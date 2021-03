Antes de que empiece esta historia,

dejad que os cuente el chiste que resume mi filosofía de vida.

Un negro muerto de sed va andando por el desierto,

y cuando está a punto de palmarla,

encuentra una lámpara en la arena.

Cuando la coge y la frota, sale un pedazo de genio.

Al principio se acojona, ¿eh?

Pero vaya genio y le dice: "Te concedo tres deseos".

"¡Buah! Pues... Pues...

Quiero ser blanco,

quiero beber mucha agua

y quiero ver muchos culos".

"Deseos concedidos".

Y va el hijo de puta y lo convierte en váter.

(RÍEN)

¡Oh!

Bueno, así es como veo yo la vida más o menos, ¿eh?

La vida no es otra cosa que una especie de caminar

por un desierto de soledad y sufrimiento

esperando tener un futuro mejor.

Y, al final, la vida te lo da.

Al cabo del tiempo, a la vuelta de la esquina.

Te lo concede.

Pero no como nosotros pensábamos.

Así que tened muchísimo cuidado con lo que deseáis,

porque el genio que nos está escuchando

tendrá la mala leche, el muy cabrón, de concedéroslo,

pero con pequeñas modificaciones.

Ahí lo dejo.

(Música suave)

(VOZ EN OFF) "De pequeño soñaba con un futuro perfecto.

Quería ser Superman, tener poderes, poder volar.

A mis 40 años, lo he conseguido.

Pero nunca nadie me dijo que Superman, allí arriba,

está solo".

(Música tensión)

(Despertador)

(APAGA)

"Cuando era niño, después de ver una película futurista,

pedí tres deseos para cuando fuera mayor".

(Televisión)

"El primero era tener un coche volador".

(Música suave)

"El segundo era poder viajar a Marte con él todos los fines de semana".

(Continúa la música)

"Y el tercero era que un robot

me sirviera el desayuno todas las mañanas".

(Continúa la música)

"Hoy, 30 años más tarde, ya no sueño porque apenas duermo,

y, sin darme cuenta, ya vivo en el futuro".

(Música animada)

(Pájaros)

"Hoy, mis tres deseos se han hecho realidad.

El primero: El camarero que le sirve el café

es un auténtico robot.

Desde hace cinco años le pido un café con sacarina,

y cada mañana me lo pone con azúcar".

¿Sacarina, por favor?

"Está claro que o está mal programado

o este camarero es un capullo de libro.

El segundo: Mi coche vuela.

Literalmente".

(Música)

¡Eh!

¡Pare! ¡Eh!

"Este año es la quinta vez que lo hace".

¡Eh!

"Y tercero: Mi exmujer vive en un chalé

al que tengo que ir a recoger a mis hijos todos los fines de semana.

No es Marte, está aún más lejos".

Lo siento, no me puedo quedar con los niños este finde.

"¡En Gijón!".

Ya, ya sé que también son mis hijos.

Bueno, pues es mi problema

si en el futuro no quieren saber nada de mí.

Luisa...

Luisa... Luisa, ¿no me habrás colgado?

¡Que me ha colgado!

(RESOPLA)

(Música)

"Los tres deseos concedidos, pero con algunas modificaciones".

(Música)

"El futuro nunca llega, nos atropella,

y no puede predecirse.

Si lo predices, ocurrirá como con el genio del chiste,

se cumplirá pero de manera cruel.

Por eso hace ya mucho que no creo en el futuro".

Bienvenidos al programa de Kar-El,

un lugar que te hará sentir como en tu casa.

Un lugar donde el futuro no tendrá ningún misterio.

Cambia de cámara.

En la primera llamada tenemos a nuestra amiga Angelita.

Angelita, muy buenas tardes. Procedemos a echarte las cartas.

(CHISTA) No digas nada. Te lo voy a decir todo yo.

"Cuando soy Kar-El, me siento como Superman.

Puedo volar.

Soy capaz de decir cosas

que ni siquiera puedo pensar cuando soy Carlos".

Ha salido la muerte.

Se te va a morir el perrito, Angelita.

"El futuro es una patraña

para venderle a la gente su existencia".

Te vas a meter a monja.

"Pero tiene una ventaja: todos tenemos uno".

Estupendo, esta carta está en blanco, Angelita.

¿Has estado en coma, quizá, seis años?

"Y a todo el mundo le interesa.

Porque es el lugar en el que vas a pasar el resto de tu vida".

Porque el futuro, entre tú y yo, no tiene ningún misterio.

¿De acuerdo?

Hasta luego, Angelita.

(RÍE) (CHASQUEA) Estamos fuera.

Javi, ¿cómo te lo digo, tío? ¿Cómo te lo digo?

Que me dejas vendido todos los putos días.

Tío, que estoy diciendo que pongo el gestito,

y tú te vienes con el zoom.

Te vienes con el zoom, fundes a negro y metes la cartela.

Joder, se me queda cara de gilipollas.

¿Nadie me quita el micro?

Por favor, que alguien le quite el micro.

De verdad, ¿eh? Quitadle el micro.

(Teléfono)

A ver, tú, ¿querías verme?

¿No sabes llamar? No sé esperar.

¿No sabes que no se puede fumar? ¡Ja!

¿Trabajas para Sanidad?

Toma, el contrato de la nueva temporada.

Fírmalo, que el abogado me lo ha pedido tres veces.

Ya sé que solo hay una mínima subida, pero eres el único que la tiene.

¡Eh!

¿No vas a firmarlo?

Necesito pensarlo, ¿vale?

¿Cómo que "Necesito pensarlo"?

No me jodas, esta es tu casa y somos casi familia. Firma.

Solo eres el padrino de mi hijo.

Y de tu hija. ¡Si no están ni bautizados!

-A ver... -¡Otra que no sabe llamar!

-Han llamado del programa de las mañanas de Televisión Española,

quieren hablar contigo, ¿qué digo?

¿Para qué? Querrán preguntarte por tu madre.

-¿Qué madre? ¿Mi madre?

¡El premio! -¿Qué premio?

-Me dijiste que le había tocado la Lotería, ¿no?

¡La BonoLoto! ¡La Primitiva!

Ah, ¿sí? ¡Ay, qué bien!

Pues que te regale un avión porque si no

no llegas a buscar a tiempo a tu hija a la salida del examen de piano.

-¡Marina, que firme el contrato, por favor!

¡Uf! ¡Qué estrés!

¡Laura, ponme con Rappel ya!

-Ha llamado tu hijo, que no puede comer contigo

porque hoy tiene kárate.

¿Tu hijo hace kárate o qué? Sí.

Ah, ¿sí? Desde los ocho años.

Así aprenderá a defenderse

de los mamones que querrán joderle la vida.

¡Hostia, qué guapo! ¿Y tu hija?

¿Qué pasa con mi hija?

Digo yo que también se tendrá que defender

de todos los mamones que quieran joderle la vida, ¿no?

¿O es que piensas que se va a defender con el pianito?

Mi hija es una cría.

No sabe lo que quiere.

¡Quiero una caja de condones!

¿Marca? Me da igual.

¿De 12 o de 24? 24.

¡Extrafinos!

¿Saben tus padres que tienes una fiesta?

Claro.

Incluso han contratado un payaso.

¿Y no traía el payaso sus propios globos,

que tienes tú que ir a comprárselos?

Los globos sí los trae,

los condones son para tirármelo después.

(MURMURAN)

(Música)

"Y como todo superhéroe, tengo un supervillano

capaz de anular todos mis poderes".

(TOCA EL CLAXON)

"Mi hija Melina".

Papá, ¿cuántas veces te he dicho

que no quiero que vengas a recogerme así vestido?

Perdona, Melina, las prisas.

Anda, sube.

(Música)

¿Cómo que has suspendido el examen de piano?

(SUSPIRA) No he suspendido, te he dicho que no me he presentado.

A ver, ¿por qué no me has contado que tenías un grupo de música?

¿Qué pasa? ¿Que ya tú y yo no tenemos esa confianza o qué?

¿Eh? ¿Un grupo de música?

Venga, no disimules, que me lo ha contado tu madre.

Ya.

Bueno, y ¿qué tipo de música tocáis?

¿Pop? ¿Rock? ¿Punk?

¿Heavy?

Sí, eso, heavy.

(RÍE)

¡Buah!

Melina, que tú eres un artista.

Tú tienes ese gen artístico que tenemos nosotros en la familia.

Como yo, como tu abuela...

Como Jon.

Oye, que yo también quiero a Jon, ¿eh?

Lo que pasa es que no tiene esa genética artística

que tenemos nosotros. Buenos días.

¡Hombre!

No, no, Kar-El.

Si lo que yo quiero es que me lea el futuro.

(RÍE)

(Música)

Si esto es un polideportivo.

Es un centro multiusos.

También hay locales de ensayo.

Adiós, papá.

(Música)

¡Melina!

¡Melina!

"Let's rock".

¿Les has traído?

¿Una caja? ¿Cuántos piensas echar?

(RÍE) ¿Cuántos se pueden echar durante un finde?

(RÍEN)

¿Seguro que no aparecerá nadie por tu casa?

Mi madre se va de finde romántico con su novio.

¿Y tu hermano?

Si quiere chicos, que se los busque él.

(RÍEN) -Llegáis tarde. Vamos a empezar.

Vamos, ¿eh, chicas? ¡Rock'n'roll!

¿Heavy? Sí, un grupo heavy.

La música que escuchan ahora los chavales.

Lo mismo a ti no te suena de nada, pero ahora...

¡Qué raro!

¿Y raro por qué?

Pues porque a Melina no le gusta el heavy.

Además, el heavy está ya pasado de moda.

Ahora se llama death metal.

(RÍE)

Por cierto, ¿dónde vas a poner el premio Princesa de Asturias?

¿Qué?

El Princesa de Asturias de las Artes,

que te lo concedieron hace unos días. ¿No te acuerdas?

¿Dónde lo vas a poner?

Donde todos.

En la maleta.

Que sí, Marina, que te llamo cuando llegue a casa.

Chao. Chao, Chao.

(SUSPIRA) Madre, no deberías fumar.

Ni tú hablar por el móvil mientras conduces.

Ya, pero es que fumar mata.

Solo al que fuma.

Sin embargo, si nos la damos mientras hablas,

yo también lo pago.

Ese es el contrato de esta temporada.

Oye, pues sí que da dinero esto del futuro, ¿eh?

Ya, pero no lo he firmado todavía.

¿Por qué? ¿Cuál es el problema?

El problema es que este trabajo era algo provisional.

En tu vida todo es provisional.

La vida es provisional.

(SUSPIRA) ¡Joder, es que odio este trabajo!

¡Odio a Kar-El!

Yo siempre he querido ser actor.

Mírate, ya eres actor.

La única diferencia entre tú y yo

es que yo me quito el maquillaje al salir del teatro.

Ya he tomado la decisión.

Quiero empezar de cero, quiero romper con todo.

No voy a firmar el contrato.

(SUSPIRA) Las cosas van a cambiar, ¿eh?

A veces para cambiar las cosas no tienes que volver a hacerlas,

basta con cambiarlas de sitio.

No entiendo cómo te apetece hacer esta obra,

los últimos días de una mujer con cáncer.

Madre, me parece deprimente.

Es perfecto para este momento de mi vida.

¿Entras?

Ahora. Voy a...

¡Hola a todos!

Hola. -Hola, Carmen.

(Móvil)

(DESCUELGA)

¿Sí, dígame?

Hola, soy Javier Coronado,

productor de "Las mañanas de Cristina",

de Televisión Española.

Ah, sí. Ya me habían dicho que me iban a llamar, sí.

Verás, nosotros hemos visto tu programa

y tenemos una oferta que hacerte.

"Cristina quiere que Kar-El se una a nosotros

la próxima temporada para leer el futuro a los famosos,

y queremos hablar de las condiciones del contrato".

En persona, claro.

"Mi secretaria te envía el billete de avión.

Un abrazo, Carlos".

(CUELGA)

(SUSURRA) Manda cojones.

(RESOPLA)

Me llamo Beatriz Santos,

soy actriz y tengo cáncer.

Exactamente, un cáncer metastásico en fase cuatro.

No hay fase cinco, así que ya se pueden imaginar

que esto una comedia musical no va a ser.

(Puerta)

A ver, por favor, que entre todo el que tenga que entrar.

(SUSPIRA)

Esto no es fácil, ¿eh?

Seguimos.

Aunque parezca mentira...

"Nunca he querido que nadie sepa que Carmen Segarra es mi madre.

Cinco Goyas,

Premio Nacional de Teatro y Cine,

elegida la mejor actriz española del siglo XX.

Le acaban de conceder el Princesa de Asturias de las Artes.

Y aquí está, con una nueva obra".

Supongo que alguno de ustedes estará pensando:

"¿Y por qué no nos hemos ido a ver una comedia?".

Pues tengo que advertirles que se van a reír.

Sí, sí, se van a reír.

"Creció sin una familia.

Alguien la dejó abandonada a las puertas del hospicio de Oviedo.

Siempre nos recuerdo de viaje,

siempre trabajando, siempre en escena.

Y aún así, ha sido la mejor madre que uno puede imaginar.

Por eso siempre quise ser ella".

Lo que diferencia la comedia del drama

es el punto de vista.

Dolor más tiempo,

comedia.

Una simple fórmula matemática.

Lo que hoy nos duele

con el tiempo lo recordaremos con una sonrisa.

Así es la vida.

"Nunca la he echado de menos

porque siempre ha estado ahí cuando la he necesitado.

Interviene sin que tenga que pedírselo.

Se entera de todo.

Es como Dios.

Por eso estoy seguro de que Dios es mujer.

También el diablo, como mi ex.

A los tíos solo nos queda o tenerles miedo o tenerles fe".

Lo que es seguro es que en menos de dos horas

ustedes se irán a sus casas

y yo a eso que llaman eternidad.

Espero que, al menos, allí se pueda fumar.

(Música suave)

(Pájaros)

¿Qué pasa, nenaza? ¿Qué ves?

(RÍE) -¿Ballet?

¡Venga ya, julay!

-Cuidado, Borja, que la señorita es cinturón negro de kárate.

-¿Cinturón negro?

Pues yo diría que te sienta mejor el rosa.

(RÍE)

Adelante, señorita, dame una hostia.

Seguro que al director le encantará verla en HD.

¿Verdad que sí, Pocholo?

(RÍE) -Ya te digo.

-Venga. Una hostia más y estás en la calle.

-Le pillamos fumando un porro en uno de los servicios.

Le enviamos una nota a su mujer. Exmujer.

No me había comentado nada.

Bueno, es lo que tienen las familias desestructuradas.

Pero no es lo único.

La verdad es que últimamente Jon ha tenido problemas de relación.

Este mes se ha peleado ya con tres compañeros.

¿Y la culpa solo la tiene Jon?

Son chicos de muy buenas familias que nunca han dado problemas.

Lo siento mucho. Si la actitud de Jon no cambia,

no creo que pueda acabar el curso en este centro.

(Campana)

(SUSPIRA) ¿Qué haces aquí?

Bueno, pasaba por aquí y...

Ya. ¿Qué te ha contado el director?

Has salido a tu padre, de verdad. No se te escapa ni una, ¿eh?

(RÍE) ¿Has visto como vas a ser un buen abogado?

Qué pesado eres, macho. Venga, sube.

¡Eh, Jon!

Eh...

No me gusta que tomes drogas, ¿eh?

¡Joder, era un canuto! Un simple canuto.

Te he visto fumarlo en casa muchísimas veces.

¡Oye!

Que yo tengo 40 años, ¿eh?

Un canuto de vez en cuando me ayuda a relajarme.

Que sí, papá, que sí.

Además estimula la mente a la hora de crear y todo eso.

(IRÓNICO) Seguro, seguro.

Y que la marihuana es terapéutica.

Se usa en muchos tratamientos contra el cáncer.

¿Contra el cáncer? Estupendo.

La próxima vez que vaya a ver al director,

te llamo y se lo cuentas más detenidamente, ¿eh?

(RÍE) "Touché".

(RÍE) Ahí me has pillado.

Eres bueno, ¿eh?

¿Has visto como te deberías dedicar al derecho?

¿Derecho?

El que debe dejar las drogas eres tú.

Oye, que los abogados tienen mucho futuro.

En un futuro estoy yo pensando...

¡Oye! ¡Eh! Un respeto, que sigo siendo tu padre, ¿eh?

A todo esto, ¿cómo va lo del kárate? ¿Eh?

¿Qué pasa? ¿Qué tienes miedo o qué?

¿Se te ha descolorido un poco el cinturón negro

y lo tienes un poquito rosa? ¿Eh?

¡Mariquita!

¡Ah!

(JADEA)

¡Vale, vale, vale! ¡Vale!

¿Se puede saber qué estáis haciendo?

(Música)

Bueno...

(RÍE) Estamos ahí, liberando un poquito de testosterona.

Anda que ya os vale tan mayorcitos, ¿eh?

¿Qué pasa? ¿Que un padre no se puede pelear con su hijo?

(RÍE)

Álex.

Carlos.

(Ladridos)

(Ladridos)

¿A qué oléis?

(RÍE)

¡Joder! ¡Mierda!

¡Por Dios, qué asco!

¡Puto perro!

¿No se puede ir a hacer caquita a casa de los dueños?

Venga, "sit". "Sit".

Es que de verdad.

¿Cómo puede ser tan...? Ah, encima yo.

Sí, tú. ¡El dedito, el delito!

¡Luisa, el delito! Mamá, el psicólogo, nada de insultos.

-Jon, entra dentro de casa y así te limpias.

(Música)

Anda, que tengo una manguera ahí,

y por lo menos te limpias los zapatos.

(Música)

¿No podíais tener un perro normal? Teníais que tener un caballo.

Álex adora a los animales. No es como tú.

Ya. Eso es muy típico de la gente que no tiene hijos,

que no sabe dónde canalizar el cariño.

A mí me parece enfermizo, vaya.

Luego le digo qué le ha parecido a los señores.

Vale, gracias.

¿Y estos quiénes son?

De la inmobiliaria.

¿Vas a vender la casa?

Oye, la casa me tocó a mí en el reparto.

Si tanto te interesa, hazme una oferta.

¿Y cuándo os mudáis?

En cuanto encuentre un comprador. ¿Muy lejos?

A Madrid. ¡A Madrid!

Oye, sí, baja la voz.

Sabes perfectamente que para eso

necesitas la orden de un juez. A ver, Carlos,

Jon cumple 18 el mes que viene,

y Melina con 15 ya puede elegir.

Habla con tu abogado.

O mejor, ¿por qué no se lo preguntas a ellos a ver qué prefieren hacer?

A Álex le han ofrecido un buen puesto en Madrid

y no puede rechazarlo.

Además, es un ascenso para todos.

Para todos menos para mí, que es un descenso.

Porque ya me dirás cuál es la salida de la autovía a Madrid.

¡Que son mis hijos también, coño!

¡Yo quiero verlos! ¿Ahora quieres verlos?

¿Ahora?

¿Dónde estabas cuando el sarampión de Melina?

¿Y cuando Jon se rompió el brazo?

Ahí no estabas. Ahí solo pensabas...

Pero ¿qué haces? ¡Joder! ¿Estás loca o qué?

Ha sido sin querer. Trae para acá.

¡Suelta! ¡Suelta! ¡Oye!

(RÍE) ¡Tú eres idiota!

¡Joder, pero tráela! (GRITA)

¡Joder!

¡Lo has hecho a propósito!

¿Cómo piensas que lo he hecho a propósito?

Mira, qué ganas de perder de vista. ¡Gilipollas!

¡No te aguanto ni un minuto más!

(RÍE)

¡Vuestro padre gilipollas! Mamá, el psicólogo...

(SUSPIRA)

Ese señor es un puto gilipollas.

"Cuesta creer que entre esa hija cabreada de la Merkel y yo

hubiera alguna vez una historia de amor, ¿verdad?

Pues la hubo".

Estiramos bien el cuello.

"Vaya si la hubo".

(Música animada)

Empezamos calentamiento.

(Continúa la música)

¡Joder! ¡Ya era hora!

Vaya mañanita me estáis dando, ¿eh?

¿Sois los egipcios? ¡Parecéis los Gipsy Kings!

-¡Jefe! -¿Y este león? Esto es un gato.

-¿Queda mucho? -Sacad al hombre mono de la jaula,

que se va a ahogar. Dolores, cariño,

no ligues con los técnicos, que se despistan.

¡Venga! ¡Oye, os pago para trabajar! ¿Qué haces aquí? ¿Fumando?

¡Pero bueno! ¡Aquí no se puede fumar!

¡Me vais a quemar el plató!

Hermanas, ¿ustedes vienen por el programa de sexo?

Bien. Estén por aquí, que luego las vengo a buscar.

Hala, con Dios.

María.

María, espabila con la ropa, por favor, que no llegamos.

Cariño, no te preocupes,

esta noche te explico la mecánica del concurso,

que veo que se te ha complicado.

¡Eh! ¿Vosotros sois los de la publi?

¡Chavales!

Eh... Sí. Anda, que vaya tela.

Tú, que tienes más cara de merluzo, ¿cómo te llamas?

¿Yo? Carlos. Carlos, ven conmigo.

¿Has grabado algún anuncio?

El mes pasado... Este es muy sencillito.

Tienes que hacer de pescado. A ver, abrir boca, cerrar boca.

Abrir boca, cerrar boca.

Anda, que vaya tela. Menudo careto tiene.

Si no vinieras recomendado, no te comías un colín.

Quédate aquí, que no sé si está la chica.

Mira, mira qué bonito. ¡Suficiente!

Luisa, una diosa.

Vas a ser una estrella de la televisión.

Quedamos y cenamos, ¿vale? Bueno...

No te hagas la estrecha, que te va a gustar.

¡Venga, traed el decorado del programa de corazón! ¡Ya!

(Música romántica)

# Este infierno tuvo un cielo,

# y este amor te tuvo a ti.

# Yo hice arder el paraíso

# porque el corazón no quiso # que siguiéramos ahí

# donde a mi cielo le gusta tu luna,

# donde a mi luna me gusta tu Dios,

# donde juntamos los labios,

# un beso se vuelve canción.

# Se vuelve canción.

# Y te cambia la vida

# un segundo cualquiera,

# una noche de un día, # cuando menos lo esperas.

# Y se escapan los sueños, # y el amor se atrinchera,

# y, de repente, el futuro...

# ya no es lo que era. #

¿Qué pasa? ¿Que tengo cara de gilipollas?

¡Tendríamos que haber empezado hace 20 minutos!

Es micro tendría que estar. ¡Vestuario!

Por favor, alguien de vestuario dentro ya.

Ya que vas, ve a por la chaqueta. ¡Hombre!

Sí, sí, aquí lo tenemos todo, no te preocupes.

¡No me maquilles más, que parezco un dibujo animado!

¡Joder! ¡Va!

Oye, Marina, por favor, ¿puedes salir?

Venga. tres, dos, uno... ¡Acción!

(Música)

Bienvenidos al programa de Kar-El. Un programa donde...

"Kar-El es un triunfador.

Conoce el futuro de todo el mundo!".

Angelita otra vez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?

¿Cómo te encuentras, reina?

"Pero no es cierto. Vive de vender mentiras.

Kar-El es una mentira".

¡Anda! Tenemos la siembra.

Te vas a montar un huerto, ¿verdad?

"No es ningún superhéroe, es un supervillano.

Con peluca y lentillas de colores".

Angelita, vemos aquí el huerto...

Y esta no la vamos a abrir. ¿Por qué?

Porque se ha acabado el tiempo. Angelita, espero que...

"¿Qué coño sabe Kar-El de la vida?

Ni del trabajo.

Ni el amor. Ni de la salud.

Y mucho menos de Angelita".

Hasta aquí el programa de Kar-El.

"Si la gente conociera el principio de la historia,

se darían cuenta de que solo soy un simple chorizo".

(Música suave)

¿Algo de picoteo?

"Luisa y yo teníamos una vida perfecta.

Vivíamos en la casa perfecta,

con amigos perfectos y vecinos perfectos".

Hola, vecino. ¿Qué tal?

"O al menos eso pensaba yo".

¡Eh!

(Música suave)

"El día de mi 30 cumpleaños,

alguien me regaló unas cartas del tarot,

y yo, por hacer la coña,

empecé a leer el futuro a los invitados".

Evita alcohol y tabaco.

El diablo, que es la parte más tenebrosa de ti, se compensa...

Gracias, cariño. Al final tendrás...

"Blanco y su último pibón neumático fueron los más sencillos.

Si te fijas bien, el pardillo te va guiando.

Se lo acerté todo. Fue fácil. No había que ser un hacha

para adivinar qué Blanco tendría éxito en los negocios

y con las mujeres.

Solo se trataba de contar mentiras en las que todo acaba bien".

(Teléfono)

"Me había convertido en un amo de casa aburrido.

Hasta que un día me llamó Blanco.

Quería que trabajara en uno de esos teléfonos

en los que te adivinan el futuro

mientras te vacían la cuenta corriente.

Como tenía que ocuparme de los niños y Luisa seguía en televisión,

le convencí para que desviaran las llamadas a mi casa.

Al principio necesitaba cartas, luego ya ni eso.

Solo se trataba de inventar historias,

y descubrí que eso se me daba realmente bien.

De esta forma, me convertí en el vidente

por el que preguntaba todo el mundo.

Estaba 'on fire'".

Estupendo. Gracias a ti.

"Tan bien fue la cosa que Blanco pensó que con la televisión

se podía ganar mucha más pasta con eso del futuro".

Tarot Televisión.

(Música)

"El aeróbic había dejado de interesarle a la gente,

así que Luisa ocupó mi puesto en casa".

(Música)

"En cuanto a mí, había llegado el momento de dar la cara".

¿Por qué no habla?

¿Por qué no habla? ¡Que hable ya, por favor, que hable ya!

"Pero al verme allí, me dio del vértigo".

¡Que hable en tres segundos o está despedido!

¡Que se levante! ¡Levanta!

(Música tensión)

"Así que no me queda otra que saltar al vacío.

Y volé".

Hola. Soy Kar-El.

¡Lo tiene, lo tiene, lo tiene!

¡Este tío va a ser una estrella, os lo digo yo!

"Había nacido Kar-El".

Si quieres saber tu futuro, estarás encantado de conocerme.

Recuerda,

soy Kar-El,

y el futuro...

ya no es lo que era.

(Música)

"Me juré que esto solo sería algo temporal, y así llevo ya 10 años,

prisionero de Kar-El y de la gente que le admira.

Pero esto solo es algo temporal".

(Música tensión)

¡Carlos! ¡Carlos! ¿Qué te pasa? ¡Carlos!

¡Llamad a una ambulancia, por favor!

"La vida es algo temporal".

¡Por favor, dejen paso, está grave!

¡Está muy grave, por favor, dejen paso!

(Megafonía)

No ha sido nada grave, ¿eh?

Un pequeño desmayo por estrés. Procure relajarse,

tomarse la vida con tranquilidad.

Ya. Qué fácil es decirlo.

Carlos, que el presente no le agobie. Mire usted hacia el futuro.

(RÍE) El futuro, sí.

¿La chica que me acompañaba dónde se ha quedado?

Sí. Mientras le hacían el escáner, me dijo que tenía que marcharse.

Que no se preocupara usted por el trabajo de hoy.

Que ya vería qué hacían con...

Con Kar-El. ¡Anda!

¿Conoce a Kar-El? ¿El de la tele?

Bueno, superficialmente.

Es un tipo genial.

Ese sí que sabe mirar hacia el futuro.

Adiós. Gracias, doctor.

¿Madre?

¿Qué haces aquí? ¿Quién te ha avisado?

¿Avisarme de qué?

¿Qué te ha pasado?

Bueno, nada, un pequeño accidente laboral.

¿Y tú a qué has venido?

He venido a por los resultados

de un chequeo que me hicieron hace un mes.

Me podrías haber avisado para que te acompañara.

Anda, ven. Te invito a cenar.

Tenemos que hablar.

No se puede fumar. Esto es un hospital.

¡No estoy fumando!

¿Acaso me ves echar humo?

Madre, deberías dejar de fumar.

Que eso mata. Es que...

Tienes que empezar a cuidarte. No sé cuántas veces te lo he dicho.

Que tienes una edad. No... No eres una niña.

No puede seguir viviendo como si tuvieras 20 años.

Cualquier día te vas a pillar un cáncer, ¿eh?

Ya tengo cáncer.

¿Cómo?

Que tengo un tumor.

Exactamente, un tumor metastásico en fase cuatro.

(RÍE) Ah, no, eso es de la obra.

Eso es de la obra, a mí no me engañas.

El tumor se ha convertido en un adenocarcinoma insidioso

que se ha extendido a través de la masa primaria anexial.

Pero eso ya no es parte de la obra. No.

(Música emotiva)

Lo sabía.

Lo sabía. ¡Joder, mamá, con el puto tabaco de los cojones!

Si es que...

¡Te lo llevo diciendo toda la puta vida,

que eso no te traería nada bueno! ¡Que no deberías fumar!

Es cáncer de ovarios. Pues no deberías de haber...

¿Follado tanto?

(Música emotiva)

(SUSPIRA)

Perdona, Carlos, quería decírtelo durante la cena,

pero me has tocado tanto las narices con el cigarrito,

que ya sabes el pronto que tengo.

Toda la vida diciéndome que me iba a morir por del tabaco

y resulta que mis pulmones están perfectamente.

Anda, vamos a darnos una buena comilona, ¿eh?

Que, encima, no tengo problemas de colesterol.

(Continúa la música)

Me parece increíble que quieras brindar precisamente hoy.

Siempre. En la vida hay que brindar por todo.

Por esta noche, por este champán, por ti

y por el éxito de mi obra.

No pensarás seguir trabajando, ¿no?

Pues claro que sí.

No sabes lo despacio que pasa el tiempo

cuando lo único que tiene que hacer una es morirse.

No voy a hacer una conferencia de prensa

y publicar a los cuatro vientos que tengo un cáncer.

No. Me llenarían de premios y de homenajes.

Con lo que nos gusta en este país un entierro en vida.

Y tampoco voy a soportar la compasión de los que me quieren.

Y, lo que es peor, de los que no me quieren.

Pero ¿no piensas darte quimio o radio?

No sé, eso te podría dar un año o dos más.

¿Y para qué quiero un año más, Carlos?

Con esa mierda en la sangre, no podría ni levantarme de la cama.

No.

Seguiré con la función.

Qué mejor camuflaje para una actriz con cáncer

que interpretar a una actriz con cáncer.

Pues nos vamos a Houston.

Allí hay tratamientos que son geniales.

Allí hacen milagros, madre.

(SUSPIRA) Déjalo, Carlos, no he llamando a tu programa.

Es que me da la sensación de que estás tirando la toalla.

¡Odio esa expresión!

¿Qué sería no tirar la toalla?

¿Mandar mi fuerza mental al tumor

para que sea él quien tira la toalla

y se autodestruya?

No, sería seguir luchando por vivir.

¡Uno no lucha por vivir, se vive luchando!

¡Yo he vivido con todas mis fuerzas!

He disfrutado y he sufrido

cada minuto de la vida que me ha tocado vivir.

Pero ¿qué quieres?

El cuerpo se estropea.

Como se estropea un frigorífico.

Un día falla y no enfría.

Y tú llamas al técnico.

Y si te dice que no tiene arreglo,

lo tiras y compras otro.

Esto es física, Carlos.

Lo demás es poesía o religión.

Y bebe, coño,

que este champán lo paga tu herencia.

(Música emotiva)

(Móvil)

(DÉBIL) ¿Sí? Dime, Luisa.

"Carlos. ¿Todavía estás durmiendo?".

No, no, no, lo que pasa es que todavía no había hablado con nadie.

Tengo una visita de la inmobiliaria ahora,

y no me da tiempo a recoger a Melina. ¿Me harías el favor?

Sí. Sí. Yo recojo a la niña en el colegio, no te preocupes.

No, no, no. No está en el cole, ¿eh? Está ensayando con su grupo.

Te esperará en la calle, que no hace falta que entres.

Vale. OK. Descuida.

"Gracias".

Chao.

(CUELGA)

(Música animada)

"¿Por qué los hijos no vendrán con manual de instrucciones,

como las lavadoras?

Cuando nacen crees que todo será muy fácil,

solo tienes que imaginar que son los hijos de otro.

Todo el mundo sabe cómo criar a los hijos ajenos.

Hasta que un día tienes a los tuyos".

(Continúa la música)

"Después de 18 años como padre, he llegado a una conclusión:

Pórtate bien con tus hijos porque ellos elegirán

la residencia a la que te enviarán cuando tú seas viejo".

¿La sala de ensayo?

¿Cómo?

Sí, donde cantan los chavales.

Ah, sí. Este pasillo, la sala del fondo.

Vale. Gracias.

(Música rock)

(IMITA UN PUNTEO)

(Continúa la música)

¡"Let's rock", hijos de puta!

(PARAN DE CANTAR)

(SUSURRA) Perdón, ¿los grupos heavies?

¿Cómo que no hay grupos heavies?

En algún sitio tendrán que ensayar los chavales.

No todo va a ser Mozart.

(LEJANA) "¡Vamos! ¡Vamos, cógelas! ¡Cógelas! ¡No me dejes sola, joder!

¡Me cago en la puta madre que os parió!

¡A por ellas, coño! ¡Venga!".

¡Joder! ¡Que os la quita, coño!

¡Hostia! ¡A por esas hijas de puta! ¡Me cago en vuestra puta madre!

¡Va! ¡Vosotras podéis, coño!

¡Tío, cogedla, el puto balón!

¡Vamos! ¡Vamos, cógesela, joder!

(TODOS GRITAN)

Pero ¿qué dices, so maricón?

¡Yo no he hecho nada! ¿Lo has visto? ¡Nenaza!

¿Qué haces? ¡Anda y que te jodan!

¡Gilipollas! ¡Mira, mira, mira!

¡Que te den por el culo! ¡Que te den! ¡Que te den!

¡Que os den!

(Gritos del público)

O sea, no existe ningún grupo heavy.

¡No, me gusta el fútbol!

¿No había otro deporte al que pudieras apuntarte

en ese colegio?

Sí. Natación sincronizada, gimnasia rítmica y cosas de chicas.

Ah, qué casualidad, cosas de chicas, justo lo que tú eres.

Pero por lo que he escuchado ahí, yo ya lo dudo.

¿Tú de dónde coño habrás sacado ese puto lenguaje?

Eso, ¿de dónde coño lo habré sacado?

¡Melina!

¡Melina, tía!

Espérame ahí, anda.

(Música)

"Creo que fue Freud quien dijo una vez:

'La locura es hereditaria'.

Sí, pero digo yo, la locura se la pasan los hijos a los padres, ¿no?

¿Cómo he podido alejarme tanto de ella?

Si sigue siendo una niña.

Con su faldita, su peinado, su...

¿Tabaco?".

(Música)

"¡No! A su edad... No tiene edad para fumar.

¡No! ¡No! No, fumar no".

(Música animada)

"Lo peligroso de buscar algo malo es que, a menudo,

uno se topa con algo peor.

¿Por qué no me habrá salido fumadora como la abuela?

Tranquilo, Carlitos, no le digas nada,

cuando te tranquilices".

¿Y qué vas a hacer este fin de semana?

No lo sé.

"Que no lo sabe, la cínica. Es que la mato".

Me ha dicho tu madre que se va con Álex este finde.

Que os quedáis solos.

Eso parece. "¿Eso parece?

Pero si lo sabe de sobra. ¡La mato! ¡La mato!".

Bueno, algo tendrás que hacer, ¿no?

Me quedaré a estudiar con Berta.

"¿Estudiar? Estudiar, mis cojones".

¿En casa?

Sí.

"Sí, hombre, antes quemo la puta casa con todo dentro".

Las dos solas.

Sí. "¡Qué hija de puta,

miente mejor que su padre!".

Pues vaya plan tan aburrido.

(RÍE)

Bueno, es que el lunes tenemos un examen.

Ah, que tenéis un examen el lunes.

Y...

¿Y de qué es el...? ¿De qué?

De Física.

Física.

De Física, ¿no?

Sí.

Es que a mí me encanta la Física.

Nos dedicaremos todo el fin de semana a la Física.

Depende del tiempo nos dedicaremos fuera,

dentro, en el jardín, en la piscina...

Ya sabes, cuando le coges el gusto a la Física, no puedes dejarlo.

¿Y esto, qué? ¿Eh? ¿Esto qué? ¿Esto es para rendir mejor?

¿En serio? ¿Has registrado mi bolso?

¡Hombre, pues claro! Soy tu padre.

No sabía que con el carné de padre también daban el de la Gestapo.

Los padres inventamos la Gestapo.

¿Y por qué no investigas a mi hermano?

Si tu hermano es un tío ejemplar.

Tu hermano no tiene nada que ocultar.

Ah, ¿sí?

¿Y por qué no vamos a buscarle?

Gira por ahí.

(Música)

Pero ¿esto qué coño es?

(Música suspense)

(Palmas)

Y uno, y ya...

Y dos, y ya...

Ya. Ahí...

(Música piano)

Eh, chicos, ¿qué tal?

¿Chicos?

Pero ¿qué pasa?

¿Que qué pasa? ¡De todo pasa!

A ver, ¿cuál es el problema esta vez?

El problema es que mi hija se cree el punto Messi.

¡Que juego de portero!

Que es del Real Madrid, papá.

¿Ves como no te enteras de nada? Que no me entero de nada.

¡No me entero de nada en mi propia casa!

Te recuerdo que esta ya no es tu casa.

(SUSURRA) ¿Un grupo heavy? ¿Un grupo heavy? Me mentiste.

¿Qué tiene de malo que juegue al fútbol?

No, no, no tiene nada de malo.

¡Ni tiene nada de malo que mi hijo se crea la Plisétskaya del Bolshói!

Me acaba de confesar que lleva años poniéndose mallas en vez de kimono.

Mira, hacía kárate por ti. Únicamente por ti.

Pero ya tiene casi 18 años y elige él mismo.

¿Cómo ha podido ocultármelo?

¿Ocultártelo? Pero si no ha hecho falta.

Pregúntate cuándo fue la última vez

que fuiste a una exhibición de kárate.

Si te hubiera interesado una sola vez

te habrías dado cuenta. Pero no, simplemente tú no estabas.

Bueno, perdón, no estás.

Ah, pues voy a estar. De hecho, estoy ya. Sí, sí, estaré.

Ah, ¿sí? ¿Vas a estar? (ASIENTE)

Lo tuyo es el futuro, pero qué mal se te da el presente.

Mira, la culpa...

La culpa la tiene el...

lechuguino este que vive en mi casa.

¡Que esta ya no es tu casa!

Vamos a tranquilizarnos, por favor.

Nos estamos poniendo un poco nerviosos todos, ¿no?

Claro, algo nerviosos.

Porque tú estás siempre muy tranquilo, ¿eh?

Por eso ha salido Jon así.

Cuando yo vivía aquí, le gustaba el kárate y no las mallas,

que lo estás convirtiendo en un blandengue.

No eres la persona más indicada para hablar de blandos,

¿no te parece?

¿Perdona?

¿Me está llamando maricón?

Nunca te diría eso en tu casa.

(SUSURRA) Que ya no es su casa.

¿Pues por qué no me lo dices en la calle? ¿Eh?

Dímelo en la calle, hombretón, machote.

¡Venga, dímelo en la calle! ¡Dímelo en la calle!

Madre.

¿Qué haces aquí?

Venía a buscar a Luisa para ir a comer.

¿Y a ti qué te pasa?

El...

gilipollas este, que no para de insultarme en mi propia casa.

Esta ya no es tu casa.

Luisa, paso a buscarte el lunes y te acompaño.

Y tú deja de montar numeritos, que no tienes edad.

Que la tienes que acompañar ¿adónde?

(Piano)

Luisa y yo queremos ir a hablar con el director del colegio.

No hace falta, ya he ido yo. Y Jon tiene un problema.

El director sí que tiene un problema.

Madre, yo no sé la manía que le tienes a ese colegio.

Si tienen a los mejores.

Sí, a los mejores gilipollas.

Jon tiene un problema con las drogas.

No, Jon no tiene ningún problema con las drogas.

¿No? Si le han pillado en un baño fumándose un canuto de marihuana.

Ah, ya lo sé, se lo di yo.

¿Qué?

Fumamos juntos de vez en cuando.

Mira, de verdad, no lo puedo creer.

Madre, no me lo puedo creer. Así que se lo has dado tú.

Sí, como a ti a su edad.

Bueno, no compares. No compares porque no es

lo mismo.

El ambiente ahora es muchísimo más peligroso.

Por dios, si tú has fumado toda tu vida.

No, ¿eh? No vayas por donde no... No.

Y seguro que lo sigues haciendo.

No vayas por donde no porque...

Ahora estamos hablando de Jon.

Jon es un chico muy responsable y no tiene ese problema.

Pero lo que tú tampoco sabes es que Jon se ha peleado

con chavales del colegio.

Lo mismo el germen de su agresividad está ahí.

Jon se ha peleado porque le llaman maricón.

Claro, y otra cosa que no sabes es que le llaman maricón

porque resulta que ahora Jon... Hace "ballet".

Claro.

Pero le llaman maricón porque Jon es gay.

¿Qué?

Que Jon es gay.

Y tiene novio.

Y eso...

Eso...

¿Desde cuándo eso?

¿Desde cuándo es gay o desde cuándo tiene novio?

Carlos, Jon es un chico maravilloso.

Nunca ha tenido el menor complejo.

A mí me lo contó cuando cumplió los 15.

Tiene una sensibilidad especial.

Ah, la clase de danza la estoy pagando yo.

Quiere ser bailarín. No, no, no.

Jon no quiere ser bailarín.

Jon quiere ser abogado.

Lo que pasa es que tiene la cabeza llena de fantasías de la juventud.

Y lo entiendo, madre.

Entiendo que el chaval tiene que estar confundido

por la separación de sus padres.

Pero ya está, ya hablo con él y soluciono el problema.

No tienes nada que solucionar porque no hay ningún problema.

Jon es gay como podría ser rubio.

El problema lo tienes tú.

¿No te lo vas a comer? No.

Voy a pedir un digestivo.

(Música suave)

"Ser gay no es lo mismo que ser rubio.

Yo ya he pasado por eso.

No sé por qué, pero desde el primer día

que Kar-el apareció en televisión la gente pensó que era gay.

Aunque, paradójicamente, eso me vino muy bien

para mi trabajo".

Te digo yo que es maricón. -Ahora se dice gay.

-¿Y esa mano? Ningún hombre deja caer así la mano.

-Tiene una sensibilidad especial, por eso adivina el futuro.

Voy a llamar.

-Y ese meñique.

¿No es eso de ser maricón?

(RÍE NERVIOSAMENTE) Ya le digo, caballero.

Qué raro, no me lo cogen. -Estará en una orgía gay.

Cuelga ya, Angelita.

Luisa, mira, que he estado pensando y os podéis ir este fin de semana

si queréis tranquilos, yo me quedo con los niños.

Ya está, que le den por saco al bolo de Avilés.

A ver, Carlos, yo estoy cansada de tantas peleas.

No hace falta que vengas. Ya son mayores y se apañan solos.

No, pero de verdad, que yo me quedo con ellos,

que a mí no me importa. ¿Seguro?

Sí, seguro. Bueno, venga.

Pero están de exámenes y tienen mucho que estudiar

así que prefiero que duermas tú aquí.

(SUSPIRA) Carlos, no me importa que te quedes.

Tienes la habitación de invitados.

Tampoco creo que te vayas a traer un amante otra vez.

Bueno, ¿y por qué no voy a poder yo traer un amante?

(Música suave)

(Ronquido)

(Música suave)

(Música)

"Algunos matrimonios acaban bien.

Otros, en cambio, duran toda la vida.

Lo malo de estar divorciado es que tu mujer se convierte

en tu exmujer.

Una esposa dura lo que dura el matrimonio,

pero una ex... Eso ya es para toda la vida.

Y a partir de ahí, antes o después, aparece su nuevo novio

y pasa a formar parte de tu familia.

Si Adán y Eva no se divorciaron es porque en el paraíso

no había ni un abogado".

(Música suave)

"Me duele venir a esta casa, a la casa de Luisa.

Precisamente por eso, porque ya no es mi casa.

Pero hubo un día que sí lo fue, nuestra casa.

Esos cuadros... Uno me lo regaló Luisa.

los otros los compré el día que nacieron cada uno de mis hijos.

Mientras sigan aquí una parte de mí seguirá aquí".

(Música suave)

"Nuestra vida iba a ser perfecta,

pero hasta la perfección tiene fecha de caducidad".

(SUSPIRA)

Estoy reventada.

Pues no lo parece porque estás preciosa.

Sí, anda. Ven aquí, anda.

Mira qué noche más bonita.

¿Sabes que te quiero? Ya, qué tonto eres ¿eh?

(Música)

(SUSURRA) Vamos dentro. Que no, que aquí tiene su morbo.

¿Pero tú estás loco? Que nos van a ver todos los vecinos.

Que se mueran de envidia. De verdad...

No puedo contigo.

Siempre haces conmigo lo que quieres.

¿Qué pasa? ¿A ti no te da morbo?

Bueno, un poquito sí.

"Es lo que tiene el morbo. Cuanto más riesgo, más morbo.

Y cuanto más morbo, más riesgo.

Y cuanto más riesgo, más posibilidades de que te cacen.

Aunque, quizás, inconscientemente, lo que estamos deseando

es que nos cacen".

(Risas)

(TELEVISIÓN) "Hola, muy buenas noches a todos.

Bienvenidos a una nueva edición de 'El vídeo de sus vidas'".

¡Mamá, venga, que ya empieza!

El primer vídeo nos llega desde Asturias.

Bien, imaginaos, noche, una buena luna,

temperatura ideal, un jardín precioso,

olores, un roce, pero falta un personaje fundamental

en esta historia,

el vecino cabrón.

¿Quién no tiene en su vida un vecino cabrón?

Y claro, con esa combinación

pasa lo que pasa".

(Música)

(Risas)

(JON) ¡Mamá, papá y tú estáis saliendo en la tele!

(Platos)

Carlos, dime que esos no somos nosotros.

No, no somos nosotros.

"¿Cómo pude cagarla tanto?

Quizás fue Carlos quien hizo el amor a Luisa

y Kar-el quien se tiró a la novia neumática de blanco.

Esa fue la primera vez.

Y luego otra.

Y otra. Y otra.

Kar-el tenía el éxito con las mujeres

que yo nunca tuve".

Que no ha pasado nada. Que no, que te vas de casa.

Luisa, estás viendo fantasmas. De verdad, Luisa, por favor.

Que no, Carlos, que no. Que me tienes harta.

Te lo juro, me tienes harta. Luisa, de verdad,

una segunda oportunidad. ¿Una segunda oportunidad?

Es que ya no puedo más contigo. Que voy a cambiar.

No tengo que darte oportunidades todos los años.

Eres un desastre. No todo es lo que parece.

Déjame explicarme. ¿Pero tú me ves capaz

a mí de esas cosas? Sí. No eres un buen padre.

No eres un buen marido. No, me conoces, Luisa.

Vas a tu bola, Carlos. Luisa, por favor.

Te pido una segunda oportunidad. Que no, Carlos.

Llevas muchos años así y yo no puedo más.

(Música triste)

Cariño, por favor, recapacita.

Luisa, por favor, te lo ruego. Que no, que ya no puedo más.

Que no puedo más. Llevo mucho tiempo sin saber con quién vivo.

Vale, pero vamos a hablarlo, no te precipites.

Que no, Carlos. Que ya te he pasado muchas

y no puedo más. Pero dame una segunda oportunidad.

Lo siento, Carlos, pero esta ya no es tu casa.

(Timbre)

Creo que ya está todo. Recuerda, nada de salir.

Están en plenos exámenes y tienen muchísimo que estudiar.

Vale. Te he dejado películas

y en la tele hay un montón de canales.

Y si quieres usar la piscina, puedes.

Lo dejo en tus manos una sola noche.

Espero que te comportes de forma responsable.

Vale, vale. Quédate tranquila.

(Motor)

Papá, ¿qué haces tú aquí?

(Música)

Yo tengo planes para este finde. Sí, sí.

Ya me conozco yo tus planes de estudio.

Yo os propongo unos planes un poquito más culturales.

No quiero ir al zoo, no soy una cría.

Pero si a ti te encantan los animales.

Por eso tenemos el canal de National Geographic.

(SUSPIRA) Bueno...

A ver, he reservado mesa para cenar esta noche

en un restaurante argentino muy bueno.

(RÍE)

¿Qué pasa? Jon es vegetariano.

Vegano.

(SUSPIRA)

A ver, ¿alguno de vosotros dos pertenece a algún tipo

de secta satánica o colabora con Al Qaeda?

No sé, ¿el típico detalle que un padre tenga que saber?

Pues mira, sí, las entradas de la película que has traído,

ya la hemos visto.

Es imposible, si se estrenó ayer.

Melina se la descargó hace un mes.

Melina, sabes perfectamente que eso es delito.

Ah, ¿que no te vale con ser de la Gestapo que ahora

también trabajas para la SGAE?

(Móvil)

Perdona, Blanco, te tenía que haber llamado.

No, no tenías que llamarme, tenías que firmar el contrato.

Vale, lo que pasa es que voy a estar todo el fin de semana

con mis hijos. Vale, relájate, Carlos,

pero necesito que el lunes traigas el contrato firmado.

Necesitamos a Kar-el, si no voy a tener que convertir

Tarot Televisión en un centro comercial.

Vale, vale, ok. Qué estrés.

Laura, ponme con Sandro Rey ya.

¿Qué?

"Como una vez me dijo Blanco: `si no puedes ganarte

el cariño de tus hijos, cómpralo".

¿De compras en un centro comercial? ¿Esos son tus planes?

Sí, a ver, chicos, esto es muy importante.

Nos tenemos que poner guapos porque esta noche tenemos una cita.

Pues vamos a darle gusto a la tarjeta.

(Canción en inglés)

¿Qué tal?

Hombre, pues bastante bien si lo que quieres es casarte

con Drácula. Voy de gótica, papá.

No, gótica es la catedral de León. Antiguo.

Antiguo dice la que parece que va a rodar una película de vampiros.

Y tú de vaqueros. (IMITAN) "Y tú de vaqueros".

(SUSPIRA) Ay, qué críos sois. Anda, probaos estos.

¿Este qué pasa? ¿Que todo le queda bien?

Claro, la percha. (RÍE)

(Música)

Te queda como un guante. Bueno, uno que tiene percha.

¿Y tu hermana?

¿Melina, estás bien? Me veo rarísima.

Prometedme que me vais a dar vuestra opinión sincera.

(AMBOS) Vale. Y que no os vais a reír.

(AMBOS) No.

(Música)

Bueno, ¿qué?

Bueno, chicos, ahora ligeritos, que no podemos llegar tarde.

Qué emoción, ¿dónde vamos? Ah, es sorpresa.

Pero os va a encantar.

Yo lo siento pero os tengo que dejar.

He quedado. ¿Y eso?

Tengo una cita.

¿Una cita con quién? Tranquilo, va a ver a la abuela.

Su novio curra los findes y solamente se pueden ver

entre semana. Pero vamos, es un chico genial.

Te caerá superbién cuando lo conozcas.

"A todo padre le llega un día en el que ve cómo su hijo

se marcha solo y feliz.

Es entonces cuando nos damos cuenta de que ya no son nuestros hijos.

Son otra persona cuya felicidad se alimenta, paradójicamente,

de nuestra infelicidad".

Bueno, chicos, hasta mañana y gracias.

Habéis estado estupendos.

Anda, Jon, ¿qué haces aquí?

He venido a fumarme esto contigo.

Ay, no. Hoy estoy reventada. No necesito relajarme.

Es que no es para que te relajes. Como diría papá,

es terapéutico.

Mira, en los próximos meses lo vas a necesitar

para mantenerte en pie y que no se te note.

Anda, trae y no digas insensateces.

¿Qué mejor camuflaje para una actriz con cáncer

que interpretar a una mujer que se muere de cáncer?

Joder, abuela, te admiro.

(Música)

¿Cómo te has enterado?

Con el cáncer solo hay un itinerario.

Primero Madrid, luego Pamplona...

Y si no hay más remedio, Houston.

A ver si la ciencia allá ya nos promete el milagro.

En esta gira has pasado por todas esas ciudades

y has venido a tu tierra a despedirte.

Solo había que unir los puntos.

(RÍE) Vale, Sherlock, se lo has sonsacado a tu padre,

pero eres buen actor.

Hay un momento en el que me lo he creído.

(RÍE)

¿Cuánto tiempo te queda, abuela?

No te pongas trágico, Jon.

Aquí la actriz melodramática soy yo. ¿Cuánto tiempo?

Tranquilo.

Este porro nos lo acabamos.

El "gin-tonic" que nos vamos a beber ahora creo que también.

Ale, anda, vamos.

Te voy a echar mucho de menos, abuela.

Yo también te quiero mucho, Jon.

(SOLLOZA)

(CANTA ÓPERA)

(CANTA ÓPERA)

(Barullo)

¿Qué dices?

Árbitro, cabrón, ponte gafas.

Melina, vamos a tener que hablar del temita este del vocabulario.

Todavía no me creo que estemos aquí.

No, ni yo tampoco.

Con la cantidad de veces que le he sido infiel a las mujeres

nunca pensaba que iba a ser infiel a la Pires.

¿Y cómo has podido ser infiel a muchas mujeres

si solamente te casaste con mamá?

A ver, es que el amor y el sexo son dos cosas muy complicadas,

pero, bueno, ya te lo explicaré yo algún día.

(TODOS) ¡Uy!

Por cierto, ¿los preservativos que encontré en la mochila

esos no eran para ti, no?

Pues no. ¿Cómo iban a ser para mí?

Los condones eran para el chico.

¿Aún no sabes cómo se usan?

Vamos a ver, que el tema del sexo es una cosa muy importante.

No te tomes las cosas estas a coña.

¿Tú estás enamorada? No.

Vale, entonces supongo que tenías los condones por precaución,

por si algún día en el futuro conoces a un chico...

Para la fiesta, papá,

la que iba a dar esta noche,

para no tener que ir mañana a por la píldora del día después,

que es bastante más difícil de conseguir.

Pero el día después, ¿de qué?

¿Qué haces tú el día de antes?

¿Tú eso por qué lo sabes?

Mira, Melina, siempre me he considerado

un padre bastante moderno, pero tienes que saber

que hay fuera hay un montón de chavales

que te van a vender la moto con el tema de enamorarse para...

¿Para?

(SUSURRA) Para aprovecharse de ti.

(RÍE) Ya...

¿Y qué te hace suponer que no soy yo

la que quiero aprovecharme de ellos?

(TODOS) ¡Uy!

Vamos a ver, papá, que te veo muy perdido.

Una cosa es el amor y otra el sexo.

El amor llega pero el sexo hay que buscarlo

y, mientras llega, el cuerpo necesita alimentarse.

Pero, vamos, no estoy dispuesta

a meter la pata con alguien a mi edad

y luego, ¿qué? ¿Una boda? ¿Una clínica?

Puedes estar tranquilo,

no voy tirándome por ahí a todo lo que se mueve

pero de vez en cuando lo necesito, como cualquier persona normal.

Me ayuda a relajarme y a pensar las cosas con claridad

cuando tengo algún problema.

¿A ti no te pasa?

(SE ATRAGANTA) ¿Qué?

Vamos a ver, papá, ¿cuándo fue tu última vez?

Ay, Melina, no...

Venga, papá, tú mismo lo has dicho,

es una conversación entre adultos.

Seis mesecillos.

¿Seis meses? ¿Pero tú sabes lo malo que es eso?

Vamos, estás acumulando una serie de humores

que segrega tu cuerpo que no son nada buenos.

Vamos, es por tu salud, ¿eh?

Semen retentum venenum est.

¿Qué has dicho? Sí, papá, es...

Sí, bueno, física. No, papá, latín.

Pero, vamos, el amor y el sexo son cosas fáciles.

Ya lo entenderás algún día.

Haga caso a su hija. Se la ve muy madura.

-Y culta.

(TODOS) ¡Gol!

¡Uh!

(Música suave)

"Con un traje nuevo, rodeado de cafres

y abrazado a mi hija, dando saltos sin saber porqué,

comprendí que a veces

para cambiar las cosas solo hay que cambiarlas de sitio".

(Música suave)

Papá, ¿y esas luces?

Son de la policía.

Pero si es nuestra casa. Eso no puede ser.

(Música suspense)

Espérate, Melina.

Por aquí.

¿Hola?

Luisa, ¿qué haces aquí?

(NERVIOSA) ¿Dónde estabais?

Por favor, no he parado de llamaros a vuestros móviles.

¿Y Jon? Se fue a cenar con la abuela.

¿Pero qué ha pasado?

Nos avisó la policía. Han robado en varios chalets.

Jon.

Mamá, ¿qué hacéis aquí?

Gracias a Dios que estáis bien.

Luisa, lo siento, hemos ido a dar una vuelta.

No, no, mejor que no estuvierais aquí.

En casa del vecino han robado con ellos dentro.

Anda que, por una vez,

menos mal que la irresponsabilidad de vuestro padre sirve para algo.

¿Se han llevado mucho?

Se han llevado hasta el piano.

(RÍE) ¿El piano también?

¿Y los cuadros?

Sí, tus cuadros también, Carlos.

(Música suspense)

(ENFADADO) Joder, joder, joder.

Carlos, son solo cosas.

Luisa, hay cosas que no son solo cosas.

(TRISTE) Hay cosas que no son solo cosas.

(Música suave)

Marina, ¿qué le pasa al segurata de los cojones,

que no me deja meter el coche?

Blanco quiere verte. Está muy mosqueado.

Estupendo, ¿y por qué?

El que adivina el futuro eres tú, niño.

¿Querías verme? Siéntate.

¿Y bien? Tú dirás.

¿Cuánto hace que nos conocemos?

¿20 años? 23.

Somos amigos desde que los dos hacíamos el gilipollas

en aquel programa de mierda en el que conociste a tu mujer.

Perdón, exmujer.

Soy el padrino de tus dos hijos.

Confié en ti cuando no eras nadie y ahora me vas a dejar tirado.

Ahora sigo sin ser nadie.

No, te equivocas.

Tú eres un donnadie. Yo te puse el don.

Hice de ti lo que ahora eres.

No, yo he hecho de mí lo que ahora soy,

una auténtica mierda.

(RÍE) Carlos, juntos creamos todo esto

y ahora te vas con la farsante esa de las mañanas?

¿Ella? ¿Farsante?

Pero, Blanco, ¿tú has mirado a tu alrededor?

Este canal vive de vender una farsa las 24 horas del día.

No, no, no. Te equivocas.

Nunca has entendido nada, Carlos.

Nosotros vendemos esperanza.

(RÍE) Flipo.

Pero, Blanco, ¿tú te estás oyendo?

Nosotros no vendemos esperanza, se la alquilamos,

se la dejamos prestada un tiempo para que no sufran

y así apenquen con la vida de mierda que les ha tocado vivir.

(SUSURRA) ¿Pero sabes qué pasa?

Que luego llega la jodida realidad y la esperanza, puff, se esfuma.

Gracias por participar. Eche otra monedita o se acabó.

Pues sí, se acabó.

Sin ti no hay patrocinadores y sin ellos estamos acabados.

Eres un cabrón.

Que te follen.

Eh, no te vas tú, te echo yo.

¡Estás acabado, Carlos! ¡Despedido!

¿Qué me estás, echando?

¿Lees el futuro y no eres capaz de ver el presente?

Espera. Eh, ¿a dónde vas?

¡Espera! ¡Carlos!

-Buenas noches y que los santos os protejan.

(Música animada)

Bienvenidos a Tarot Televisión.

Soy Sofía y les ofrezco la previsión meteorológica.

El tiempo astral para hoy se presenta con ciertos nubarrones.

-¡Eres un payaso, te he dicho!

¡Estoy harto de ti!

Eso es una puta farsa. ¡Y tú eres un gilipollas!

No me toques, no me toques, gilipollas.

¡Por favor!

-¡Suéltame! Estás despedido, idiota.

Te meto, ¿eh? Te tengo ganas, imbécil.

(ENFADADO) Estás despedido. ¡Despedido!

-Hola, ¿Carlos? Soy Javier Coronado.

Te llamo para recordarte que mañana nos vemos en Televisión Española.

Cristina está deseando conocer a Carlos.

El contrato lo tenemos listo. Un abrazo, campeón.

Vas a ir, ¿no?

Pues no lo sé. ¿No lo sabes?

Es la manera perfecta de trasladarte a Madrid

para no tener que separarte de los chicos.

¿Cuál es el problema?

Pues el problema, madre, que esto ya va en serio.

Es un programa nacional, es diario, tiene mucha audiencia...

Es como dar el gran salto

y si das el gran salto ya no hay marcha atrás.

Nunca hay marcha atrás. Es que no te estás enterando.

Es que no te estás enterando,

no te das cuenta que todo es mentira,

de que formo parte de una mentira.

Que yo soy una pantomima, que todo es falso,

que yo no soy de verdad como tú, madre.

Que yo no sé leer el futuro.

El futuro no existe, Carlos.

El futuro lo vamos creando nosotros día a día

y cuando lo alcanzas, ya no está.

El futuro es solo el pasado que se hace mayor.

Madre, si eso es muy bonito

pero ¿qué es lo que se supone que tengo que hacer,

dedicarme a esto toda la vida o qué?

¿A qué otra cosa te quieres dedicar?

(Música suave)

Pues yo quería ser actor.

Mi sueño era poder llegar a trabajar contigo.

¿Tu sueño? Vaya pesadilla.

Vamos, que yo te quiero mucho como hijo,

pero como compañero de trabajo...

Si lo que de verdad quieres es ser actor, pues hazlo, coño.

Déjalo todo, quédate en pelotas

y tírate al vacío, pero deja de lloriquear

y vuela, que ya tienes edad.

Es que esta no era la vida que yo tenía planeada.

Carlos, la vida es eso que te va pasando

mientras tú vas haciendo otros planes.

Madre, ¿siempre te tienes que inventar la frase justa?

Es de John Lennon.

(RÍE)

Yo soy actriz, no escritora.

Las mejores frases siempre están en el libreto.

"Después de escuchar a mi madre lo tuve claro.

Si la vida es eso que te va pasando

mientras tú vas haciendo otros planes,

lo mejor era no hacer planes.

Así que decidí ponerme el traje de Kar-El

y volar hacia un futuro aún desconocido".

Si abres el contrato, en la página tres

tienes las cantidades netas a percibir.

Esto es el montante total. Sí.

Incluye tu participación diaria y un patrocinio

que aún está por determinar.

Eso sí, los derechos de imagen son totalmente tuyos

para cualquier bolo o evento que te pueda surgir.

¿Y esta cantidad es lo que yo cobraría en un año?

(RÍE) No, no, no.

En un año no, eso es al mes.

Ahora vamos a conocer a Cristina, que el programa ya está terminando.

Si Kar-El me había quitado a mi familia en el pasado,

ahora me la iba a devolver en el futuro.

Bueno, Carmen, pues solo me queda agradecerte,

de verdad, que hayas venido y que me des tu confianza una vez más

para contarme tus cosas. No, gracias a ti, Cristina.

Eres una entrevistadora maravillosa. Muchas gracias.

Y a ustedes, pues nada, les emplazo a dentro de un ratito,

unos minutitos. No se me vayan que, después de la publicidad,

tenemos "La cocina de Cristina".

Y hoy hay unos platos, mm, buenísimos.

Ya he visto el monitor, ¿eh?

Ya te dije que los labios así no me gustaban.

Mañana de otra manera. Por favor, ten cuidado.

Cuidado con el vestido, por favor.

Todos los días te lo tengo que decir, ¿eh?

De verdad...

-¿Cristina?

Aquí tienes a Kar-El.

-Kar-El, encantada de conocerte.

Soy una gran admiradora de tu trabajo.

Eres muy bueno.

Traspasas la cámara.

Muchas gracias.

¿Nos dejas solos, por favor? -Sí, claro.

-¿Kar-El o Carlos?

Kar-El.

Kar-El, Kar-El, Kar-El.

Antes que nada déjame decirte que eres un gran comunicador.

Tienes fuerza, transmites.

Aunque tengo que advertirte que no creo ni una sola palabra

de los adivinadores ni de eso de...

¿Ver el futuro?

Siéntate, por favor.

Pero la gente sí.

Y eso da audiencia.

En lo único en lo que yo creo.

Haces mal.

"Cristina me retaba.

Había llegado el momento de demostrarle quién era Kar-El.

Así que salté al vacío para volar y enseñarle mis superpoderes".

Ponme a prueba.

¿Qué quieres saber de tu vida?

(RÍE)

Mi vida no, cariño.

Eso es el pasado y allí ya he estado.

Lo conozco muy bien.

Yo preferiría conocer mi futuro.

El futuro.

¿Puedes?

"No, no podía.

De repente, en mitad del cielo, Kar-El dejó de volar

y se precipitaba contra el suelo, pero alguien acudió en mi ayuda".

Cris. Carmen.

Venía a despedirme. Pasa, pasa.

¿Os conocéis? Pues...

Cómo no.

Ella es como una madre para todo el país.

La grandísima Carmen Segarra. Mucho gusto.

Kar-El va a formar parte de nuestro equipo la próxima temporada.

Él va a ver el futuro de los famosos.

Con ese aspecto seguro que tiene éxito.

(RÍE) Sí.

Hace un momento le decía que yo no creo en absoluto

en los adivinadores, pero me ha dicho que lo ponga a prueba.

¿Te importaría que te leyera el futuro a ti?

¿El futuro? No, qué va. ¡Ah!

¿Te atreves con ella?

No creo que este sea el lugar más adecuado.

A mí me parece perfecto. Pues con una condición.

Que me digas la verdad, toda la verdad

y nada más que la verdad.

Está bien.

¿Has estado hace poco en el médico?

Sí, hace tres días me hice un chequeo.

¿Y los resultados no han sido muy buenos?

Todo lo contrario, estoy como una manzana.

Pues no es eso lo que yo leo aquí. ¿Ah, no?

¿Y qué es lo que tú lees ahí?

"Me di cuenta de que mi madre no estaba allí por casualidad.

Quería que le contara a Cristina la verdad sobre su terrible futuro".

No solo los resultados no son buenos.

Los médicos han diagnosticado un cáncer,

que parece ser está en un estado bastante avanzado.

"Ella sabía que yo solo nunca iba a lanzarme

y volar libre de Kar-El como me había aconsejado.

Así que había decidido darme un empujón.

Blanco tenía razón.

La gente no busca que le digan la verdad.

Solo buscan esperanza aunque esta sea mentira,

porque la verdad es como el café.

Hay que echarle mucho azúcar

porque, si no, no hay quien se la trague.

Decidí darle a Cristina una sobredosis de verdad,

aunque eso, paradójicamente, me costara mi futuro".

Ojalá pudiera decirte otra cosa, pero es lo que me ponen las cartas.

Así que no llego a Navidad. Disculpa, Carmen,

pero esta broma no tiene ninguna gracia.

Ninguna gracia.

Tranquila, Cris. Lo que pasa es que ha leído

el futuro de mi personaje en el teatro.

Ella es la que se muere de cáncer.

Simplemente ha mirado en el alma equivocada.

Bueno, pues vamos a tomar un café.

Y dale otra oportunidad, nunca se sabe.

¡Ah! Lo pensaré.

Muchas gracias.

Ya te llamaremos.

Carmen, ¿quieres un capuchino?

"Por primera vez Kar-El dijo la verdad.

Y la verdad fue su auténtica criptonita.

Perdí mi trabajo y a mi mejor amigo.

Y pronto me quedaría sin mi familia y sin mi madre.

No me quedaba nada.

Kar-El, como Superman, estaba solo.

Había llegado el momento de acabar con esta farsa".

(Música suspense)

"Y aquí estoy. Solo como Superman.

Como me dijo mi madre, al final hay que quedarse en pelotas.

Dar el salto y tirarse al vacío.

Volar.

Ahí va Kar-El, cayendo desde lo más alto.

Nunca voló.

Nunca fue real.

Nunca tuvo futuro.

Ahora está muerto".

(Música suave)

"Llegó el momento de empezar una nueva vida,

una nueva película, un nuevo personaje sin mentiras,

sin superpoderes".

(Música animada)

"Las primeras escenas de esta nueva historia pasaron rápidas.

Debía recuperar todo aquello que Kar-El me había robado".

(Música animada)

Me llamo Beatriz Santos, soy actriz ytengo cáncer.

"Lo primero que hice fue recurrir a los libros".

La portera es mi hija.

¡Vamos, Melina! A por todas, tú puedes.

"De los libros de autoayuda aprendí que son como los vikingos,

te enseñan muchas cosas, pero nunca lo importante".

Lo que es seguro, es que en menos de dos horas,

ustedes a sus casas

y yo, a eso que llaman eternidad.

Bien, bien, bien, bien...

Estoy harta ¿comprende? Basta de pastillas,

de pinchazos y de historias.

"Aprendí que los principios vienen siempre de otros finales".

(Gritos)

Que está hecha una alimaña. Gilipollas.

"Aprendí que los finales no siempre son nuevos principios".

(Música animada)

"Y sobre todo, aprendí que aunque creamos

estar muertos, siempre se puede volver a resucitar".

(Aplausos)

(SILBA)

(Aplausos)

Su hijo es un chico pendenciero,

con problemas, quizá por la situación de su casa.

Pero esto ha sido demasiado.

Una agresión tan salvaje...

¿Agresión salvaje? ¿Tres contra uno?

Su hijo hace kárate, señor Elcano.

No se está usted enterando de nada, señor director.

Hacía kárate. Ahora hace ballet.

Mire, que su hijo haga ballet fuera de las horas lectivas,

no creo que sea el motivo de la agresión.

No, no, no. El motivo de la agresión es porque le llaman maricón.

Mire, no estamos aquí para hablar de la opción sexual

que haya escogido su hijo.

¿Pero quién está hablando aquí de opciones sexuales?

Mi hijo no ha elegido ser gay.

A mi hijo le gustan los chicos y punto.

Es gay, ya está.

No lo ha elegido, igual que no ha elegido ser moreno.

No es una cosa que se escoja así, como por catálogo

o como cuando te sacas un carnet.

No es un virus, tranquilícese porque no es una enfermedad.

Ninguno de sus chicos del centro se va a ver infectado.

Tranquilo, porque no hay peligro de epidemia.

De eso puede estar usted muy seguro, señor Elcano,

porque no creo que su hijo pueda continuar en ese centro.

(RÍE) Mire usted por donde, vamos a estar los dos de acuerdo en algo.

Pero antes, señor director, déjeme que le diga...

(SUSURRANDO) Un par de cositas.

(Golpes y gritos)

(RÍE)

Chicos, todo aclarado.

Venga, vámonos.

(Música tranquila)

Buen juego de piernas.

Bueno, hago lo que puedo, ya me viste.

Oye, Jon, yo lo primero que te quiero decir

es que yo no tengo absolutamente nada en contra de tus mallas.

(IRÓNICO) No, ni yo nada en contra de tus chaquetas.

No, en serio.

Jon, me da igual con quién te acuestes. ¿Vale?

Entiéndeme, o sea, me da igual,

lo mismo que me puede dar igual con quién se acueste tu hermana.

No es que a mí me de igual...

Es decir, en ninguno de los dos casos a mí me va a dar igual nunca.

Que lo que te quiero decir...

Papá, ¿quieres hablar de sexo?

No, no, no.

No, no, no... Que no, que no... No.

En realidad no sé muy bien de qué quiero hablar.

Lo que si sé es que me preocupo por ti.

Me preocupo.

No tienes por qué preocuparte de nada.

Que sí, Jon. Que sí tengo, Jon.

Vosotros, es que esto no lo sabéis.

Pero en el momento en que nacéis,

a los padres, nos dan un carnet de "preocupador" oficial

y eso es para toda la vida. Y claro que me preocupo por ti.

Aparte, que es que has cogido un camino

pues que tampoco es muy fácil y me da miedo que te hagan daño.

Jon, es una jodienda ser diferente, ¿sabes?

¿Y si a uno no le importa ser diferente?

No te estás enterando de lo que estoy diciendo, Jon.

Que la vida es una putada cuando eres diferente.

Papá, la vida nunca es fácil.

Oy, perdona, aquí dando clases el catedrático de la vida.

Aquí el mayorcito y el experimentado soy yo.

Déjame que te dé la charla, coño.

Vale, vale, okey, okey, continúa.

Ya está, ya he terminado. Creo.

Papá, la gente cree que eres gay, ¿no?

Sí.

¿Y qué haces cuando te lo dicen?

Pues yo pienso que son gilipollas

y que qué saben ellos de mi vida.

¿Y por qué no te defiendes?

¿Pero de me qué voy a defender?

Jon, ¿de qué me tengo yo que defender?

¿A mí qué más me da lo que piense la gente, Jon?

Me la trae al fresco que la gente se crea

que yo me acuesto con un tío, con tías,

con extraterrestres, como si me acuesto con los tres.

Lo que como y con quién me acuesto

le importa a mi estómago y a mi almohada.

(RÍE)

La madre que te parió, otra vez me la has hecho.

¿Has visto cómo serías muy bien abogado?

Ay, que pesado eres.

Ven aquí, anda.

Oye, ahora que hemos tenido una conversación así de...

De gay a gay.

¿Por qué no me enseñas unos pasitos esos de los tuyos?

Ah, no, no, no... No tienes cualidades.

¿Cómo que no? A mí me llamaban el John Travolta de la época.

¿John Travolta bailaba?

(RÍE)

"Ser feliz no consiste en tener una vida perfecta,

ni siquiera que consigamos todo aquello

que nos propusimos un día en nuestros mejores sueños.

Ser feliz consiste en bailar la música

que nos toca la vida en cada momento.

No busques la vida perfecta, porque como decía John Lennon

y también mi madre, la vida es eso que te va pasando

mientras tú vas haciendo otros planes.

Y de verdad, no te preocupes por la música

porque lo único seguro es que algún día, dejará de sonar".

(Música triste)

"Recordad, el futuro siempre es perfecto.

Porque lo soñamos.

El imperfecto es el presente porque lo vivimos.

Pero alguna vez nos damos de bruces con uno de esos momentos

que apenas duran unas décimas de segundo

en el que el presente y el futuro coinciden.

Ese instante, ese chispazo mágico,

es quizá, el motivo por el que realmente

merece la pena vivir.

Algunos lo llaman felicidad".

Adiós, madre.

(TOSEN)

Carlos, ¿no sabes hacer nada bien ni siquiera al final?

Pero bueno, ¿y yo cómo iba a saber lo del viento?

Su última voluntad era descansar en el mar,

en el mar, no en nuestra ropa.

¿Y ahora qué hacemos? Mira, mira, todos llenos...

¿Qué haces, tronco?

(GRITA)

Venga, tírate, que son tus hijos.

(RÍEN)

(GRITA)

(RÍEN)

Pues ya están las cenizas de la abuela en el mar.

(RÍEN)

Bueno, te los dejo hasta el final del verano,

en cuanto termine de arreglar la casa de Madrid.

Odio Madrid.

Son todas tuyas. Ahora sí. Esta es tu casa.

Chicos, os comunico que formalmente vuestro padre

es el dueño de la casa.

Sí, no me miréis así, me la ha comprado.

Ayer firmamos ante notario.

Por fin decidió deshacerse

de ese horrible apartamento alquilado.

¿Y esto qué es?

Bueno, es tradición que cuando uno se compra una casa,

reciba un regalo.

(Música emotiva)

Gracias.

Ay... A ver cuánto te dura.

Te prometo que este no me lo roban.

Me refería a tus hijos.

(RÍE)

Esta locura de quedarte con ellos el verano, no se yo.

No te estarás echando atrás, ¿no?

No, el que no se puede echar atrás eres tú, querido.

Trae también tus hijos,

te ayudarán a crecer y a ser responsable.

Al final del verano te mando a estos dos monstruitos. ¿Vale?

Bueno, yo ya me voy con mi propio monstruito.

(RÍE) A mi no me...

¡Mamá, no! Sí, hijo, sí.

Joder, qué puntería.

Y eso que ni siquiera pasáis la noche fuera.

Álex, amigo, un abrazo.

Gracias, Carlos. Enhorabuena, ¿eh?

No sabes lo que te llevas. Gracias, Carlos, sí...

Sí sé lo que me llevo, sí.

(RÍE) No, no lo sabes, no. Muy bien, te espero abajo, cariño.

(RÍE) Este no tiene ni puta idea, ¿verdad?

No, ya verás cuando se lo diga.

Ay, pobrecito. No te conoce embarazada.

Mira, mamá, sois unos irresponsables.

Hacerlo sin poner medios.

Hay que hablar de planificación familiar...

Melina, cállate un ratito, anda.

Venga niños, acompañadme al coche, que no llego, va.

Melina, ya lo sé, si me lo cuentas ya en septiembre...

¿Don Carlos Elcano Segarra?

Sí, gracias.

(Piano)

(Música triste)

Hola, Carlos.

(EMOCIONADO) Hola, madre.

Si todo ha salido como yo he previsto,

yo estoy muerta

y mi abogado te ha enviado esta caja

después de mi incineración

y tú te has echado mis cenizas encima

intentando tirarlas al mar donde yo te dije.

Te conozco como si te hubiera parido.

Es otro de mis superpoderes.

Me llamo Carmen Segarra y soy actriz.

Y durante mi vida he vivido un montón de vidas

y todas ellas están en estos DVD.

Siempre me negué a contar mis memorias

y eso que me ofrecieron mucho dinero.

Y ahora quiero que seas tú quien cuente mi historia.

Ah, no, no, no, no...

Cállate.

No, no, yo no sé hacer eso, madre.

No, no, no. Es una responsabilidad muy grande.

Que te sientes.

¿Pero cómo voy a escribir...? Que no, que no, que no...

Que te sientes, coño.

Me siento. Muy bien, relax,

muy bien, muy bien.

Sé que sientes pánico porque piensas que no eres escritor.

Sí, mucho.

Pero te voy a dar una buenísima noticia.

Eres un gran contador de historias.

Ese es tu verdadero poder.

Carlos, cuéntales historias, están deseando escucharte.

Empieza conmigo.

Y ahora es más fácil porque solo debes contar la verdad.

Pon los puntos y las comas en su sitio

y después...

Llama a este editor.

Lleva 20 años esperando este manuscrito.

Ah, le dicho que eres mi hijo.

Supongo que ahora que estoy muerta

no te importará que lo sepa la gente.

Y te puede abrir algunas puertas.

Bueno, ahí tienes.

Tu primer libro.

El resto tendrás que escribirlos tú solito.

Ya es hora de que eches a volar, Carlos.

Te quiero mucho.

Te quiero mucho, hijo mío.

Te quiero, madre.

Bueno, ya está ¿eh? Basta de lloriquear.

Ale, levántate, coge un papel y ponte en marcha.

¿A qué esperas? Mete el segundo DVD.

Y que no te lo tenga que repetir, ¿eh?

"Yo tuve la suerte de que me dejaron en la puerta

de un orfelinato del Carmen.

Y por eso me llamo Carmen. Porque había cada nombrecito...

Y aquello no fue en realidad tan malo para mí...

Yo en el orfelinato descubrí...

Actriz era lo único que yo sabía hacer en la vida...

La protagonista... No había más chicas...

Fue todo un éxito... Increíble.

Toma nota... Fue en el teatro...

Y yo te veía en el patio de butacas, que te sentaste...

Y yo te decía 'si supieras lo que es...'

Pero yo te he querido mucho, ¿eh? Te he querido mucho.

He intentado hacer todo lo posible para que fueras feliz".

(Piano)

"Este libro que están ustedes viendo está rompiendo

todos los récords de ventas desde los últimos 10 años".

Eso es un dato importante, pero para mí, tengo que decir

que me emociona especialmente presentarlo porque... Carmen...

Perdón... Carmen...

Me concedió muchas entrevistas y me confío muchos secretos.

Como por ejemplo el secreto tan bien guardado de que Carlos

fuera hijo de la gran Carmen Segarra.

Yo sabía, disculpen porque me emociono...

-Deberías dejar de fumar. Eso mata.

Tienes que cuidarte un poco más, madre,

que te lo he dicho miles de veces.

Es que tú ya tienes una edad.

Que no puedes seguir viviendo como si tuvieras 20 años.

Un día te vas a pillar un cáncer.

-Ya tengo un cáncer.

-¿Cómo? -Que tengo un tumor en fase cuatro.

-Lo sabía. Lo sabía, lo sabía.

El puto tabaco de los cojones.

Mira que te lo he advertido siempre.

Te dije que tenías que dejarlo, te dije que no debías fumar tanto.

-Es cáncer de ovarios.

-Bueno, pues no deberías haber... -¿Follado tanto?

(RÍE) No puedo, de verdad.

A mí con lo de "Follado tanto",

me descojono, me entra la risa, hombre.

Ven... -Eres tonto.

-Risitas, veniros para acá, venga.

(RÍE) Muy bien, genial.

-Oye, yo no me creo de verdad que tu madre te soltara esto, tío.

¿De verdad? Sí, me lo dijo.

Es superfuerte. Aquí la gente se va a descojonar.

-De eso se trata, campeón.

Como productor de esta película lo que quiero es que la gente se ría.

Maquillaos, que vamos a hacer otra.

Leo, bonita, unos polvitos aquí.

Carlos, con esta comedia nos vamos a hacer de oro.

¿Qué comedia? Comedia.

(Alarma)

"Como os dije al principio, de pequeño tenía tres deseos.

Quería que en el futuro todos los días

me sirviera el desayuno un robot.

Bueno, pues resulta que no es solo uno, sino dos.

Ya te vale, papá, que son las 11.

Sí, a ver cuándo te levantas una mañana

y nos haces tú el desayuno.

Es que no lo he hecho nunca ¿o qué?

Pues en un año que llevamos viviendo contigo,

una o ninguna. Bah...

(Móvil)

Carlos. Dime, Luisa.

Sí, oye, ¿me podrías hacer el favor este finde

y te quedas con Jon y con Melina?

¿Que si se pueden quedar los niños conmigo este fin de semana?

Sí, sí, sin problema.

¿Sí? Ay, de verdad, muchas gracias.

(LLORA) Yo no doy abasto...

Te debo un favor, venga, un beso, sí.

Tres minutos, hago el biberón y vuelvo, tres minutos.

(LLORA)

(LLORA)

Álex, a la cocina. ¡Ya!

Mi segundo deseo era poder viajar todos los fines de semana a Marte.

Pero ¿quién quiere ir a Marte pudiendo quedarse en Venus?

(Música alegre)

En cuanto al tercero, era tener un coche que volara.

Como veis, me he comprado uno que no vuela,

pero me lleva directamente de regreso al futuro.

(Música alegre)

(Continúa la música)

(Música intriga)

Bienvenidos al programa de Jor-El en "Tarot televisió".

A partir de ahora el futuro ya no será ningún problema,

ni para ti, ni mucho menos para mí.

Sí, tenemos ya una llamada, ¿de quién se trata?

Hombre, Angelita, claro que me acuerdo de ti.

Dime, ¿en qué te puedo ayudar con tu futuro?

Tenemos aquí la primera, bueno, sorprendentemente,

ha salido la muerte, se te va a morir el perrito, Angelita.

Bienvenidos a esta hora mágica de Nazarín.

Sabéis que vamos a estar desde la una a las dos de la mañana,

tenéis poco tiempo.

Podéis llamarme al número que veis debajo de la pantalla

y bueno, a partir de ahora estoy aquí para ayudaros

en todo lo que me necesitéis.

Yo y los santos estamos con todos vosotros.

Te vas a meter a monja

en el momento en el que se te muera el perrito, Angelita.

Tampoco es mala vida, ¿eh?

Clausura total.

No te va a dar el sol en tu puta vida.

Sí, dime, Angelita. No, no, yo no soy Kar-El.

No, bonita, no. Yo soy Nazarín. Nazarín.

Yo tengo una mirada más prismática de todo.

.Te puede ayudar en todo que tú quieras.

Mi mirada es panorámica y es clara.

Y como esto está trucado,

te ha vuelto a tocar la muerte, Angelita,

y ha pasado por llamar otra vez.

Por ansia, eh, Angelita.

Hola, Angelita, sí...

-En cuanto a la problemática de ese grano en el culo,

tú no te preocupes. Es un forúnculo que prácticamente... Nada.

Eso con una buena pomada y yendo al médico

todo se arregla.

Nos ha salido una estampa de fútbol,

de Chendo, no sé que os querrá decir.

Tuviste un "affaire" con Chendo, ¿verdad?

Sí, Angelita, eres más lista... Eres más lista que el hambre.

Bueno, mira, las cartas me están diciendo, Angelita,

que enviudaste hace unos meses y que estás muy preocupada por ello.

Pero las cartas me dicen que no te debes de preocupar.

Tu marido está bien, está mejor que cuando estaba contigo.

Ah, estupendo, esta carta está en blanco, Angelita.

¿Has estado en coma quizá seis años? ¿Sí?

¿Verdad que sí?

Claro, esto me lo demuestra, que has estado seis años

que no te has enterado de nada, ¿eh, Angelita?

Que vida más puñetera la tuya.

Hombre, Angelita, claro de que me acuerdo de ti.

Te estás portando de una forma como muy...

Provocativa, con mucho éxito y que te están rondando

y que hay alguno que va detrás de ti.

Anda, tenemos la siembra. Te vas a montar un huerto ¿verdad?

Pues te va a ir muy bien.

Te va a ir muy bien porque ahora con los transgénicos

podrás tener sandías, melocotones y kiwis toda la temporada, Angelita.

Vemos tu huerto, ¿eh? Giramos un poquito y descartamos.

Tenemos aquí dos cartas más que vete tú a saber.

Vete tú a saber porque... Porque tengo la máquina calentita.

¿De acuerdo? Así que le damos la vuelta

y "voilà". ¿Qué es lo que ha salido?

Un caballo. ¿Qué quiere decir?

No tengo ni idea.

La hipoteca, te van a echar de tu casa, Angelita.

Es mejor que lo sepas, de hecho, están llamando...

Están llamando a tu puerta ¿verdad?

Sí. Te van a desahuciar ahora mismo, Angelita, estupendo.

"Tarot TV", Angelita, no se te olvide llamar otra vez.

¿De acuerdo? Desde una cabina porque ya no tienes casa.

Este es el programa de hoy,

te hemos sacado 500 E del 902, Angelita.

Mañana llamas otra vez.

El futuro no es lo tuyo. Ni el presente.

De hecho, estás viva de milagro.

¿De acuerdo? Muchísimas gracias, Angelita,

y siempre que quieras, llama el programa de Kar-El

porque el futuro, el de tú y yo, no tiene ningún misterio.

¿De acuerdo? Hasta luego, Angelita.

(RÍE)

Cuelga ya, Angelita.