'Todas las criaturas grandes y pequeñas', la serie perfecta para ver con tus hijos esta Navidad

Si estás buscando la serie ideal para engancharte y que los más pequeños de la casa también puedan disfrutar de ella sin que tengas que esperar a que se duerman, en RTVE Play tenemos la ficción perfecta para ti. Se trata de Todas las criaturas grandes y pequeñas, basada en los libros de James Herriot, un veterinario que plasmó su aventura en los Dales de Yorkshire en novelas. Todo un éxito británico y cuyas tres primeras temporadas están disponibles en RTVE Play.

Optimismo, naturaleza y animales Todas las criaturas grandes y pequeñas es un bálsamo para calmar nuestro ajetreado día a día. La tranquilidad que transmiten sus paisajes, el amor que se muestra por la naturaleza y los animales, y sus entrañables personajes son los tres puntos fuertes de esta serie que puedes ver solo, en compañía, o con toda la familia si tienes niños a tu cargo. Ellos también se enamorarán del espíritu de superación de su protagonista, James Herriot, interpretado por Nicholas Ralph. Dispuesto a cumplir su sueño de ser veterinario, James llega a Darrowby, un pueblo ubicado en los valles de Yorkshire, con unos granjeros difíciles de complacer. Su jefe, el cascarrabias Siegfried Farnon tampoco se lo pone fácil en los primeros momentos, pero Herriot no está dispuesto a darse por vencido y termina convirtiéndose en su mano derecha. Este tono optimista de la ficción inglesa nos traslada a un lugar feliz a la vez que nos da lecciones de vida. Entrañables, positivos y auténticos: así son los personajes de 'Todas las criaturas grandes y pequeñas' RTVE Play

El humor de Tristán Por supuesto, en una historia como la de Todas las criaturas grandes y pequeñas no podía faltar el humor. Todos los personajes de la serie tienen su punto cómico, pero la guinda se la lleva Tristan, el hermano pequeño de Siegfried con el que no pararás de reír. El pequeño de los Farnon llega a Skeldale House como un elefante a una cacharrería, provocando el caos y que su hermano pierda en varias ocasiones los papeles. Eso sí, la carcajada te saldrá sola gracias a su espíritu relajado a la hora de trabajar.

¿Quién fue James Herriot? James Alfred Wight fue un cirujano veterinario que se licenció en el Glasgow Veterinary College a los 23 años. En 1940 se trasladó a una consulta veterinaria en Thirsk, Yorkshire, donde se enamoró de la mujer con la que se casaría, Joan Danbury. Más tarde, Wight escribió relatos basados en sus propias aventuras como joven veterinario rural, bajo el seudónimo de James Herriot. ¿Quién fue James Herriot? La verdadera historia de 'Todas las criaturas grandes y pequeñas' Rtve Play El veterinario escocés usó este nombre al estar prohibida la publicidad para los veterinarios. Así es como Thrisk se convirtió en el Darrowby que nos ha impresionado con sus paisajes en la serie. También cambiaron de nombre el resto de personajes de su vida real. Siegfried Farnon sería su amigo Donald Sinclair mientras que al hermano de este, Brian, le llamó Tristan en los libros. ¿Llamaría a su esposa Helen?