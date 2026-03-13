‘Versión Española’ viaja al Festival de Málaga y estrena 'Segundo premio', de Isaki Lacuesta y Pol Rodríguez

El coloquio de ‘Versión Española’ aterriza este sábado noche en el Festival de Cine de Málaga para estrenar ‘Segundo premio’, la película inspirada en la banda Los Planetas. Stéphanie Magnin, Cristalino y Cristóbal García Ortiz, intérpretes y productor, conversan sobre esta apasionante historia sobre la amistad y la creación artística.

La actriz Stéphanie Magnin (‘Ventajas de viajar en tren’, ‘Como Dios manda’) interpreta a May Oliver, la primera bajista de los Planetas que decidió abandonar tras un concierto. Cuando el grupo apuntaba a lo más alto, se distanció de la fama. “Estaba buscando su lugar en el mundo”, aseguró Magnin a RTVE, quien construyó el papel “desde el misterio, desde el mito”.

La actriz Stéphanie Magnin

Por su parte, Cristalino (‘Golpes’, ‘Marbella’) da vida al guitarrista de Los Planetas, Florent, aunque su nombre no se menciona. Los integrantes de la banda tampoco interpretan sus canciones, sino que corren a cargo de los propios actores. Aunque, según Cristalino, intentaron ser fieles al sonido original.

‘Segundo Premio’ fue una de las películas más aclamadas de 2024. Tras recibir once nominaciones, el largometraje de Isaki Lacuesta y Pol Rodríguez se alzó con tres premios Goya: mejor Dirección, mejor Sonido y mejor Montaje. En Málaga, fue reconocida con la Biznaga de Oro a mejor película y las Biznagas de Plata a mejor Dirección y mejor Montaje.

02.01 min Tráiler de 'Segundo Premio', de Isaki Lacuesta