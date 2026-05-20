'Órbita Laika' explora misterios y enigmas populares

‘Órbita Laika’, el programa de divulgación científica de La 2, regresa con la cuarta entrega de su temporada 11. Tras descubrirnos la ciencia del aeropuerto, llevarnos de viaje a Japón, y adentrarnos en el universo de los gatos, Eduardo Sáenz de Cabezón y Ricardo Moure exploran en esta ocasión los misterios y enigmas más populares desde su habitual prisma científico.

‘Grandes enigmas (o no)’ La frontera entre el misterio y el conocimiento es muy fina. Lo único que los separa es una buena explicación. En este programa de ‘Órbita Laika’ se explora esa frontera, ante la cual habrá más de una sorpresa, y se ahonda en enigmas populares como el triángulo de las Bermudas, las líneas de Nazca, criptozoología o la astrología. Todo ello desde el punto de vista de la curiosidad científica. Se podrá disfrutar del misterio, pero también del proceso de buscar respuestas. Y, por supuesto, buscará responder una gran pregunta: ¿por qué nos atraen tanto los enigmas? La respuesta tiene que ver con cómo pensamos, cómo interpretamos la realidad y cómo necesitamos darle sentido. Un capítulo para abrir nuestra mente y viajar a un mundo lleno de enigmas y misterios. En ‘Grandes enigmas (o no)’, Órbita Laika es más enigmática que nunca. 'Órbita Laika' se lanza a explorar misterios y enigmas populares