'Los archivos del Pentágono', la película que le dio a Meryl Streep su 18ª nominación al Oscar

En junio de 1971, The New York Times y The Washington Post desafiaron al poder y defendieron la libertad de expresión al publicar los llamados Documentos del Pentágono: un informe secreto que destapaba décadas de mentiras del Gobierno estadounidense sobre la guerra de Vietnam. Al frente de esa decisión histórica estaba Katharine Graham, primera mujer editora del Post, interpretada por Meryl Streep, que se enfrentó a las presiones de la Administración Nixon y al intento de limitar la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos; y Ben Bradlee, su editor jefe.

Basada en hechos reales, Los archivos del Pentágono obtuvo la nominación a mejor película en los Oscar de 2018, y Meryl Streep fue reconocida con su 18.ª nominación a actriz protagonista, una vez más demostrando su dominio absoluto del matiz interpretativo.

Meryl Streep sumó su 18ª nominación al Oscar por 'Los archivos del Pentágono'

Un thriller político con firma Spielberg Bajo la dirección de Steven Spielberg, Los archivos del Pentágono se plantea como una defensa clara de la libertad de prensa. Spielberg maneja la historia con oficio: una dirección de actores muy afinada, una cuidada ambientación histórica y un ritmo que convierte el trabajo en una redacción en un relato lleno de tensión, heredero del cine político de los años setenta. Además, la película mira de frente a la historia reciente de Estados Unidos y a las mentiras que rodearon la guerra de Vietnam, situando el peso del relato en el personaje de Meryl Streep. Acompañada por la música de John Williams, la cinta conecta pasado y presente y recuerda la importancia de una prensa libre como pilar de la democracia. Steven Spielberg dirige la película 'Los archivos del pentágono' (2018)

Streep y Hanks, por primera vez juntos A pesar de llevar décadas siendo dos de los rostros más emblemáticos de Hollywood, Meryl Streep y Tom Hanks no habían coincidido nunca en la gran pantalla. Steven Spielberg los reúne por primera vez en sus colosales trayectorias en Los archivos del Pentágono, donde comparten protagonismo para recrear los hechos que sacudieron a la prensa en 1971, cuando The New York Times y The Washington Post publicaron los Documentos del Pentágono y destaparon décadas de engaños del Gobierno estadounidense sobre la guerra de Vietnam. Hanks da vida a Ben Bradlee, el editor jefe del Post: un periodista experimentado, combativo y dispuesto a asumir todos los riesgos en defensa de la libertad de expresión, entendida como el pilar ético de la profesión. Frente a él, Streep interpreta a Katharine Graham, editora del periódico, una mujer cuestionada por su condición femenina y atrapada entre el poder político y los intereses empresariales, cuya aparente prudencia esconde una decisión mucho más difícil y, precisamente por ello, más valiente. Tom Hanks y Meryl Streep en 'Los archivos del pentágono' La actriz, tres veces oscarizada, compone una Graham llena de sutileza y determinación contenida, mientras Hanks, dos veces oscarizado, aporta solidez y humanidad a su personaje. De la mano de Spielberg, ambos se mueven con absoluta naturalidad y convierten una historia sobre periodismo en un thriller político vibrante, sostenido por interpretaciones que refuerzan el mensaje central de la película: la verdad como un acto de valentía.

Los medios de comunicación: el cuarto poder Los archivos del Pentágono es un firme alegato a favor de la libertad de información y del papel de la prensa como contrapeso del poder político. Ambientada en plena Administración Nixon, la película retrata el choque frontal entre un Gobierno decidido a ocultar la verdad y unos medios dispuestos a asumir las consecuencias de publicarla. Un conflicto que no solo marcó un antes y un después en la historia del periodismo estadounidense, sino que recuerda que sin una prensa libre, crítica e independiente no puede existir una democracia sana. Disfruta de la película en RTVE Play por tiempo limitado, disponible gratis hasta finales de marzo.