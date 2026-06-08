'Órbita Laika' regresará en otoño con nuevos programas

‘Órbita Laika’, el programa de divulgación científica de La 2, hace un alto en su actual temporada y emitirá las tres próximas semanas los tres capítulos más exitosos de la temporada 10: ‘Un día en el hospital’, el 11 de junio; ‘Nuestro mejor amigo, el perro’, el 18 de junio; y ‘¡Conspiraciones!’, el 25 de junio. El programa científico regresará con seis nuevos capítulos de la temporada 11 en otoño.

‘Órbita Laika’, uno de los grandes referentes de la divulgación científica en televisión, continúa evolucionando tras más de una década en antena, manteniendo su espíritu divulgativo y su vocación de acercar la ciencia a todos los públicos. La temporada 11 ha incorporado a Ricardo Moure como presentador junto a Eduardo Sáenz de Cabezón, y cuenta con público en plató, que participa activamente en algunos experimentos.

Desde su estreno en abril, el programa ha emitido seis de los doce viajes científicos que propone la temporada 11. En las emisiones que se verán en otoño el programa abordará temas como la adolescencia, las ciudades, la década de los 90, el plástico, los juguetes o la ciencia pirata. Un viaje divulgativo en el que la física, la química, la biología, la tecnología o la psicología se combinan con humor y experimentación.

El programa producido por RTVE en colaboración con K 2000 se ha consolidado como una de las grandes ofertas de entretenimiento de La 2. Ha logrado en su estreno 361.000 espectadores, un 3,3% de cuota y más de 1.1 millones de espectadores únicos, mejorando en 8 décimas el estreno de la temporada anterior.