Diez años. Esa era la edad que tenía Andoni Erburu cuando recogió el premio Goya al mejor actor revelación en 1997. Él sería el primer niño en hacerse con el galardón, pero no el único. Le siguieron otros cinco que forman, junto a Andoni, una lista ya cerrada. En 2011 la Academia de Cine acordó que solo los mayores de 16 años podrían ganar un Goya, una decisión que tomaron "como mera protección al menor", según se afirmó en un comunicado, ya que "los galardonados con el Goya asumen automáticamente los derechos pero también las obligaciones de todos los académicos". Así, Andoni Erburu es y siempre será la persona más joven en hacerse con un Goya.

Andoni Erburu por Secretos del corazón (1997)

Cuatro Goyas se llevó la cinta de Montxo Armendáriz: mejor actriz de reparto, dirección artística, sonido y actor revelación, un cabezón que llegó a las manos de un jovencísimo Andoni Erburu. "Mando un saludo a mi hermano y a mis amigos, que me estarán viendo", dijo entonces el niño, con solo diez añitos. El público le pudo volver a ver en dos películas más, Silencio roto y Clara, antes de retirarse de la interpretación. "Que me conocieran por la calle, eso a mí no me gustaba nada. Hablar en público no me gustaba nada… Empecé a decir que no a todo y desconecté", decía en 2009, convertido en un estudiante de Ingeniería Agrícola.