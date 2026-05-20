'Órbita Laika' explora misterios y enigmas populares
- Analizará la fina línea entre misterio y conocimiento desde la curiosidad científica
- Jueves 21 de mayo, después de ‘Cifras y Letras’ en La 2 y RTVE Play
‘Órbita Laika’, el programa de divulgación científica de La 2, regresa con la cuarta entrega de su temporada 11. Tras descubrirnos la ciencia del aeropuerto, llevarnos de viaje a Japón, y adentrarnos en el universo de los gatos, Eduardo Sáenz de Cabezón y Ricardo Moure exploran en esta ocasión los misterios y enigmas más populares desde su habitual prisma científico.
‘Grandes enigmas (o no)’
La frontera entre el misterio y el conocimiento es muy fina. Lo único que los separa es una buena explicación. En este programa de ‘Órbita Laika’ se explora esa frontera, ante la cual habrá más de una sorpresa, y se ahonda en enigmas populares como el triángulo de las Bermudas, las líneas de Nazca, criptozoología o la astrología. Todo ello desde el punto de vista de la curiosidad científica.
Se podrá disfrutar del misterio, pero también del proceso de buscar respuestas. Y, por supuesto, buscará responder una gran pregunta: ¿por qué nos atraen tanto los enigmas? La respuesta tiene que ver con cómo pensamos, cómo interpretamos la realidad y cómo necesitamos darle sentido. Un capítulo para abrir nuestra mente y viajar a un mundo lleno de enigmas y misterios. En ‘Grandes enigmas (o no)’, Órbita Laika es más enigmática que nunca.
Ciencia y entretenimiento en 11 temporadas
La temporada 11 de ‘Órbita Laika’ ha llegado cargada de novedades, como la incorporación de Ricardo Moure como presentador junto a Eduardo Sáenz de Cabezón, y el público en plató, que participará activamente en en algunos experimentos.
Además, el equipo de colaboradores suma a José Luis Crespo (Física), Mar Gómez (Meteorología) y la antropóloga Candela Antón, y continuan Helena González (Genética), Eli Prats (Química), Laura Morán (Psicología), Xurxo Mariño (Neurociencia), Marián García (Farmacia y Nutrición), Nahúm Méndez (Geología) y Nerea Luis (Tecnología).
De esta forma, ‘Órbita Laika’, uno de los grandes referentes de la divulgación científica en televisión, continúa evolucionando tras más de una década en antena, manteniendo su espíritu divulgativo y su vocación de acercar la ciencia a todos los públicos.