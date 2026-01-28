La película de Dani Rovira con una historia real e increíble de superación

Cuando se estrenó 100 metros, la película protagonizada por Dani Rovira, era el año 2016 y la esclerosis múltiple era una enfermedad todavía muy desconocida entre la sociedad española. Ocho años después esa realidad aún sigue siendo una asignatura pendiente, pero altavoces al mundo, como los que ofreció esta película dirigida por Marcel Barrena, y que ahora aterriza en RTVE Play, han ayudado a visibilizarla cada vez más. En esta historia, Dani Rovira se mete en la piel de Ramón Arroyo, un hombre con esclerosis múltiple que consiguió, gracias a su esfuerzo y superación, aprender a convivir con esta enfermedad y realizar la prueba física más exigente del triatlón, un Ironman.

Cuando el proyecto llegó a sus manos, el actor y humorista aún no sabía que cuatro años después, él tendría que enfrentarse a un diagnostico de cáncer, a causa de un linfoma de Hodkin. Una enfermedad que afrontó con humor y optimismo, siguiendo muchos de los aprendizajes que había aprendido de Arroyo. Sus ganas de superarlo le hicieron empezar a recuperar la normalidad poco a poco hasta lograr superar el cáncer. Una historia de superación que recuerda y mucho a la de Ramón Arroyo, el personaje basado en una historia real al que da vida en la película 100 metros.

100 metros, una historia de superación, ¿qué es la Esclerosis Multiple? Ramón (Dani Rovira) es un padre de familia que vive para el trabajo hasta que su cuerpo empieza a fallar. Es diagnosticado de esclerosis múltiple y todos los pronósticos indican que en un año podrá caminar ni cien metros. Es por eso que el protagonista de esta historia decide plantar cara a la vida preparándose para la prueba deportiva más dura: un triatlón Ironman. Con la ayuda de su mujer (Alexandra Jiménez) y su suegro (Karra Elejalde), inicia un entrenamiento en el que tiene que luchar contra sus limitaciones, pero con una frase en mente: rendirse nunca es una opción. La Esclerosis Múltiple es una enfermedad neurológica degenerativa que actualmente no tiene cura. Se asocia a una amplia gama de síntomas debilitantes, como problemas de coordinación, cognición, debilidad muscular y depresión. Por razones, aún desconocidas, es más frecuente en mujeres. David Verdaguer y Dani Rovira en '100 metros'

Dani Rovira interpreta al protagonista de esta historia real Para meterse en el papel de Ramón, Dani Rovira contactó con el hombre en el que está basada la historia, Ramón Arroyo para conocer de primera mano la enfermedad, ver cómo era con la enfermedad desde la manera de andar a la de pensar, por lo que el actor tuvo que implicarse mucho, algo que no fue nada fácil. En una entrevista para RTVE, Rovira contaba estas sensaciones que tuvo durante el rodaje: "Hubo momentos muy mágicos, que no me habían pasado nunca como actor ni nada, donde llegué a empatizar tanto con Ramón que creo que simpaticé. Hay escenas, como en la que le pido ayuda a mi mujer para darme el primer pinchazo [de la medicación] que, estábamos tan dentro de la historia y de nuestros personajes, que yo llegué a sentir el miedo de si eso me pasara a mí y de si ese iba a ser el primer pinchazo de miles para el resto de mi vida de un medicamento que me va a salvar, pero a la vez me va a dejar hecho polvo… Ha habido momentos en la película en los que he sentido ese miedo, esa incertidumbre, esa impotencia… Me he implicado, mucho".