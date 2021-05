Un naufragio, un ataúd y un estudio de radio. Así arranca Feedback (2019), el adictivo thriller que este viernes llega al catálogo en abierto de Somos Cine. Una historia en la que se mezcla violencia y horror que hurga en lo más profundo del alma humana. El primer largometraje de Pedro C. Alonso, protagonizado por Ivanna Baquero (El laberinto del fauno) narra la historia de Jarvis Dolan (Eddie Marsan), una estrella de la radio que conduce un sarcástico y exitoso programa que se emite todas las noches. Un día, dos individuos enmascarados entran por la fuerza en la emisora: si Jarvis y su equipo no siguen sus instrucciones, los matarán a todos.

Show must go on

La indicación más importante es que la emisión del programa continúe de modo que los oyentes no sospechen qué está pasando. Lo que comenzó como un día normal en el trabajo se convertirá para Jarvis en su peor pesadilla. Un ejercicio del subgénero home invasión para el que el director ha tomado referente películas tan destacadas como Hereditary o Get out: donde la escalada de tensión fluye conjunta a la crítica social, con la era de la posverdad, las fake news y la manipulación sobrevolando la historia.

La cinta juega con los dilemas morales de unos personajes en permanente conflicto que acarrean a la espalda los errores del pasado. “Yo creo que todos se colocan por encima de la verdad como prioridad y ese es el principal error que cometen […] Vivimos una época donde la verdad ya no es objetiva. Y eso es aún muy peligroso porque la gente empieza a confundir el derecho a tener una opinión con los hechos”, reflexiona Eddie Marsan (Ray Donovan, Deadpool) que interpreta con maestría al periodista y que sostiene el filme en su mirada de hielo.

“La historia acaba siendo una búsqueda de la verdad. Cada uno de los personajes busca hacer justicia, pero quizás no de la mejor manera. La película refleja ese juego de hasta qué punto puedes justificar ese afán por conseguir la verdad o por hacer justicia [...] Otro de los elementos claves es la violencia. Suele no estar justificada pero sí que el filme lleva a los personajes a tomar decisiones muy extremas por la tensión del momento”, señala Ivana Baquero que encarna a Claire una joven becaria que esconde algunos secretos.

Un thriller trepidante que no puedes perderte y del que te ofrecemos cinco claves y curiosidades sobre el rodaje de Feedback y sus protagonistas.