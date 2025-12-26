'Todas las criaturas grandes y pequeñas': naturaleza, animales y buen rollo en la nueva serie de RTVE Play

Papá Noel ha llegado a RTVE Play cargado de estrenos de nuevas grandes producciones internacionales, y entre ellas está la serie ideal para sacarte una sonrisa de oreja a oreja. Todas las criaturas grandes y pequeñas es otra reincorporación a la plataforma de vídeo bajo demanda, y cuyas dos primeras temporadas ya estuvieron disponibles en la plataforma. ¡Pero ahora también lo está la tercera! Así, podemos conocer cómo continúa esta historia ambientada en los años 30. Basada en las novelas biográficas del veterinario James Herriot, al que da vida Nicholas Ralph, sus entrañables personajes e impresionantes paisajes te enamorarán desde el primer minuto. ¿Quieres saber cuántos capítulos tiene, de qué trata y cómo puedes verla? ¡Sigue leyendo que te lo contamos!

¿De qué trata? Recién salido del Glasgow Veterinary College, James Herriot sigue su sueño de convertirse en veterinario. Pronto descubre que tratar a los animales significa tratar a sus dueños, y los granjeros de Darrowby, un pueblo ubicado en los valles de Yorkshire, son una gente difícil de complacer. En Skeldale House, James conoce a su recién formada familia disfuncional; su caótico y errático jefe Siegfried Farnon, su descarriado hermano Tristan y la astuta señora Hall, el ama de llaves que dirige el barco sin cesar. Cuando Helen Alderson atrae la atención de James, este encuentra otra razón más duradera para quedarse en Darrowby.

¿Cuántos capítulos tiene? La serie británica es una de esas series de época que tienes que ver si te gusta La Promesa. La primera temporada está compuesta de seis episodios más un especial de Navidad que no te dejarán indiferente. La historia continúa con otros seis capítulos, más un extra de Navidad. Y la tercera, recién llegada a RTVE Play tiene seis capítulos y otro especial navideño. Las tres temporadas ya están disponibles en RTVE Play. ¿Te las vas a peder?

¿Cómo la puedo ver en RTVE Play? Todas las criaturas grandes y pequeñas se estrenó en 2020 en el Channel 5 de Reino Unido, convirtiéndose en la serie más vista de la historia de la cadena con más de 5 millones de espectadores. Tiene un total de 6 temporadas, pues la sexta se estrenó el pasado octubre de 2025. Ahora, la ficción llega a la plataforma para también conquistar a la audiencia española completamente gratis.

¿Quiénes son sus protagonistas? Nicholas Ralph es el actor encargado de dar vida al novato veterinario y protagonista de la cinta, James Herriot. Junto a él está su jefe cascarrabias y dueño de Skeldale House, Siegfried Farnon, interpretado por Samuel West. Y completa el trío de veterinarios el hermano pequeño de Siegfried, Tristan, un bala perdida que meterá en más de un problema a James. Callum Woodhouse será el encargado de hacernos reír a través de este personaje. Capitaneando el barco está la señora Hall, el ama de llaves de Skeldale House, interpretada por Anna Madeley. La otra cara femenina que vemos es la de Rachel Shenton en el papel de Helen Alderson, la hija de un granjero, trabajadora y que será un amor imposible para James por la aparición de Matthew Lewis (Neville Longbottom en Harry Poter) como Hugh Hulton, su prometido.