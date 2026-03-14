Prepárate para la noche de los Premios Oscar 2026 con diez películas disponibles en RTVE Play

La 98ª edición de los Premios Oscar se celebra en la madrugada del 15 al 16 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles (California, Estados Unidos). El maestro de ceremonias será Conan O'Brien, comediante y presentador estadounidense que volverá a conducir una gala en la que las sorpresas están siempre aseguradas.

Los pecadores es la película que parte como favorita: ha cosechado 16 nominaciones, un récord en la historia de los Oscar. Una batalla tras otra (13), Marty Supreme (9), Frankenstein (9), Valor sentimental (9) y Hamnet (8) son los otros largometrajes candidatos a hacerse con alguna estatuilla tras el dictamen de la Academia de Cine norteamericana. Este año la presencia española corre a cargo de Sirāt, que opta a Mejor película internacional y a Mejor sonido.

Si tienes la intención de quedarte hasta el final de la gala, además de la programación especial en La 1, te ofrecemos diez películas que fueron galardonadas o nominadas a los Premios Oscar.

Los archivos del Pentágono Cine internacional Cine - Los archivos del Pentágono Drama periodístico basado en hechos reales durante la presidencia Nixon. Nominada a los Oscar y a los Globos de Oro. Protagonizada por Meryl Streep... Ver película En la década de 1970, los periodistas de The Washington Post y The New York Times publicaron los llamados "Papeles del Pentágono", documentos que probaban la falta de transparencia del Gobierno estadounidense sobre la guerra de Vietnam. La película, dirigida por Steven Spielberg, obtuvo dos nominaciones a los Premios Oscar: Mejor película y Mejor actriz para Meryl Streep; la estadounidense es la actriz con más nominaciones de la historia de los premios. Interpreta en esta ocasión a Katharine Graham, la primera mujer editora del Post, y comparte pantalla con Tom Hanks, que asume el rol del editor jefe del periódico.

Otra ronda Cine Club Play Cine - Otra ronda Ganadora del Oscar a mejor película internacional y nominada al Globo de Oro en 2021.... Ver película ¿Qué ocurriría si tuviésemos un déficit de alcohol en sangre? La premisa con la que arranca Otra ronda le valió el premio a Mejor película internacional. Un extraordinario Mads Mikkelsen interpreta a Martin, un profesor de un colegio de Copenhague que es incapaz de conectar con sus alumnos y mucho menos con su familia. Junto a otros tres amigos y compañeros del instituto, decide poner a prueba la teoría de un psiquiatra y comprobar si el alcohol es la respuesta a sus problemas. Lo que empieza como un experimento se transforma, para algunos, en una peligrosa travesía para recuperar su vida.

Robot Dreams Somos cine Somos cine - Robot dreams Basada en la novela gráfica de Sara Varon y dirigida por Pablo Berger. Nominada al Óscar en 2023. Dog, un perro solitario de Manhattan, se construy... Ver película La animación también tiene su espacio en el mundo de los Oscar. La hispanofrancesa Robot Dreams estuvo a punto de conseguir una estatuilla como Mejor película de animación. Sin diálogos, solo con el corazón, narra la amistad entre un perro y un robot en la Manhattan de 1980, que cambia a la vez que ellos. La historia está basada en la novela gráfica de Sara Varon y reflexiona sobre cómo actuar al paso del tiempo y a los cambios. Se trata de la primera incursión en el panorama de la animación del director Pablo Berger, que hasta entonces había rodado Torremolinos 73, Blancanieves y Abracadabra.

Parásitos Cine Club Play Cine - Parásitos Comedia negra surcoreana que hizo historia en 2020 al convertirse en el primer filme en lengua no inglesa en ganar el Oscar a mejor película.... Ver película Parásitos no necesita carta de presentación pero, si fuera el caso, habría que destacar que fue la primera película de habla no inglesa que consiguió el Oscar a Mejor película. No fue la única estatuilla que el equipo surcoreano recogió en 2020: también la de Mejor dirección, Mejor película internacional y Mejor guion. Una historia que reflexiona sobre los estamentos sociales y lo que una familia, en este caso la de Kim, está dispuesta a hacer para disfrutar de la abundancia. Pero, en realidad, ¿quiénes son los verdaderos parásitos en una sociedad marcada por el capitalismo y la vacuidad?

Matrimonio a la italiana Cine de siempre Cine clásico - Matrimonio a la italiana Sophia Loren y Marcello Mastroianni protagonizan esta cinta, considerada una de las mejores películas italianas de la historia.... Ver película En Nápoles se fragua un Matrimonio a la italiana. Bajo las órdenes del mítico Vittorio De Sica, Sophia Loren y Marcello Mastroianni se meten de lleno en una relación durante la Segunda Guerra Mundial. Nace en un prostíbulo, donde Filomena se gana la vida para no caer en la miseria, y adonde llega Doménico, dueño de un bar de la ciudad. El señorito consigue sacarla de allí y llevarla a vivir con él, pero es tras la certificación de su matrimonio cuando Filomena lo conoce de verdad. La cinta fue nominada al Oscar a Mejor película de habla no inglesa y Loren se quedó a las puertas de conseguir su galardón como Mejor actriz.

La ballena Cine internacional Cine - La ballena Brendan Fraser logró el Óscar como protagonista de este drama en el que da vida a un solitario profesor con obesidad severa que intenta reconectar ... Ver película Darren Aronofsky firma una cinta en la que un profesor de inglés intenta reconectar con su hija adolescente. Brendan Fraser, que interpreta a Charlie, el maestro protagonista, no solo tuvo que meterse en el papel de padre que lucha por retomar una relación, sino que tuvo que lidiar con la obesidad severa de su personaje. Tuvo que llevar varias prótesis y tanto él como el equipo de maquillaje se llevaron el Oscar por su trabajo en La Ballena. Quien también estuvo a punto de conseguirlo fue Samantha Morton, nominada a Mejor actriz por dar vida a Mary, la exmujer de Charlie.

Casino Cine de siempre Cine clásico - Casino Clásico de Scorsese con Robert De Niro, Sharon Stone y Joe Pesci. Las Vegas, 1973. Sam "Ace" Rothstein es el director de un casino que pertenece a ... Ver película Sharon Stone se quedó a las puertas de ganar el Oscar a Mejor actriz, pero su interpretación en Casino no se olvida tan fácilmente. Con el sello de Martin Scorsese, la película se ambienta en Las Vegas, en un lugar y en una época en la que los negocios de apuestas están a la orden del día. La norteamericana comparte protagonismo con Robert de Niro y Joe Pesci, un trío en el que la codicia, el engaño, el dinero, el poder y, por qué no, los asesinatos se suceden a diario. El director escribió el guion junto a Nicholas Pileggi, quien fue el que dio con la historia real de la pelea entre un empresario y una exbailarina.

Todo sobre mi madre Cine de siempre Historia de nuestro cine - Todo sobre mi madre Clásico de Almodóvar triunfador en los Oscar, los Globos de Oro, Cannes y los Goya en 1999. Un drama protagonizado por Cecilia Roth, Marisa Paredes... Ver película Todo sobre mi madre es inolvidable a muchos niveles. Por ejemplo, por Pedro Almodóvar. Gracias a ella consiguió su primer Oscar a Mejor película extranjera en una gala en la que Penélope Cruz celebró efusivamente el galardón de su cineasta estrella. También por Marisa Paredes: la fallecida actriz dio vida a Huma Roja en una cinta en la que el director manchego reflexiona sobre el cine. Ella es el personaje que marca la tragedia de Esteban (Eloy Azorín), el hijo de la auténtica protagonista: Manuela Coleman (Cecilia Roth), una mujer que huye a Barcelona tras la muerte de su retoño.