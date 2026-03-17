RTVE Play reúne lo mejor del cine español en una selección imprescindible y completamente gratis

El cine español es una ventana cultural al mundo y cada vez son más las personas que quieren mirar desde ella. El cine que somos es el último de los proyectos de RTVE para asomarse a esa ventana y disfrutar de las vistas. La gala homónima celebrada el 17 de marzo en el Círculo de Bellas Artes y conducida por Elena S. Sánchez, directora del programa Historia de nuestro cine, y Pablo G. Batista, presentador de Shukha, reivindica el papel de la filmografía española como garantía de calidad.

RTVE participa en todas estas películas que muestran cómo somos, cómo vibramos... Y para muestra la que te presentamos a continuación: una selección con algunas de las cintas más importantes de nuestro cine de los últimos tiempos. No nos caben todas, es cierto, pero las que están te harán disfrutar.

Un amor Somos cine Somos cine - Un amor Isabel Coixet dirige este drama romántico basado en la novela de Sara Mesa. Protagonizado por Laia Costa y Hovik Keuchkerian, y ambientado en la Es... Ver película Laia Costa y Hovik Keuchkerian protagonizan este drama romántico dirigido por Isabel Coixet basado en la novela de Sara Mesa. Nat se muda a La Escapa, un pequeño pueblo. Pronto empezará a tener conflictos con su casero como con la vivienda alquilada, una construcción en ruinas. La joven intenta reconstruir su vida a pesar de la hostilidad de su casero y la desconfianza de sus vecinos. Nat se descubre a sí misma aceptando una inquietante propuesta sexual de su vecino Andreas. A partir de este encuentro surge una pasión devoradora y obsesiva que la consumirá y la hará cuestionarse el tipo de mujer que cree ser.

Cinco lobitos Somos cine Nuestro cine - Somos cine - Cinco lobitos Un drama sobre la maternidad escrito y dirigido por Alauda Ruiz de Azúa. Con Laia Costa, Susi Sánchez, Ramón Barea y Mikel Bustamante. Ganador de t... Ver película La directora Alauda Ruiz de Azúa, ganadora de dos Goyas a mejor dirección por Los domingos (2026) y por esta cinta, nos propone un drama sobre la maternidad. Amaia acaba de ser madre y se da cuenta de que no sabe muy bien cómo serlo. Su pareja se ausenta por trabajo unas semanas y decide volver a casa de sus padres en un pueblo costero del País Vasco para compartir la responsabilidad de cuidar a su bebé. Aunque ahora sea madre, Amaia no dejará de ser hija. Asier Valdestilla, José Ramón Soroiz, Laia Costa, Mikel Bustamante, Ramón Barea y Susi Sánchez son el elenco que dan vida a Cinco lobitos.

As bestas Somos cine Nuestro cine - Somos cine - As bestas La película del año del cine español en 2022. Ganadora de 9 premios Goya, 3 premios Feroz y ganadora del César a la Mejor película extrajera.... Ver película La fama precede a esta cinta de Rodrigo Sorogoyen. Ganadora de 9 premios Goya, 3 premios Feroz y ganadora del César a la Mejor película extranjera. Antoine y Olga son una pareja francesa que se instaló hace tiempo en una aldea del interior de Galicia donde llevan una vida tranquila. Su convivencia con los lugareños no es tan idílica como desearían. Un conflicto con sus vecinos, los hermanos Anta, hace que la tensión crezca en la aldea hasta llegar a un punto de no retorno. Denis Menochet, Diego Anido Alonso, Luis Zahera, Marie Colomb, Marina Foïs protagonizan As bestas.

Campeones Somos cine Somos cine - Campeones Javier Fesser dirige esta cinta ganadora de tres Goya y que arrasó en taquilla sobre un equipo de baloncesto de personas con discapacidad intelectu... Ver película Marcos es el segundo entrenador de un equipo de baloncesto profesional. Tras una trifulca con el primer entrenador y un accidente de coche, es despedido y obligado a cumplir 90 días de trabajos sociales entrenando a un equipo de personas con discapacidad intelectual. Lo que en un principio es una tortura para Marcos debido a las particularidades de los integrantes del grupo, poco a poco se convertirá en un aprendizaje para él y para el equipo, que transformará sus vidas. Javier Fesser firma este taquillazo en clave de comedia ganadora de tres premios Goya.

La llamada Somos cine Somos cine - La llamada Dios le canta a una adolescente fan del electropop en esta comedia musical sobre la fe y la amistad. Divertida, emotiva y única: el fenómeno teatra... Ver película A Dios le encanta Whitney Houston. "Los Javis" adaptan al cine La llamada, el musical en el que el Todopoderoso se le aparece a una adolescente en un campamento cristiano a las afueras de Segovia. En él está la hermana Milagros, una joven con dudas, a la que le gusta Presuntos Implicados. Anna Castillo, Belén Cuesta, Gracia Olayo, Macarena García, María Isabel Díaz Lago y Richard Collins-Moore protagonizan esta comedia musical.

La boda de rosa Somos cine Somos cine - La boda de Rosa Candela Peña protagoniza esta película dirigida por Icíar Bollaín y ganadora de dos premios Goya en 2020.... Ver película Icíar Bollaín dirige a Candela Peña en esta película ganadora de dos premios Goya en 2020. Rosa está a punto de cumplir 45 años cuando se da cuenta de que ha vivido siempre por y para los demás. Es el momento de tomar las riendas de su vida y comprometerse consigo misma. Descubre que cambiar de vida no es tan sencillo si no cuenta con el apoyo de su familia. Casarse con ella misma, es lo más difícil que ha hecho nunca y su padre, sus hermanos y su hija no se lo van a poner nada fácil.

Robot dreams Somos cine Somos cine - Robot dreams Basada en la novela gráfica de Sara Varon y dirigida por Pablo Berger. Nominada al Óscar en 2023. Dog, un perro solitario de Manhattan, se construy... Ver película Dirigida por Pablo Berger y basada en la novela gráfica de Sara Varon, Robot dreams estuvo nominada al Óscar en 2023. Dog es un perro solitario que vive en Manhattan. Un día decide construirse un robot para tener un amigo. Se hacen inseparables mientras Nueva York late al ritmo de los años ochenta. Una noche de verano, con gran pena, Dog se ve obligado a abandonar a Robot en la playa. Quién sabe si volverán a encontrarse.

El sustituto Somos cine Somos cine - El sustituto Un thriller basado en hechos reales dirigido por Óscar Aibar y protagonizado por Ricardo Gómez, Vicky Luengo y Pere Ponce. Un policía curtido en lo... Ver película 1982. Un joven policía acepta un destino en un pueblo de mar con la esperanza de curar a su hija y de ganar algo de tranquilidad. Allí se ve envuelto en la investigación del extraño asesinato del inspector al que acaba de sustituir. El sumario le lleva a un hotel playero donde una comunidad de ancianos nazis, reclamados por muchos países por crímenes contra la humanidad, vive un retiro paradisiaco y feliz. Óscar Aibar dirige este film protagonizado por Ricardo Gómez, Vicky Luengo y Pere Ponce.