Informar en tiempos de guerra, en 'RTVE Responde'

¿Cómo contar la realidad de una guerra y sortear los intentos de censura? ¿Puede provocar distanciamiento en la audiencia el intenso seguimiento informativo? ¿Las enviadas especiales deben usar el velo islámico mientras ejercen su trabajo? Son algunas de las cuestiones que la Defensora de la Audiencia, Beatriz Ariño, ha querido compartir en ‘RTVE Responde’ este mes con el corresponsal de Radio Nacional de España Fran Sevilla, que lleva más de 40 años cubriendo conflictos internacionales.

Entre otras cosas, Sevilla afirma que “es imprescindible desplazarse para contar la realidad sobre el terreno, aunque nos pongan dificultades”; “las víctimas siempre han de estar en el centro de la información”, o “a mis alumnos les digo que más allá de las cuestiones técnicas, lo importante es prepararse y estudiar antes, durante y después de cubrir una guerra”.

El corresponsal en activo más longevo de Radiotelevisión Española es, además, profesor en el Máster de Reporterismo Internacional. Y precisamente las ofertas formativas de RTVE Instituto protagonizan el primer reportaje del programa de este mes de abril.

‘RTVE Responde’ también la grabación del veterano ‘Órbita Laika’ y de ‘No me lo puedo creer’, heredero de ‘El cazador de cerebros’, dos programas de divulgación científica que vuelven a La 2. La directora del Área de Sociedad y Cultura de RTVE, Urbana Gil, avanzará más novedades que llegarán muy pronto a la parrilla, como los programas presentados por Iñaki Gabilondo, Mercedes Milá y Joaquín Reyes, entre otros.