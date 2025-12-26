¿Quién fue James Herriot? La verdadera historia de 'Todas las criaturas grandes y pequeñas'

Los paisajes naturales, las historias de los granjeros, y el buen rollo y optimismo que transmiten sus personajes han hecho que quedemos enamorados de Todas las criaturas grandes y pequeñas. Se trata de la nueva serie de RTVE Play. Se trata de las tres primeras temporadas de la ficción basada en los libros de James Herriot, protagonista de la historia. ¿Sabías que en realidad es el seudónimo de James Alfred Wight? Te contamos todo sobre este veterinario del que el 23 de febrero se cumplieron 30 años de su fallecimiento.

La verdadera historia de James Herriot James Alfred Wight fue un cirujano veterinario que se licenció en el Glasgow Veterinary College a los 23 años. En 1940 se trasladó a una consulta veterinaria en Thirsk, Yorkshire, donde se enamoró de la mujer con la que se casaría, Joan Danbury. Más tarde, Wight escribió relatos basados en sus propias aventuras como joven veterinario rural, bajo el seudónimo de James Herriot. El veterinario escocés usó este nombre al estar prohibida la publicidad para los veterinarios. Así es como Thrisk se convirtió en el Darrowby que nos ha impresionado con sus paisajes en la serie. También cambiaron de nombre el resto de personajes de su vida real. Siegfried Farnon sería su amigo Donald Sinclair mientras que al hermano de este, Brian, le llamó Tristan en los libros. ¿Llamaría a su esposa Helen? ¡Para saberlo, tendremos que seguir viendo Todas las criaturas grandes y pequeñas en RTVE Play!

La obra de James Herriot A la fecha de su muerte, James Herriot era uno de los escritores británicos más queridos. Sus libros, que nunca han dejado de imprimirse, han vendido 60 millones de ejemplares en todo el mundo y se han convertido en un fenómeno cultural global con devotos seguidores en todo el mundo. "Todas las criaturas grandes y pequeñas" es un clásico atemporal que sigue siendo amado por generaciones. La colección está compuesta por la primera novela de Herriot, "If Only They Could Talk", publicada originalmente en el Reino Unido en 1970, y su continuación "It Shouldn't Happen to A Vet". Herriot siguió escribiendo más de una docena de relatos y colecciones que han vendido millones de ejemplares en todo el mundo, entre ellos, "Todas las cosas brillantes y hermosas", "Un veterinario en la RAF", "Un veterinario en apuros" e "Historias de perros".

Nicholas Ralph interpreta a James Herriot En Todas las criaturas grandes y pequeñas, James Herriot es representado por Nicholas Ralph, un actor escocés, como el personaje al que interpreta, nacido en Sudáfrica. Además de meterse en el papel del divertido veterinario, también ha dado vida al joven CS Lewis, creador de los libros de "Las crónicas de Narnia", en la película "El converso más reacio" y al padre Raymond en el largometraje "Reza por el diablo". Nicholas Ralph es el actor que da vida a James Herriot en Todas las criaturas grandes y pequeñas