'Órbita Laika' se sumerge en el mundo del espionaje
- El programa desvela los secretos del espionaje como impulsor de grandes avances científicos
- Jueves 4 de junio, después de ‘Cifras y Letras’ en La 2 y RTVE Play
‘Órbita Laika’, el programa de divulgación científica de La 2, continúa su temporada 11 con Eduardo Sáenz de Cabezón y Ricardo Moure al frente para traer un nuevo y emocionante episodio. Tras adentrarse la semana pasada en la moda, la sexta entrega se centrará en el espionaje y su vínculo con la ciencia y la tecnología.
Espías de ayer, espías de hoy
El espionaje siempre ha empujado la ciencia al límite. En la necesidad de obtener información y protegerla, se han desarrollado tecnologías, métodos y conocimientos que han acabado cambiando el mundo. A lo largo de este programa el espectador podrá descubrir cómo la ciencia se ha puesto al servicio del secreto. Desde sistemas de cifrado capaces de ocultar mensajes en plena guerra hasta tecnologías que hoy usamos a diario y que nacieron con fines muy distintos.
El equipo de 'Órbita Laika' mostrará cómo la química permite escribir y revelar mensajes invisibles, cómo la física puede transformar vibraciones en señales para escuchar lo que no deberíamos o cómo la tecnología ha convertido cualquier dispositivo en una posible fuente de información.
También se adentará en los intentos de controlar o interpretar la mente humana y en el uso de sustancias extremas que han permitido entender mejor el funcionamiento de nuestras células. Un recorrido por el lado más oculto de la ciencia.
Ciencia y entretenimiento en 11 temporadas
La temporada 11 de ‘Órbita Laika’ ha llegado cargada de novedades, como la incorporación de Ricardo Moure como presentador junto a Eduardo Sáenz de Cabezón, y el público en plató, que participará activamente en en algunos experimentos.
Además, el equipo de colaboradores suma a José Luis Crespo (Física), Mar Gómez (Meteorología) y la antropóloga Candela Antón, y continuan Helena González (Genética), Eli Prats (Química), Laura Morán (Psicología), Xurxo Mariño (Neurociencia), Marián García (Farmacia y Nutrición), Nahúm Méndez (Geología) y Nerea Luis (Tecnología).
De esta forma, ‘Órbita Laika’, uno de los grandes referentes de la divulgación científica en televisión, continúa evolucionando tras más de una década en antena, manteniendo su espíritu divulgativo y su vocación de acercar la ciencia a todos los públicos.