'Órbita Laika' se adentra en la ciencia de la moda

‘Órbita Laika’, el programa de divulgación científica de La 2, regresa con un episodio dedicado a la moda. En esta temporada 11, Eduardo Sáenz de Cabezón y Ricardo Moure ya han acercado la ciencia del aeropuerto, nos han llevado de viaje a Japón y se han adentrado en el universo de los gatos o en el de los enigmas populares. Ahora es el turno de un mundo que merece ser estudiado, porque la moda no es superficial: es física, química, psicología y biología. La moda se mide, se estudia… y también se sufre.

La ciencia de la moda Detrás de cada prenda hay mucho más que estética. Los tejidos se comportan siguiendo leyes físicas, se pliegan, se tensan y responden a fuerzas que determinan su caída. Y los colores que llevamos dependen de procesos químicos que permiten que las moléculas se fijen a las fibras. Pero la moda no se queda en los materiales. También influye en cómo nos movemos, cómo nos perciben y cómo nos comportamos. La ropa actúa como un lenguaje que el cerebro interpreta de forma automática. 'Orbita Laika' se adentra en la ciencia de la moda Además, lo que creemos que elegimos de forma individual está profundamente condicionado por el grupo. Las tendencias se construyen colectivamente y terminan marcando lo que entendemos como normal. También es interesante descubir hasta dónde puede llegar la moda cuando el cuerpo entra en juego. Por todo ello, ‘Órbita Laika’ se prepara para lucir sus mejores galas y desfilar por la pasarela de la ciencia. Un recorrido para entender que vestirse es mucho más que una cuestión de estilo.