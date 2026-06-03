'Órbita Laika' se sumerge en el mundo del espionaje

‘Órbita Laika’, el programa de divulgación científica de La 2, continúa su temporada 11 con Eduardo Sáenz de Cabezón y Ricardo Moure al frente para traer un nuevo y emocionante episodio. Tras adentrarse la semana pasada en la moda, la sexta entrega se centrará en el espionaje y su vínculo con la ciencia y la tecnología.

Espías de ayer, espías de hoy

El espionaje siempre ha empujado la ciencia al límite. En la necesidad de obtener información y protegerla, se han desarrollado tecnologías, métodos y conocimientos que han acabado cambiando el mundo. A lo largo de este programa el espectador podrá descubrir cómo la ciencia se ha puesto al servicio del secreto. Desde sistemas de cifrado capaces de ocultar mensajes en plena guerra hasta tecnologías que hoy usamos a diario y que nacieron con fines muy distintos.

El equipo de 'Órbita Laika' mostrará cómo la química permite escribir y revelar mensajes invisibles, cómo la física puede transformar vibraciones en señales para escuchar lo que no deberíamos o cómo la tecnología ha convertido cualquier dispositivo en una posible fuente de información.

También se adentará en los intentos de controlar o interpretar la mente humana y en el uso de sustancias extremas que han permitido entender mejor el funcionamiento de nuestras células. Un recorrido por el lado más oculto de la ciencia.