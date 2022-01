(Banda sonora: música de suspense)

(JADEA)

(JADEA)

(JADEA)

(Móvil)

(Móvil)

(Móvil)

(SUSPIRA)

(SUSPIRA)

Buenos días.

(SUSPIRA)

¿Dónde estoy? Una dirección, por favor.

Calle Embajadores, 68. ¿Quieres un café?

(SUSPIRA)

(Mensaje de móvil)

(SUSPIRA)

(Móvil)

(Móvil)

(Móvil)

¿Sí?

-"(SUSPIRO) ¿Ana?".

Hola.

"No te llamaría de no ser grave".

Pero me han detenido.

(SUSPIRA)

Estoy en el cuartel de la Guardia Civil de Robredo.

"Estoy aquí con el teniente Moncada".

Escucha la conversación.

(SUSPIRA)

Ana, necesito que me ayudes.

¿Por qué te dejan llamar 17 veces?

"No he sido yo".

Han llamado los agentes hasta que has contestado.

"Están muy amables conmigo".

Les he dicho que...,

"que eres mi abogada".

No. No, Ale, de verdad que no es buena idea.

Hace mucho que no piso un juzgado.

"Llama a otro".

¡No me jodas! ¡No conozco más abogados!

Va... (JADEA)

¿De qué te acusan?

(SUSPIRA)

Me acusan del asesinato

"de Bernardo Menéndez Pons,

el director del casino de Robredo.

(SUSPIRA)

Ana".

(SUSPIRA)

¿Me ayudarás, sí o no?

No hables con nadie, ¿vale? No digas nada hasta que yo llegue.

"Ni con los agentes".

Gracias.

(Señal de fin de llamada)

(Toses y arcadas)

(OFF) "Mi nombre es Ana Tramel.

Tengo 48 años, un exmarido y dos úlceras.

Y siempre he querido ser abogada".

# (MUJER) Una y otra vez,

# una y otra vez,

# aunque solo queden brasas,

# yo puedo volver a arder.

# Una y otra vez,

# yo puedo volver.

# Hoy prefiero dejarme caer.

# Hoy la vida me queda grande.

# Sé calmarlo y volverlo a prender

# una y otra y otra...

# y otra vez.

# Vez. #

(Teléfono)

Promultas, ¿dígame?

Hola, Ronda.

"Concha pregunta por ti. Está enfadada".

Luego hablaré con ella. Necesito que reúnas a Sara,

Sofía, Francisco y al nuevo, al de las corbatas horribles.

Gerardo.

Ese. Que busquen información sobre Menéndez Pons

"y que me esperen. Iré en cuanto pueda".

¿Menéndez, el fiambre de las noticias?

¿Lo nuestro no son las multas?

Ronda...

"Menéndez Pons, Gran Castilla, Alejandro Tramel.

Que empiecen a trabajar en esos tres nombres".

Y envía una copia de mi DNI y de mi número de colegiación

a la Guardia Civil de Robredo, es urgente.

Y puedes ahorrarte los comentarios:

he perdido la documentación.

¿Estás bien?

Mejor que nunca.

"Concha quiere hablar contigo".

Dile que luego la veo.

(Tono de llamada)

(Señal acústica)

Soy Ana, llámame.

"Mi exmarido era inspector de policía.

Pasé mucho tiempo en comisarías parecidas a esta".

¿Solo dos? Es que no lo entiendo, de verdad.

Dos, ¿no? -Pues nada.

Venga, que pases buen día.

Hola. -Adiós.

Vengo por Alejando Tramel, soy su abogada.

¿Me permite su documentación?

Es que por un problema no la llevo encima,

pero, si comprueba su correo electrónico,

verá... Sin documentación no puede pasar.

Tienen dentro a Tramel detenido por asesinato desde hace horas.

Si no le aplican la ley antiterrorista,

tiene derecho a asistencia letrada de modo inmediato.

Sé que usted solo hace su trabajo,

solo le pido que llame a un superior. Solo eso, por favor.

(SUSPIRA)

Una abogada pregunta por Alejandro Tramel.

No lleva documentación.

Sí, mi teniente.

Suba al primer piso, por favor.

El teniente Moncada la espera.

Muy amable, agente.

(SUSPIRA)

Teniente Moncada.

Ana Tramel.

Procuramos que el arresto sea lo menos traumático posible.

¿Se encargará usted personalmente

de defender a su hermano?

Ya veremos.

¿Conoce a Alejandro?

Sí.

En Robredo nos conocemos todos. Éramos amigos.

Está detenido por asesinato y, la verdad,

lo tiene muy complicado.

¿Por qué lo dice?

Media docena de testigos lo vieron entrar

con Menéndez en la sala donde este murió,

el casino está lleno de cámaras

y él ha confesado.

Si necesita algo, dígamelo.

Cuando acabe, la acompaño a la sala de interrogatorios.

Gracias.

(SUSPIRA)

(Móvil)

"Todo lo que ocurrió

la noche del 20 al 21 de octubre se resume

en el atestado escrito por Moncada.

El casino de Robredo abrió

a las 18:00, como todos los días.

La sala principal

comenzó a animarse al anochecer".

Blanco, seis...

"Una a una, a medida que llegaron los clientes,

fueron abriendo todas las mesas de juego con licencia:

ruleta, 'blackjack',

dados, punto y banca, y tragaperras.

(Sonido de tragaperras)

Alejandro Tramel, según consta en el registro,

entró en el casino a las 22:15.

Fue directo a la 'poker room',

donde estuvo tres horas seguidas perdiendo mucho dinero".

"All in".

(Tos)

Trío de sietes. (CARRASPEA)

¡No me jodas, no me jodas!

Toda la noche igual... ¡Joder!

(RESOPLA)

Cinco.

(Murmullo de conversaciones)

(SUSPIRA)

"A partir de ese instante, Alejandro siguió jugando a crédito,

firmando pagarés por valor de 5000 euros

en esta fase de la partida.

Varios testigos, jugadores y crupieres, en su testimonio,

aseguran que estaba nervioso,

irascible.

Pasadas las 03:00,

Pons se presenta en la 'poker room' acompañado de Aarón Freire,

jefe de seguridad del grupo Gran Castilla.

Invita a Alejandro a seguir la partida en una sala privada.

En un principio, este se niega".

¡No me jodas! -Hay demasiados restos. Destaca.

-(SUSPIRA)

-Alejandro.

-Mismos restos, puestos, jugadores.

-Por supuesto.

"Finalmente, Alejandro acepta.

Los empleados trasladan la partida a una sala privada,

a salvo de curiosos y ojos ajenos". (ALEJANDRO CARRASPEA)

"Allí invitan a los jugadores a beber y comer mientras juegan.

A propuesta del propio Pons, y por consenso,

incrementan la apuesta mínima de la partida".

"All in".

-"All in", señor.

(Suspiro)

-(SUSPIRA)

-Friman, no tenemos todo el día.

"En esos momentos, Alejandro ya ha perdido más de 10 000 euros".

-¿Desea ir a la mano, señor?

-Voy.

-Dobles.

(SUSPIRA)

Joder... -Color.

-¡No me jodas!

¡No tenías nada!

-Proyectazo.

-¡Vete a la mierda, no tenías nada! ¡Siempre igual!

(SUSPIRA)

(SUSPIRA)

-Bien intentado. Parecía no tener nada.

-Cállate la boca y tráeme más fichas: 30 K.

Vale, vamos.

(Sonido de fichas)

-¡Puta...!

"All in".

-"All in", señores.

-Voy.

Dobles.

-"Full" de ases.

-¡Joder!

(JADEA)

30.

30 más.

"Pasadas las 06:00,

el director de juego, Pablo Morenilla,

informa que se va a cerrar la mesa y el casino".

-Señores, la partida ha acabado.

Cerramos la mesa. -¡No, no!

Lo alargas. Tengo que recuperarme.

-Nos gustaría, pero, por desgracia,

no podemos por licencia seguir más allá de las 06:00.

-Os saltáis las normas cuando queréis.

-La noche ha sido larga.

-(SUSPIRA)

"A pesar de las quejas,

a las 06:22 se cierra la mesa de juego

y finaliza la partida".

¡Ha sido una puta encerrona!

¡Me habéis jodido!

-Tranquilo, solo ha sido una mala noche.

Son cosas que pasan. -¿Cosas que pasan?

Muy bien, pues no pienso pagar.

"En este punto, las declaraciones de los testigos se contradicen.

Según algunos, Menéndez invitó a Alejandro a su despacho".

-Venga, relájate.

-(JADEA)

-Quiero hablar contigo en privado. Ven a mi despacho.

"Sin embargo, según otros testigos, como el propio Morenilla,

fue Alejandro quien pidió ir al despacho de Pons".

-¿Podemos hablar en tu despacho?

Por favor.

-Claro. Vamos.

"Fue la última vez

que se vio con vida a Bernardo Menéndez Pons".

"(Móvil)"

(Móvil)

(Móvil)

(Móvil)

Eme.

Hola.

"Necesito un detective ya".

Estoy en medio de algo.

Han asesinado al director del casino de Robredo.

Han detenido a Alejandro como único sospechoso.

"Me encargaré de su defensa".

Averigua si las cámaras de seguridad del casino

grabaron el asesinato.

"Quiero saber

si los despachos privados tienen también cámaras".

¿Algo más?

Haz que esté bien hasta que pase a disposición del juez, por favor.

Y hazle llegar algo de dinero.

¿Dónde?

Está con la Guardia Civil en Robredo.

Le trasladarán en breve.

Creía que ahora te dedicabas a las multas

y que te daban asco los juzgados.

Sí, yo también lo creía.

Pero, si no hay sardina, la foca no salta.

"Lo sé, Eme, lo sé".

Promultas pagará las facturas.

En ese caso, cuenta conmigo.

Gracias.

No he leído que el detenido confesara.

Alejandro tenía las manos manchadas con sangre de Pons.

Le vieron entrar en un despacho con Bernardo y dijo textualmente:

"Pons merecía morir".

(Clics de foto)

"Anoche llamaron al teléfono de emergencias del cuartel

y fuimos al casino.

(Clic de foto)

En la sala privada estaba Freire,

un expolicía que ahora ejerce como jefe de seguridad".

(SUSPIRA)

"Alejandro estaba deshecho".

(SOLLOZA)

¡Merecía... morir!

(SUSPIRA)

Pons...

merecía morir.

(SOLLOZA)

"Lo repitió varias veces".

"(Murmullo de voces)"

(Murmullo de voces)

(HOMBRE) ¡Teniente!

¡Unas palabras!

(Murmullo de voces)

-Agente, agente...

(SUSPIRA)

Tienes un aspecto horrible.

Deberías mirarte a un espejo, Ale.

La cosa está fea.

No sé qué te habrán contado, pero...

No pueden grabar esta conversación, pero podrían estar escuchando.

Mejor no digas nada.

Llevo 72 horas sin dormir.

No me has entendido.

Que no digas nada.

Responde a lo que te pregunte.

(SUSPIRA)

Estás acusado de asesinar a Bernardo Menéndez Pons.

Me encargaré de tu defensa, necesito que firmes

este contrato.

¿Me va a salir muy caro?

No es una broma, Ale.

En breve comparecerás ante el juez.

El magistrado incoará las diligencias

e irás a prisión preventiva.

Estarás un tiempo en la cárcel.

¿Qué pasa con la provisional?

Aquí es casi imposible.

Te haré llegar dinero. Si necesitas algo más, llama.

(SUSPIRA)

Cuatro años y medio sin saber nada de ti.

Lo siento.

Yo también lo siento.

(SUSPIRA)

(JADEA)

Después de lo que me pasó, no... podía ni mantenerme en pie.

Bueno, aquí estás.

¿No?

¿No me vas a preguntar si lo hice?

(SUSPIRA)

Soy tu abogada, no tu confesora.

(Puerta)

(RESPIRA HONDO)

"(Pitido continuo)"

(SUSPIRA)

(NIÑO) ¡Ana!

¡Alejandro!

Buenas. (HOMBRE) Hola.

Primero quiero que tengáis claro a qué nos enfrentamos.

Estamos ante un caso de asesinato.

El acusado es mi hermano.

Pero quiero que sepáis

que le trataremos como a los demás clientes.

-¿Concha qué opina de esto?

Concha aún no está al corriente.

-¿Has contratado a un investigador?

-Habrá que alternarlo

con las multas.

De momento, olvidaos de las multas por un tiempo.

Pero, si os metéis en esto, trabajaréis el triple

y cobraréis lo mismo.

Va a ser duro.

Así que, si no queréis seguir,

este es el momento de iros.

-Lo siento.

No estudié Penal

y trabajar gratis no me va.

-Yo no tengo nada que pensar.

Cuenta conmigo.

-Al fin un caso interesante y mediático.

Sigo: esto quedará genial en mi currículum.

-Eres buena, dicen.

Algo aprenderemos.

(SUSPIRA)

Pues al lío.

¿Cómo te llamabas?

-Gerardo.

Dispara, Gerardo.

Alejando ganó las series europeas de Cannes hace un año

y quedó segundo en el World Poker Tour

el curso pasado.

¿Mi hermano es famoso?

En el mundillo del póquer. No es asiduo de torneos,

suele jugar a "cash".

Hay dos tipos de partidas: torneos y "cash".

Los torneos tienen un precio fijo cerrado.

Las de "cash" mueven más dinero, aunque hay de todos los niveles.

Y esto lo has aprendido ahora, claro.

(SUSURRA) Sí.

Pasemos a Pons.

-Bernardo Menéndez Pons.

Estudió con los jesuitas, casado, tres hijos.

"Tras dirigir hoteles, fue gerente del casino de Creonte.

De ahí pasó al casino Gran Castilla de Robredo".

Desde que llegó, se han hecho dos ERE allí.

No era muy popular en la plantilla, claro.

Serio, distante, mano derecha del dueño del grupo,

Emiliano Santonja,

"más conocido como Gengis Kan".

Empeño personal suyo fue la "poker room",

"una de las más conocidas".

"La pregunta importante es"

qué relación tenía Pons con Alejandro Tramel.

-Es sabido que Alejandro juega mucho en el casino.

De ahí se conocerían.

Aunque juega en otros sitios:

en partidas ilegales del Perita en Dulce y de Friman.

¿Qué es una partida ilegal y quién es Friman?

Lo menciona el atestado, estuvo anoche.

"Partida ilegal es cualquiera que se juegue fuera de un casino".

Una se hace en un chalé de la carretera de Barcelona

y el casero es Friman.

Y tú la conoces, claro.

De oídas.

"Organiza timbas,"

es prestamista...

Fuma cuatro cajetillas al día y nunca se acuesta.

(RONCA)

¿A cuánto? -50.

-Ahí van.

(Risas)

¿Alguna información sobre las cámaras de seguridad?

-Hablé con uno de la Comisión del Juego.

"Dice que hay cámaras en todas las salas del casino

salvo en los baños, pero no supo decirme

si hay también en los despachos".

"Hay testigos, un móvil claro,"

muchas pruebas circunstanciales y, para rematar,

puede que el crimen esté grabado.

Quiero un informe detallado

sobre la industria del juego

y sobre los últimos años de Alejandro como jugador:

dónde y con quién jugaba,

nombres, fechas, deudas,

cantidades...

Gran Castilla, casino de Robredo.

Emiliano Santonja, Menéndez Pons, multas,

capital social, problemas internos, posición dentro

de la industria. Casinos, bingos, juego "online":

todo lo que puedas hallar.

Tú céntrate en la ley y usa tu contacto en la comisión.

Ah, y revisa el atestado: creo que acaba de llegar una copia.

Y, sí, he contratado un investigador.

Salid, por favor.

(SUSPIRA)

No sé en qué andas,

pero estoy casi en la ruina.

Este mes es el último,

no estamos para que pongas a mi gente en un caso...

Concha... Ya está.

Para, para.

Han detenido a Ale.

¿Qué Ale? ¿Nuestro Ale?

¿Tu hermano?

Lo acusan del asesinato del director de un casino.

Pinta mal.

Hay testigos, una supuesta confesión, vídeos...

¿Lo has visto? ¿Cómo está?

Jodido.

Tiene problemas con el juego.

¿Y esto?

Ah, un frenazo. Se me marcó el cinturón.

No puedo ayudarte.

El despacho va fatal, debo cerrar.

¡Por favor!

¿Cuánto tiempo llevará?

No sé, unos meses, un año quizá.

No puedo aguantar.

Trabajaré gratis, renuncio al finiquito.

Necesito tu ayuda, estamos hablando...

Ronda, estamos ocupadas.

Perdón, hay una mujer en la recepción con un niño.

Dice que es la mujer de Alejandro.

Creo que es rusa.

Hola. -Hola.

Soy Ana Tramel.

Helena Vasílieva.

Debí avisar, perdón.

-"Tetya Ana".

¿Qué ha dicho?

-"Tía Ana".

Que eres su tía.

Disculpa, es que Alejandro nunca me dijo nada de...

Ronda...

¿Puedes cuidar al niño mientras hablo con su madre?

-Claro. Sígueme.

(RONDA RÍE)

¿Te gusta pintar?

Tengo unos rotuladores chulísimos.

-Me gusta más

que pinten los demás.

-Ah, pues pinto yo, ¿vale?

¿Estáis casados legalmente?

-Hace tres veranos.

Muy bien.

¿Y de qué os conocéis Alejandro y tú?

Yo bailaba en un club al lado del casino.

Nos presentó mi hermano Sebastián.

Me dijo que no me viera con jugadores,

pero Alejandro es guapo y me encanta.

Bailabas en un club.

Un día le hice un baile privado a Alejandro.

Después dejé el club y desde entonces estamos juntos.

Muy felices.

Casi siempre.

¿Qué quieres de mí?

Alejandro está enfermo:

todos los días, ruleta, póquer, apuestas deportivas...

Dice que es su profesión.

Es mentira. No es profesión, sino enfermedad.

Puedes tener razón.

Pero ahora urge otra cosa. Está acusado de asesinato.

Lo sé, mi marido mató a Menéndez Pons.

Si quieres hacer algo por él, no vuelvas a decir eso

nunca más, ¿me oyes?

A nadie, ni siquiera a mí.

Vale.

Bien.

(RONDA) Mira...

(SUSPIRA)

-Alejandro habla mucho de ti.

(NIÑO) ¿Qué pasa? -Le da pena no verte.

Me cuesta mucho decirlo,

pero... necesito dinero para el niño.

No tengo nada.

Perdón.

Alejandro debe mucho dinero.

¿Cuánto?

No tengo ese dato.

Pero le han hecho varios pagarés, así que mucho.

¿A quién se los pedía?

Al propio casino, los firman Pons y Santonja, el dueño.

Eso nos vendrá bien.

¿Hay copia de los pagarés?

La tendremos.

Y la prueba toxicológica de Alejandro da negativo.

(SUSPIRA)

Habría ayudado para alegar enajenación mental,

alteración de la conducta, etc.

El viernes es la vista preliminar.

Imagínate que fuera...

un anuncio de... güisqui

o de ron.

Y que pusiera "alcohólico" y no "jugador".

"Todos llevamos un alcohólico dentro".

Está por todas partes.

La ciudad entera.

Alejandro tiene suerte de contar contigo.

Yo no lo tengo tan claro, Eme.

Me alegra verte tras tanto tiempo.

(Canto de pájaros)

¡Alejandro!

(JADEA)

¿Dónde estabas, Ana?

Buscándote.

¿Has visto al lobo?

No.

¿Vamos con mamá?

"El empresario Emiliano Santonja ha acudido esta tarde

al tanatorio de la M-40 a darle su último adiós

a Bernardo Menéndez Pons,

que murió la pasada madrugada en el casino de Robredo.

El caso está bajo secreto de sumario,

pero todos los datos indican que es una muerte violenta".

(Pitido del microondas)

(SUSPIRA)

(SUSPIRA)

-"El grupo Gran Castilla pierde a un trabajador muy querido.

Mi más sentido pésame a su mujer y a sus hijos. Gracias".

-"Una última pregunta". -"Eso es todo".

(Móvil)

¿Sí?

(HOMBRE) "Alejandro estaba en terapia".

¿Quién es usted?

"Aún no se lo había dicho a nadie, pero era consciente de su mal.

Por eso empezó la terapia.

Acudió a Alma".

¿Qué es Alma?

"Llevaba tres meses".

¿Por qué me lo cuenta?

"Porque es lo correcto."

(CUELGA)

(Banda sonora: música de suspense)

"(Móvil)"

Promultas, buenos días.

¿Está Concha?

Sigue de muy malhumor.

Al llegar, les ha pegado cuatro bufidos a Gerardo y compañía

por pasar la noche en la sala de reuniones sin permiso

"y se ha metido en el despacho dando un portazo".

¿Y cómo van los chicos?

Agotados y entusiasmados. Ahí siguen.

Que no les falte café. Diles que los veré más tarde.

Por cierto, necesito que pagues a un detective esta mañana.

No pidas la aprobación de Concha para eso.

¿Quieres que me la salte?

Solo hasta que se calme todo. Te debo una.

"Oye, los 500 euros

para Helena Vasílieva de ayer los saqué de la caja".

¿Qué concepto pongo?

"Alejandro Tramel".

"¿Eso servirá?".

Tú ponlo.

(Clics de foto)

-"No solo ofrecemos charlas, terapia,"

asesoramiento personalizado...

También hay actividades para los pacientes.

Ajá.

Aquí puede ver lo que hacemos.

Y, bueno, todos los monitores del centro somos...

exjugadores rehabilitados.

Muchas gracias por recibirme tan rápido.

Pero no he venido por mí.

¿Sí? Bueno, es lo habitual.

La primera visita la suele hacer un familiar.

Pero ya le digo

que, si la persona afectada no quiere dejar el juego,

no hay nada que hacer.

Se trata de mi hermano,

Alejandro Tramel.

Vino hará unos tres meses.

¿Qué quiere?

Le han detenido,

acusado de asesinar al director del casino de Robredo.

Si estaba en tratamiento, sería bueno

conocer los detalles de la terapia.

Los datos de nuestros pacientes son confidenciales.

O sea, ¿es su paciente?

El vínculo terapeuta-paciente es sagrado e inquebrantable.

Soy su abogada además de su hermana.

Encarcelarán a un enfermo.

Usted lo sabe bien.

Lo siento.

No está en mi mano. ¿Me está diciendo

que, si Alejandro fuera su paciente

y usted tuviera datos que pudieran ayudarle,

no me los proporcionaría?

Es un modo de verlo, sí.

Mi hermano tiene un problema con el juego.

Necesita ayuda y usted ayuda a gente.

Se lo pido por favor.

(SUSPIRA) Mire...

Si quiere información sobre cualquier paciente,

consiga una orden judicial.

"(Pitido continuo)"

(SUSPIRA)

(SUSPIRA)

"(El pitido continúa)"

(Aullido)

Alejandro...

(Gruñido)

(GRITA) ¡No!

(SUSPIRA)

Conozco a tu hermano.

Estuvimos juntos en algunas sesiones de grupo.

No, no sé de qué hablas.

Estoy en rehabilitación.

Igual que Alejandro.

En la terapia de grupo.

Pero ¿tú qué edad tienes? 18.

Hemos coincidido pocas veces, pero Alejandro es un crac.

¿Se cargó al cabrón de Pons?

¿Me llamaste anoche?

No.

Puedo ir al juicio a declarar a favor de tu hermano.

¿Qué podrías contar?

No sé...

Eh...

Que los del casino te chupan la sangre.

¿Y hablar de la terapia,

de tu rehabilitación con otros,

como Alejandro?

¿Quieres que diga que soy un ludópata y que voy a terapia?

Sería bueno para él.

Debo hablarlo con mis padres. Tengo que irme.

¿Cómo te llamas?

Andrés Admira.

Pero no me busques. Ya lo haré yo.

Te gusta, ¿eh? Deja algo para los demás.

-Soy vegetariano, solo como esto y arroz.

Odio el maltrato animal.

-No está mal, pero en Chinatown...

Eso sí que era "sushi". -¡No, por favor!

Deja ya tu máster en Nueva York. Nos lo sabemos de memoria.

-Ya, solo hablamos de donde corres maratones.

El casino lo invitaba a cenar,

le prestaban dinero.

¿Puede un casino prestar dinero a un cliente?

-Depende.

En Madrid, sí.

En 2012,

"se armó un revuelo por el complejo de hoteles y casinos

que iba a construirse en Madrid,

conocido popularmente como Eurovegas".

-"Para convencer a Adelson"

de que invirtiera en España, se cambiaron algunas leyes.

"Se anuló en parte la prohibición de fumar,

se bajó la tributación,"

se permitió el préstamo a jugadores bajo ciertas circunstancias.

-Para sorpresa de todos, Adelson se esfumó sin dejar ni rastro.

Pero la normativa aprobada entonces sigue vigente.

En otras comunidades,

no se puede adelantar dinero a un jugador

y hay precedentes judiciales contra los casinos por eso.

¿Algo más? -Sí, yo.

En España,

"hay 42 casinos, 400 bingos,

2830 salas de juego,

5500 despachos de lotería,

7000 kioscos de cupones,

200 000 máquinas tragaperras

y, claro, docenas de casas de apuestas 'online'.

El juego mueve 40 000 millones de euros al año en nuestro país".

Gran Castilla factura

1228 millones de euros al año.

Es uno de los mayores consorcios del país.

Y siguen creciendo.

Son muy grandes y por eso

tienen todo muy bien atado.

-No tanto.

Según el atestado, en la noche

del crimen, el casino infringió

en tres ocasiones la ley de juego de la Comunidad de Madrid.

Primera infracción:

trasladar la misma partida a otro espacio del recinto.

¿Mismos restos, puestos y jugadores?

-Por supuesto.

Segunda infracción: incrementar las apuestas mínimas

en la misma partida.

"All in". -"All in", señor.

Tercera y última infracción:

prolongar una partida más allá de la hora límite fijada.

"En este caso, 22 minutos por encima de la hora".

Bien que os saltáis las normas cuando os apetece.

Muy buen trabajo.

Hay que construir una narrativa.

Debemos demostrar que abusan de la gente.

Se aprovechan de enfermos.

Ellos son los malos.

Alejandro es el bueno aquí. Pero...

se cargó a Menéndez Pons.

Se lo merecía.

-¿Por qué?

Exacto.

¿Por qué?

-Porque le debía dinero y le presionaba.

-Menéndez le martirizaba.

Le acosaba todos los días.

Aún mejor:

Alejandro actuó en defensa propia.

-¿Le mató en defensa propia?

-Si le reventó la cabeza con algo.

-Está grabado. Precisamente.

Alejandro es cliente habitual,

sabe bien que hay muchas cámaras que le graban.

Aun así, no tuvo más remedio que golpearle

porque estaba desesperado.

Actuó en legítima defensa.

Alejandro es la víctima,

y el muerto, el agresor.

-Un jurado no se comerá eso.

Alejandro lo mató a golpes.

¿Cómo va a ser la víctima por mal que lo tratasen?

Los juicios con jurado no los gana la verdad.

Gana quien cuenta la mejor historia.

Tienes que pulirlo, pero no suena mal.

-Ya lo sabrás, pero el crupier de la partida

era el cuñado de Alejandro, Sebastián,

hermano de Helena.

Sí, me lo dijo ella. Al parecer, Sebastián los presentó.

Que Alejandro esté casado y sea padre le viene bien.

Reduce la posibilidad de fuga de cara a la condicional.

-Gran Castilla es la acusación particular.

Sí, no ayuda, pero no es una sorpresa.

Hablaré con Alejandro. Si acepta, pondremos sobre la mesa

que iba a terapia.

Necesitaremos un certificado, preparad la solicitud a Alma.

Si se opone, lo solicitaremos igualmente.

Ahora nos centraremos en la vista de mañana.

Si averiguo algo, te aviso.

Me están siguiendo. ¿Estás segura?

Mira.

Salió zumbando cuando intenté acercarme.

Pásame las fotos y ya vemos.

Vale. Otra cosa.

Hay un chico que compartió terapia con Alejandro,

Andrés Admira.

Indaga, igual podemos citarle a declarar.

Ana Tramel está de vuelta.

Mei Lin, cóbrame. -Sí.

-(ACENTO CHINO) Su novio, muy serio, ¿eh?

No es novio, Fang. Es amigo de los que ya no quedan.

Yo presento viudo chino,

primo, muy bueno para Ana.

¡Lo que me quedaba por probar! ¿Has oído?

Un viudo chino. No te digo yo que no.

-¿Un chupito de licor de flores?

No, el licor, para ellos. Y al ratito los echas,

que deben trabajar. Vale.

(HABLA EN CHINO)

-(HABLA EN CHINO)

-(HABLA EN CHINO)

-Ana... (HABLA EN CHINO)

¿Ana..., qué?

Adiós. (MEI LIN) Adiós, gracias.

(Timbre)

¡Menos mal que vienes! ¿Y eso?

Discuten otra vez.

¿Por qué, si puede saberse?

(SUSPIRA)

¡Oh, qué bonito! Sí.

Muy bonito. Intentamos explicarle a Jimena

que, mientras viva aquí, no puedes ponerte

dos pírsines sin nuestro permiso.

¡Es uno y a papá le parece bien!

-Hola. Hola.

Dile a tu amiga que no es para tanto.

No es para tanto. ¿Ves?

Siempre igual: yo, el poli malo.

Por algo será.

-¡Hola, Ana! ¿Quién viene aquí?

¡Qué mayor estás, pelirroja!

Chicas, arriba,

a hacer los deberes. -(SUSURRA) Mandona.

Lo es. Te he oído, Jimena.

-Venga. ¿Sobrevivirás

si me la llevo 10 minutos? Ella, encantada

de perderme de vista, claro.

-Yo quiero ir. -¡Eh, no, no, no!

Huid antes de que sea tarde.

Antes del baño, jugamos al escondite. ¡Corre!

Uno, dos,

tres, cuatro...

Hagámoslo.

Siempre has querido.

Tú y yo, socias.

Un bufete de verdad con casos de verdad.

Llevo más de 20 años proponiéndotelo.

Y decías que eras demasiado buena para ser mi socia.

Nunca dije eso.

Lo has pensado.

He tenido que tocar fondo para hacerlo.

Y lo decides cuando el negocio está en las últimas.

Haremos que funcione.

Esta es mi propuesta:

mantén abierto Promultas durante un año,

saquemos a Ale de esto

y abramos un nuevo despacho.

A medias.

(MARIDO) ¡Oh, cuidado, Aitana!

(SUSPIRA)

No te voy a hablar de lo que supone mantener abierto Promultas un año

ni de las deudas con los bancos ni de mis problemas matrimoniales.

¿Tienes problemas con Felipe?

Haría lo que fuera por ti y Ale.

Pues hazlo.

Gracias. (RESOPLA)

No he dicho que sí aún.

Pero vas a hacerlo.

¿Lo ves?

(RÍE Y SUSPIRA)

(SUSPIRA)

Me gustaría volver algún día a la cabaña de Candeleda.

Últimamente, me acuerdo mucho de aquello, ¿sabes?

No es momento para hablar de ello.

Tú también te alegraste de que muriese mamá.

Siempre estaba triste,

llorando,

quejándose. ¡No me jodas!

Fue un alivio.

(SUSPIRA)

Cuando se quitó de en medio, pensé que...

por fin íbamos a descansar.

Si quieres, cuando te saque de esto, nos acercamos al valle

y lloramos lo que queramos.

Ahora solo debes firmar esta petición.

Ana, quiero contarte con detalle todo lo que pasó

en el casino.

Ya podrás tras la vista preliminar.

Ahora solo necesito ver tu ficha médica terapéutica.

¡No! ¡No, no!

No, no voy a hablar ni de mis terapias

ni de mis adicciones en público.

(SUSPIRA)

¿Por qué no me hablaste de ellos?

¿De Helena y Martín?

El día que nació mi hijo, te llamé.

Varias veces.

Pero nunca me contestaste.

(SUSPIRA) Tranquila, este tiempo solo he tenido...

la cabeza para jugar.

(SUSPIRA)

Supongo que por eso hemos llegado hasta aquí, ¿no?

(RÍE LEVEMENTE)

El niño es precioso.

Sí. Es la hostia de listo, ¿sabes?

Es una versión muy mejorada de mí mismo.

Le irá mejor en la vida.

¿Qué te pareció Helena?

Guapa.

Es de las buenas, ¿sabes?

Una optimista.

No como tú.

(RÍE LEVEMENTE)

Ni como yo.

Cuida de ella y de Martín.

Solo por este tiempo.

No creo que te den la libertad condicional.

Pero lo intentaré con ahínco.

Genial.

(SUSPIRA)

Siento haber desaparecido todo este tiempo.

No, tranquila, tranquila.

No pasa nada.

Sé que he metido la pata.

Muchas veces.

(SUSPIRA)

La culpa es solo mía, ¿vale? (RÍE LEVEMENTE)

(SUSPIRA)

Ramiro ha venido a verme.

¿Qué le has contado?

Nada, solo...

quería saber si podía ayudar.

También ha preguntado por ti.

No hables con él.

¿Me has oído? Ni con nadie.

(SUSPIRA)

(SUSPIRA)

"La verdad, toda la verdad y nada más que la verdad.

Soy alcohólica,

soy adicta a los tranquilizantes

y hubo una vez, no hace tanto tiempo,

que mi presencia en los tribunales hacía temblar a jueces,

fiscales y abogados de la parte contraria".

¿Parezco un distinguido letrado de la audiencia?

-Solo pareces un mamarracho con toga.

-Me encanta que sean obligatorias.

-Cortesía del colegio de abogados, y por muchos años.

"Quizá todo es un terrible error:

defender a mi propio hermano,

regresar a los juzgados,

creerme preparada para enfrentarme a un caso penal.

Daría todo lo que soy,

todo lo que he sido por salvar a Ale".

Ana, acaban de comunicarme que Alejandro se ha suicidado.

Lo siento mucho.

"(Pitido continuo)"

(CON ECO) ¡Ana!

¡Un médico!

¡Un médico!

(Gruñido)

"(ALEJANDRO DE NIÑO) ¡Ana!".

"(Gruñido)"

"En el casino se ven muchas cosas

y hay que aprender a mantenerse callado".

"¿Crees que lo asesinaron?".

Solo eso tiene sentido.

"Necesitamos pruebas".

"Guillermo Aguilar dejó el casino

al morir Alejandro".

"Trabajaba a las órdenes de Freire".

Puede ayudarnos.

Sabe cosas. -¡Señora Tramel!

-¿Qué cree que hace?

"Sé algo de Friman".

-Aquí no se libra nadie.

"Debemos encontrarlas, Eme.

Son la llave del caso".

Si un guardia civil quiere fingir un suicidio,

no lo hace en la celda,

"te lo aseguro".

Haz lo que tienes que hacer.

(GRITA)

Debe venir con nosotros.

Chao. -"Quienes estuvieron con Alejandro"

han sido reubicados últimamente.

"Aprietas mucho

y no están habituados".

(HOMBRE) ¿Tú te piensas que soy gilipollas?

"Nos siguen".

Toma, cariño.

"Son capaces de eso y de mucho más".

(JADEA)

No sabía que eras una abogada

con plan B.

Cuando el plan A va fatal, sí.

Comete un grave error.

¿Qué quiere de mí?