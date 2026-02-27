Tiene un hermoso título y desde 1998 mantiene un récord difícil de batir: Todo los secretos de 'Secretos del corazón'

Javi es un niño de nueve años que vive en un pueblo de Navarra. Su madre le envía a él y a su hermano a la ciudad para que vayan a un buen colegio. Los dos niños se mudan a vivir con sus tías: dos mujeres solteras que sobreviven con sus propios traumas e inseguridades, y que adoran a los pequeños.

Secretos del corazón, dirigida por Montxo Armendariz, retrata cómo era la sociedad franquista en años de posguerra. A través de los ojos de Javi, vamos descubriendo las aristas de unos personajes que sobreviven con un corsé social impuesto que a veces no deja respirar. En las familias, y de puertas para adentro, todo se intuye pero nada se habla.

Cuando vuelve de vacaciones al pueblo, Javi le pregunta a su madre:

"Mamá, si tuvieras un secreto, ¿dónde lo guardarías?"

"Depende de qué tipo de secreto", responde su madre.

"Imagínate uno muy muy grande, que solamente supierais papá y tú"

"Ese tipo de secretos se guardan en el corazón".

Javi es un niño muy vivo y aunque solo tiene nueve años, no se le pasa ningún detalle. No para de preguntarle a su hermano Juan, que tiene 13 años, todas las curiosidades que le vienen a la mente. Secretos del corazón retrata cómo los niños van descubriendo su sexualidad; habla del amor prohibido bajo el yugo del ‘qué dirán’; deja entrever, sin mostrar, cómo azotaba la violencia de género a una sociedad que callaba ante la evidencia del maltrato; la influencia de la religión en la vida diaria de los personajes es otro de los grandes conceptos sobre los que reflexiona la cinta.

Secretos del corazón

Hizo historia al ganar el Goya Andoni Erburu se mete en la piel de Javi y, a pesar de su juventud e inexperiencia, realiza una interpretación brillante. Cuando el director de la película empezó a hacer el casting a miles de niños, Andoni Erburu destacó y convenció a Armendáriz. Le solicitaron que contara una historia y el niño narró palabra a palabra la mítica cinta de Tiburón de Steven Spielberg. A partir de ahí, no hubo vuelta atrás, y el papel de Javi fue para Andoni. Secretos del corazón logró cuatro Premios Goya en la edición de 1998. Andoni Erburu recogió su galardón a mejor actor revelación con tan solo diez años, y batió todos los récords. En su discurso, el pequeño se acordó de sus amigos: "Mando un saludo a mi hermano y a mis amigos, que me estarán viendo", dijo entonces el niño, con solo diez añitos. Es el actor más joven en ganar este premio y así seguirá siendo porque, años después, la Academia decidió elaborar una normativa por la que los actores y las actrices solo pueden ser nominados a los Goya cuando tengan, como mínimo, 16 años. La norma se implementó tras diversas polémicas y para proteger a los menores de la presión de los premios. Además de esta película, Andoni Erburu participó en Silencio roto y la serie vasca Goenkale. Tras un tiempo vinculado a la interpretación, el joven actor decidió apartarse de los focos y centrarse en sus estudios. Llegó a declarar que no llevaba bien que lo reconocieran por la calle, así que abrumado por la fama se apartó. "Que me conocieran por la calle, eso a mí no me gustaba nada. Hablar en público no me gustaba nada… Empecé a decir que no a todo y desconecté". Tras todo ello, estudió Ingeniería Técnica y Agrónoma en la Universidad Pública de su tierra, de Navarra y trabaja en una empresa de allí. 01.19 min Andoni Erburu fue el actor más jóven en conseguir un Goya

Una cinta que llegó a los Oscar Esta película también cuenta con otras actrices y actores importantes como Charo López, que también se llevó el Goya a mejor actriz de reparto por su interpretación como una de las tías de los pequeños. Con papeles como el que desarrolló en la película de Montxo Armendáriz, Charo López pudo demostrar que su talento iba mucho más allá de su físico. El reparto lo completa Vicky Peña, Silvia Munt, Carmelo Gómez e Iñigo Garcés. Secretos del corazón también fue la elegida por la Academia de Cine español como su representante en los Oscar, aunque finalmente la cinta no se hizo con este premio.