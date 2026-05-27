'Órbita Laika' se adentra en la ciencia de la moda
- El programa explora qué hay más allá de las prendas de vestir para descubrir la ciencia que rodea al mundo de la estética
- Jueves 28 de mayo, después de ‘Cifras y Letras’ en La 2 y RTVE Play
‘Órbita Laika’, el programa de divulgación científica de La 2, regresa con un episodio dedicado a la moda. En esta temporada 11, Eduardo Sáenz de Cabezón y Ricardo Moure ya han acercado la ciencia del aeropuerto, nos han llevado de viaje a Japón y se han adentrado en el universo de los gatos o en el de los enigmas populares. Ahora es el turno de un mundo que merece ser estudiado, porque la moda no es superficial: es física, química, psicología y biología. La moda se mide, se estudia… y también se sufre.
La ciencia de la moda
Detrás de cada prenda hay mucho más que estética. Los tejidos se comportan siguiendo leyes físicas, se pliegan, se tensan y responden a fuerzas que determinan su caída. Y los colores que llevamos dependen de procesos químicos que permiten que las moléculas se fijen a las fibras. Pero la moda no se queda en los materiales. También influye en cómo nos movemos, cómo nos perciben y cómo nos comportamos. La ropa actúa como un lenguaje que el cerebro interpreta de forma automática.
Además, lo que creemos que elegimos de forma individual está profundamente condicionado por el grupo. Las tendencias se construyen colectivamente y terminan marcando lo que entendemos como normal. También es interesante descubir hasta dónde puede llegar la moda cuando el cuerpo entra en juego.
Por todo ello, ‘Órbita Laika’ se prepara para lucir sus mejores galas y desfilar por la pasarela de la ciencia. Un recorrido para entender que vestirse es mucho más que una cuestión de estilo.
Ciencia y entretenimiento en 11 temporadas
La temporada 11 de ‘Órbita Laika’ ha llegado cargada de novedades, como la incorporación de Ricardo Moure como presentador junto a Eduardo Sáenz de Cabezón, y el público en plató, que participará activamente en en algunos experimentos.
Además, el equipo de colaboradores suma a José Luis Crespo (Física), Mar Gómez (Meteorología) y la antropóloga Candela Antón, y continuan Helena González (Genética), Eli Prats (Química), Laura Morán (Psicología), Xurxo Mariño (Neurociencia), Marián García (Farmacia y Nutrición), Nahúm Méndez (Geología) y Nerea Luis (Tecnología).
De esta forma, ‘Órbita Laika’, uno de los grandes referentes de la divulgación científica en televisión, continúa evolucionando tras más de una década en antena, manteniendo su espíritu divulgativo y su vocación de acercar la ciencia a todos los públicos.