acercarnos a la corrupción de otra forma, desde abajo –asegura Jorge-. Porque se ha hablado mucho de la corrupción de los de arriba, pero irnos a la parte de abajo y ver como el pueblo se indigna y a la vez se mancha las manos nos parecía muy atractivo”.

01.35 min RTVE.es os ofrece el tráiler de 'Los Justos', con Carmen Machi y Pilar Castro

“Hemos visto muchas veces ‘Doce hombres sin piedad’” Cuando vemos cualquier película de juicios es inevitable acordarse del gran clásico del género: Doce hombres sin piedad (Sidney Lumet, 1957). “Nos gusta mucho –nos confiesa Jorge-, la hemos vuelto a ver y la hemos usado como referente para nuestro abanico de personajes y la problemática que tiene cada uno para enfrentarse a esa decisión de declarar culpable a una persona. Pero luego ya nos hemos llevado por el tema de la corrupción”. “Es una película muy contundente –añade Fer-. Y como dice Jorge, lo que más nos interesaba era esa variedad de personajes que Sidney Lumet planteaba. También esa sensación de claustrofobia dentro de la sala. Queríamos recrear esa especie, como de olla a presión, en la que los personajes empiezan a sentir esa presión creciente, tanto a nivel mental como físico. Potenciar esa idea de que estaban atrapados en un lugar del que no pueden salir. Que ese espacio en el que deliberan se va volviendo cada vez más pequeño y claustrofóbico”. “Nos interesaba mucho el tema del jurado –añade Jorge-, porque creíamos que se ha tratado poco en el cine y español y porque, más allá de la corrupción, nos permitía hablar de otros temas, como la debilidad del sistema, como muchas veces ese sistema te utiliza para hacer algo, pero no cuenta contigo, cómo te acorrala y te lleva a vulnerar tus propios principios… Y también otra idea que nos gustaba mucho, que era cómo el sistema muchas veces consigue que el pueblo pise al pueblo, que también está en la película”. Sin olvidar el tema de los que parecen estar por encima de la ley. “En la película –nos comenta Fer-, hay un momento en el que se habla de ese lugar de los poderosos, de su impunidad y del escudo que tienen alrededor para salir airosos de todo. Algo que los demás no tenemos. Por eso es fundamental ver en qué lugar está el pueblo cuando se le pide que haga justicia”. Los protagonistas de 'Los justos' 5

Una tensión creciente Destacar la tensión creciente de la película. “La base es el guion –nos explica Jorge-. Teníamos que dar a los personajes bastantes aristas, no descubrir las cartas desde el principio y jugar con otro elemento fundamental en la película: los prejuicios. Porque cuando se presentan los personajes, el espectador inmediatamente los radiografía, se hace un retrato de cada uno. Y luego nosotros vamos desmontando esos prejuicios uno por uno. Por eso hemos creado estos personajes que parecen cercanos, pero no son estereotipos ni clichés, Y tienen muchas aristas”. Una de las preguntas que nos hacemos como espectadores es si esas personas han sido elegidas al azar o alguien las ha puesto adrede en ese jurado. ”Eso es algo que se plantea en la película –asegura Fer-. Pero ni siquiera nosotros tenemos todas las respuestas. Porque queremos que sea el propio espectador el que vaya completando la historia con sus deducciones. Jugamos a eso, a si en esta sociedad tan conspiranóica que vivimos es bueno, o no, tener esta sensación de que todo está controlado”. Fotograma de 'Los justos' En cuanto a si creen que todos tenemos un precio, Jorge nos comenta: “Hablamos mucho sobre eso durante todo el proceso de la película y pensamos que depende mucho de las circunstancias de cada uno, porque es muy fácil abanderar eso de “yo no me vendería porque tengo mi dignidad”, pero luego defenderlo no es tan fácil”, “Quizás –añade Fer-, no podemos establecer una moral universal para todo el mundo y en todas las circunstancias. Porque como se ve en la película, cada uno llega con una mochila diferente que vamos descubriendo y, al final, donde veían el blanco se empieza a tornar y llegan al negro”. “Por eso –concluye Jorge-, en la película hacemos apología de la necesidad de mirarnos hacia adentro y de escuchar a los demás, para que haya algo de comprensión entre nosotros. Y es que, en el polarizado mundo actual, no nos escuchamos unos a otros y cuando lo hacemos es para enfrentarnos. Y salvo casos aislados, los demás estamos más cerca de lo que parece y podríamos llegar a acuerdos. Creo que ese es uno de los problemas de la sociedad actual, que no escuchamos a los demás. Y también la falta de autocrítica”. Fotograma de 'Los justos' lena sonrie

Doce grandes actores La película tiene un reparto muy coral en el que destacan Carmen Machi, Pilar Castro, Bruna Cusí o Marcelo Subiotto. Sin olvidar a Vito Sanz, Ane Gabarain, Marina Guerola, Hugo Welzel y Aimar Vega. Hemos hablado con Carmen y Bruna. La portavoz de ese jurado es Remedios (Carmen Machi): “Es enfermera y una madre con hijos. Y, en apariencia, está predispuesta a ser portavoz de ese jurado. Creo que incluso le puede hacer cierta ilusión. Como enfermera es una cuidadora que se entrega a los demás. Por eso derrocha cierta bondad e integridad. Al principio todo parece que va sin problemas, hasta que les ofrecen ese millón de euros. Parece una locura, pero nos acabará afectando a todos. Incluso a mí personaje, que parece representar la integridad”. Carmen Machi y el accidentado rodaje 'Los Justos': "Nos echaron mal de ojo" RAQUEL ELICES Bruna Cusí interpreta a Alicia: “Es una diseñadora de moda que empezó a trabajar muy tarde y que es autónoma. Porque tras años trabajando para grandes marcas decidió independizarse. Pero no consigue llegar a fin de mes. Yo creo que no le va bien en nada, ni en el amor, ni en el trabajo, ni en el dinero… Sufre todo el día”. “Y luego –añade Bruna-, tiene esta cosa de la gente a la que le cuesta arrancar. Siente que todo le va mal y que tiene mala suerte. Eso le ha llevado a tener una terrible inseguridad, una desconfianza hacia los demás y muchos miedos. Y, encima, la han cogido para un jurado popular, lo que para ella es un problema, porque le impide seguir trabajando para intentar arreglar su vida. Aunque, por otro lado, también siente que, por una vez en su vida, la han elegido para algo”. Fotograma de 'Los justos' lena sonrie lena sonrie

Entonces los ofrecen el millón de euros… Todo cambia, como decíamos, cuando les ofrecen ese millón de euros: “Al principio –nos comenta Carmen Machi-, todos se preguntan quién los está intentando sobornar y piensan que el acusado es aún más culpable. Salvo el personaje de Bruna, al que no le llega la propuesta de soborno, que es algo que me chifla”. “Y todo irá empeorando –añade Carmen-. Sobre todo, por esa situación límite en la que se encuentran: encerrados. Eso los lleva al extremo e irán conociendo a los demás, pero también a sí mismos. Porque empiezan señalando al otro y censurándolo porque lo que algunos quieren hacer va contra la moral y un mínimo de ética. Pero… ¡Cuidado! Porque todos pueden cambiar de opinión en cualquier momento”. Por eso la película también nos invita a mirar dentro de nosotros mismos. “Es lo que decía Carmen –añade Bruna-. Yo creo que la lucha de Alicia está en escucharse a sí misma o dejarse influir por los demás. Porque le mueve mucho el miedo. El miedo a que si coge ese dinero la vayan a matar o algo así. Se pregunta qué es realmente lo que necesita y si su integridad tiene un precio”. Fotograma de 'Los justos'