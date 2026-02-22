Enlaces accesibilidad
Los estrenos de cine que llegan gratis a RTVE Play del 23 de febrero al 1 de marzo

'La estrella azul' es uno de los estrenos de esta semana en RTVE Play.
Rtve Play
Disfruta del mejor cine en RTVE Play, que trae esta semana nuevos títulos a la plataforma de streaming y vídeo bajo demanda de RTVE para que puedas ver totalmente gratis.

Secretos del corazón y La estrella azul son solo algunas de las películas que durante la semana de 23 de febrero al 1 de marzo se suman al amplio catálogo de RTVE Play, al que podrás acceder sin coste solo con registrarte en la plataforma y en el que encontrarás el mejor cine nacional e internacional. Descubre más sobre los estrenos de cine que aterrizan en RTVE Play.

Barro en los ojos (Lunes 23 de febrero a las 12.00 horas en La 2 y RTVE Play)

Wéstern italiano dirigido por Edoard Mulargia. Django persigue a unos bandidos renegados, responsables de la violación y el asesinato de su esposa. En el camino, salva de la horca a un ladrón de caballos, que sabe quién mató a su esposa.

Mañanas de cine - Barro en los ojos (preview)

Corazones indomables (Martes 24 de febrero a las 12.00 horas en La 2 y RTVE Play)

John Ford dirige este wéstern nominado a Mejor fotografía y a Mejor actriz de reparto para Edna May Oliver en los Oscar. A principios de la Guerra de la Independencia Norteamericana (1775-1783), Lana y Gilbert forman parte de un grupo de campesinos rebeldes que luchan contra las tropas británicas y los indios.

La carga de la policía montada (Miércoles 25 de febrero a las 11.55 horas en La 2 y RTVE Play)

Wéstern español dirigido por Ramón Torrado. En un lugar de la remota Canadá dos hombres, el soldado Paul White y el teniente John Bedford, se enfrentan por el amor de Valery. Uno de ellos despertará las pasiones de una joven india.

La brigada de los condenados (Jueves 26 de febrero a las 12.00 horas en La 2 y RTVE Play)

Película bélica ambientada en la Segunda Guerra Mundial. El coronel Charley MacPherson decide reclutar a un grupo de rudos y poco aleccionados soldados de distintas nacionalidades para acometer una misión casi suicida. ¿Su objetivo? Despejar de minas un sector de la costa de Normandía y silenciar los disparos de un cañón.

Mañanas de cine - La brigada de los condenados (preview)

Cuando termine la guerra (Jueves 26 de febrero a las 22.15 horas en La 2 y RTVE Play)

Drama basado en hechos reales. Durante la Segunda Guerra Mundial, miles de refugiados alemanes llegaron a Dinamarca. Un mes antes de la liberación del país, una familia encargada de la dirección de un instituto recibe la orden de albergar a 500 de ellos, en su mayoría niños y ancianos.

Adiós, gringo (Viernes 27 de febrero a las 11.55 horas en La 2 y RTVE Play)

Brent se encuentra con su amigo Gill "El mestizo", que le vende unas reses que promete no haber robado. Cuando llega con ellas a Johnson City encuentra a su legítimo dueño, al que tiene que matar en defensa propia.

Secretos del corazón (Viernes 27 de febrero a las 22.50 horas en La 2 y RTVE Play)

Drama que obtuvo cuatro premios Goya. Durante las vacaciones, Javi y su hermano Juan van a la casa del pueblo, en la montaña navarra. Según Juan, en una de las habitaciones del caserón tuvo lugar un crimen pasional y las voces de los muertos aún se pueden oír. Con la ayuda de otro amigo, descubren el gran secreto que guarda su familia.

La estrella azul (Domingo 1 de marzo a las 23.05 horas en La 2 y RTVE Play)

Cinta preseleccionada por la Academia de Cine española como una de las tres candidatas para representar a España en los Oscar 2025. En la década de 1990, Mauricio Aznar, un rockero español, recorre Latinoamérica busca encontrarse consigo mismo y superar una adicción. En Argentina conoce a Don Carlos, un músico en horas bajas que, pese a sus éxitos, no tiene para pagar sus facturas.

'La estrella azul', una historia sobre genios olvidados y el rock & roll "que busca la luz"
'La estrella azul', una historia sobre genios olvidados y el rock & roll "que busca la luz" Raquel Elices, María G. Frutos

La mujer sin piano (Domingo 1 de marzo a las 05.05 horas en La 2 y RTVE Play)

Película en clave de humor que narra las 24 horas de una mujer casada. Agotada de esa vida, escapa durante una noche de sus rutinas domésticas, laborales y sexuales. Protagonizada por Carmen Machi.

