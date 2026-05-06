'Órbita Laika' planifica un viaje científico por Japón

‘Órbita Laika’, el programa de divulgación científica de La 2, regresa con la segunda entrega de su temporada 11. Tras descubrirnos la ciencia del aeropuerto, Eduardo Sáenz de Cabezón y Ricardo Moure nos llevan de viaje por uno de los países que mejor combina tradición y modernidad, y con la ciencia siempre presente en su cultura: Japón.

Japón, en el segundo programa ‘Órbita Laika’ visita Japón y descubrimos todo un universo científico entre rituales, tradición y una maravillosa cultura. La ciencia vive y respira en el país del sol naciente de una forma profundamente ligada a su identidad. Veremos cómo se inspiran en la naturaleza para minimizar el ruido que provocan los trenes de alta velocidad y cómo el arte del origami, a través de pliegues precisos, ha pasado de ser una tradición ancestral a convertirse en una herramienta clave para la exploración espacial. Nos detendremos en la tinta sumi, esencial para entender la sensibilidad artística japonesa desde la química, y exploraremos también una de las bases de su cultura: la gastronomía, donde se esconden algunas de las claves de la longevidad de sus habitantes. Desde el sabor umami hasta el equilibrio nutricional, entenderemos cómo ciencia y tradición van de la mano. Y desentrañaremos los secretos de los bonsáis, un arte que combina fisiología vegetal, técnica y paciencia para moldear la vida. Un viaje fascinante a Japón.