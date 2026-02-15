'Todas las criaturas grandes y pequeñas' estrena su cuarta temporada en RTVE Play

La querida serie británica Todas las criaturas grandes y pequeñas, adaptación de las reconocidas memorias del veterinario James Herriot, vuelve a conquistar al público español con el estreno de su cuarta temporada en RTVE Play. Ambientada en la idílica campiña de los Yorkshire Dales durante los convulsos años 40, la ficción combina drama, humor, naturaleza y una entrañable galería de animales y personajes humanos que han convertido a esta serie en una de las más apetecibles del catálogo de la plataforma. ¡Te contamos todos los detalles y cuándo podrás verla!

La serie que enamora a las audiencias Todas las criaturas grandes y pequeñas narra la vida profesional y personal de James Herriot, un joven veterinario que llega a Yorkshire con ganas de poner en práctica sus conocimientos recién adquiridos. A lo largo de sus temporadas, hemos visto crecer su relación con la comunidad local, estrechar lazos de amistad con colegas como Siegfried Farnon y la entrañable Señora Hall, y enfrentarse a desafíos tanto humanos como animales. La cuarta temporada continúa explorando estas historias con el mismo tono cálido y reflexivo que ha caracterizado siempre a la serie. La ficción, con un excelente equilibrio entre la cotidianeidad rural y los momentos históricos que marcan la época, ha evolucionado temporada tras temporada sin perder la magia de sus primeros capítulos. La cuarta entrega promete profundizar aún más en las relaciones entre los protagonistas, así como ofrecer nuevos desafíos derivados del contexto histórico en el que se mueven, con la Segunda Guerra Mundial aún marcando decisiones y destinos.

Estreno en RTVE Play: 20 de febrero La cuarta temporada de Todas las criaturas grandes y pequeñas se estrenará oficialmente en RTVE Play el próximo 20 de febrero, una fecha esperada por los seguidores de esta delicada producción británica. Este lanzamiento permitirá a los espectadores hispanohablantes y residentes en España acceder a los nuevos episodios bajo demanda, con subtítulos o doblaje, según las opciones de la plataforma. La llegada de esta temporada en RTVE Play responde a la apuesta de la cadena pública por ofrecer series internacionales de calidad dentro de su catálogo de contenido audiovisual. Además, las tres primeras temporadas ya están disponibles en RTVE Play, tanto en español como en versión original. Esto brinda a los nuevos espectadores la oportunidad perfecta para ponerse al día con la historia de James Herriot, Helen, Siegfried y el resto del reparto antes de sumergirse en las nuevas tramas que trae la cuarta entrega.