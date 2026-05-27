'En Portada' pone el foco en los nuevos fármacos contra la obesidad

‘En Portada’, presentado por Lorenzo Milá, estrena ‘La dieta del pinchazo’, que analiza los nuevos fármacos adelgazantes. Desde que aparecieron estos medicamentos contra la obesidad, su venta crece cada vez más. El documental aporta la opinión de especialistas sobre el impacto de estos tratamientos y los riesgos de su uso sin control médico, en un contexto en el que su consumo no deja de crecer.

Los nuevos fármacos para adelgazar

Los nuevos medicamentos inyectables para perder peso están revolucionando el tratamiento de la obesidad, pero también generan interrogantes sobre su uso, su coste y sus consecuencias. Este reportaje analiza el fenómeno a través de testimonios reales de pacientes y profesionales sanitarios.

Estos fármacos, basados en hormonas que regulan el apetito, ayudan a controlar la saciedad y han demostrado eficacia en la pérdida de peso. Sin embargo, los expertos advierten de que no son una solución milagro, sino una herramienta más dentro de un tratamiento integral.

El acceso a estos medicamentos, siempre con receta y con precios que oscilan entre los 120 y más de 300 euros mensuales, no tiene financiación pública en la mayoría de los casos. Su uso plantea un problema de desigualdad. Muchos pacientes no pueden permitirse mantener el tratamiento a largo plazo.

En el reportaje, el programa también aborda la presión estética, la gordofobia y la culpabilización individual, recordando que la obesidad es una enfermedad compleja relacionada con el metabolismo, el entorno y factores emocionales.