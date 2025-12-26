Entrañables, positivos y auténticos: así son los personajes de 'Todas las criaturas grandes y pequeñas'

Cuando vemos Todas las criaturas grandes y pequeñas, es como si viviéramos en un enamoramiento continuo. Primero quedas fascinado por los maravillosos paisajes de los valles de Yorkshire. Después, los animales, y como no, de sus auténticos personajes, entrañables, cargados de optimismo, que te transmiten la paz y tranquilidad que el día a día no te da. Nicholas Ralph es el encargado de dar vida al protagonista de esta historia, James Herriot, pero también tenemos que destacar al señor Farnon, la señora Hall, Tristan, Hellen o Huge, interpretado por este querido personaje de Harry Potter. ¿Quieres saber quién es quién y no perder detalle de las tres primeras temporadas de la serie, gratis en RTVE Play? ¡Continúa leyendo!

James Herriot (Nicholas Ralph) James Herriot siente una compasión inspiradora por los animales y las personas y no tiene miedo de lanzarse a cualquier situación. Pero no te dejes engañar por su aspecto juvenil: tiene un espíritu férreo y decidido a triunfar y hacer realidad su sueño de convertirse en veterinario. Eso sí, no está exento de inseguridades y busca sin descanso la aceptación entre la escéptica gente de Yorkshire. James tiene sed de vida y la abraza con humor, humildad y gran optimismo. Nicholas Ralph es el actor que da vida a James Herriot en Todas las criaturas grandes y pequeñas

Siegfried Farnon (Samuel West) Si hay un hombre que debe ser juzgado por lo que hace y no por lo que dice, ése es Siegfried Farnon. Es cascarrabias, hilarante y exasperante a partes iguales. De carácter voluble, Siegfried es tan propenso a contradecirse en la misma frase como a ofrecer sabios consejos sobre prácticas veterinarias o asuntos del corazón. Es un excéntrico brillante y una fuente frecuente de conflictos y humor en Skeldale House. El cascarrabias Siegfried Farnon es interpretado por Samuel West

Tristan Farnon (Callum Woodhouse) El hermano menor de los Farnon es la pesadilla de Siegfried. Tristan, un bala perdida cuyo espíritu se niega a ser aplastado, está más interesado en una pinta en el Drovers que en el trabajo duro. Sus frecuentes payasadas y su desordenada ética laboral le acarrean constantes problemas con Siegfried. Gran amigo de James, Tristan siempre está dispuesto a dar consejos sobre las mujeres, tema en el que se cree un experto. Aporta una energía vital a Skeldale House y suele desatar la comedia y el caos allá donde va. Callum Woodhouse da vida al hermano pequeño del señor Farno, Tristan

Señora Hall (Anna Madeley) Es la primera en levantarse por la mañana y la última en acostarse. La señora Hall es la sala de máquinas de Skeldale House, y se pasa el día asegurándose de que los hombres de la casa tienen todo lo que necesitan. Pero no es un ama de llaves cualquiera. Cuida de Siegfried, James y Tristan como si fueran de su propia familia, anteponiendo a menudo sus deseos y necesidades a los suyos propios. Señora Hall es el personaje de Anna Madeley

Helen Alderson (Rachel Shenton) Nacida y criada en Yorkshire, Helen Alderson es la hija de un granjero que no teme ensuciarse las manos. Ferozmente independiente, es práctica, capaz y no tiene remilgos a la hora de enfrentarse a las duras realidades de la vida agrícola. Amante de los animales y de la vida al aire libre, no es de extrañar que Helen pronto capte la atención de James. Aunque ella nunca se consideraría a sí misma una belleza, James descubre que Helen tiene muchos admiradores en el pueblo, por lo que este amino al amor verdadero puede no discurrir tan fácil como piensan. Rachel Shenton es Helen Alderson, la granjera de la que Herriot se enamora

Hugh Hulton (Matthew Lewis) Hugh Hulton, un rico terrateniente, es apuesto, encantador, respetado y, en muchos sentidos, un buen partido para Helen Alderson. Novios desde la infancia, Hugh y Helen han crecido juntos y existe la expectativa general de que algún día se casarán. Pero cuando James Herriot llega a los Darrowby, Hugh teme que su futuro con Helen no esté tan asegurado. Matthew Lewis, Neville Longbottom en Harry Potter, interpreta a Hugh Hulton en Todas las criaturas grandes y pequeñas

Señora Pumphrey (Dame Diana Rigg) Viuda de un rico barón de la cerveza, la maravillosamente excéntrica señora Pumphrey vive en una hermosa mansión con su pequinés Tricki Woo, al que mima con sábanas de algodón egipcio y manjares como el Wellington de ternera y el budín de ciruelas. Cuando James es llamado para tratar el último ataque de Tricki, pronto descubre que ser el "tío Herriot" tiene muchas ventajas. Dame Diana Rigg da vida a la excéntrica Señora Pumphrey, dueña de Tricky Woo