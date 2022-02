Juan José Ballesta siempre será el niño de El Bola. Fue el papel de su vida, con el que consiguió convertirse en uno de los actores más jóvenes en conseguir el Goya. Con el tiempo trabajaría con grandes directores como Fernando Trueba o Alberto Rodríguez. Un chico de barrio que nunca llevó del todo bien la popularidad, que se apartó del mundo del cine para trabajar como marmolista durante un tiempo y que en los últimos años ha tenido que hacer frente a varios avatares amorosos, primero con el divorcio y hace unas semanas con la ruptura de su novia Jacqueline.

En el año 2000, con tan solo tenía 12 años, su interpretación en la película de Achero Mañas le catapultó a la fama. Después llegaron papeles tan importantes como los de El embrujo de Shanghai (2002) de Fernando Trueba o Planta 4ª (2003) de Antonio Mercero, cinta que hoy, Día Mundial contra el Cáncer, emite Historia de nuestro cine.

Antes de su primera aparición en la gran pantalla, Ballesta hizo pequeños papeles en televisión. De niño adorable en Querido Maestro, Famosos y compañía o, ya de mayor en Compañeros. Su última aparición en una serie de televisión fue en esta casa, en Servir y Proteger, donde daba vida a Rober un policía que trabajaba en una comisaría del sur de Madrid.

El muchacho de Parla, donde nació en 1987, siempre se ha metido en la piel de personajes que, como él, tenían espíritu de barrio. En 2005, bajo las órdenes de Alberto Rodríguez, el actor madrileño protagonizó 7 Vírgenes, película con la que consiguió La Concha de Plata -disponible en RTVE Play- aquel mismo año y en la que se metía en la piel de un delincuente juvenil. El boom mediático que vivió en aquellos años alcanzó su máximo nivel, algo que Ballesta no pudo soportar.

Y entonces... llego Jacqueline

En un primer momento creyó que no sería posible volver a encontrar el amor porque Verónica lo había llenado durante años. Sin embargo, en abril de 2021, Juanjo Ballesta recuperó la ilusión en el amor. "Fue dejarlo con Vero y apareció Jacqueline", aseguraba a la prensa el verano pasado, momento en el que la pareja empezó a vivir junta. "Mientras que hago trabajos de jardinería en casa, ella me tiene la comida y el baño preparado. Es un ángel", afirma.

Más enamorado que nunca, Juanjo ha aprovechado también para hablar de la relación de su hijo con Jacqueline: "Están todo el día pegándose, pero se llevan bien. Parecen dos niños: van por la casa lanzándose las cosas, poniendo todo patas arriba y yo, recogiendo", dice. Él lo tiene claro y parece que podría ser la mujer de su vida: "Siempre pensé pensé que era Vero hasta que la cosa se rompió. Ahora me doy cuenta de que no al haber conocido a Jacqueline", dice. Juan José Ballesta ha aprendido que "siempre hay alguien que te aporta más y más", pero a pesar de todo ello, está enamorado hasta las trancas y cree haber dado con la mujer definitiva de su vida: "Más que ella no creo que me aporte nadie más", zanja.