Cine y gastronomía, el maridaje perfecto para disfrutar con José García e Iván Massagué en 'Esperando a Dalí'

Fernando (Iván Massagué) lleva años intentando abrirse camino como chef en un reputado restaurante de Barcelona. Las ideas políticas de su hermano Alberto (Pol López), que se rebela contra el régimen de Franco cada vez que tiene la ocasión, les obligan a huir a Cadaqués, en la Costa Brava. Allí, de la mano de François (Nicolas Cazalé), consiguen trabajo en un local un tanto peculiar: El Surreal. Su dueño, Jules (José García), está obsesionado con la figura de Salvador Dalí y sueña con que un día el artista reserve una mesa para comer.

Tras la renuncia de los anteriores cocineros, los hermanos se convierten en los dueños de los fogones. La presencia de Lola (Clara Ponsot), la hija de Jules, despierta la creatividad de Fernando, que se supera en cada plato. Tanto, que consigue que El Surreal tenga una reseña en el periódico. Pese a ese reconocimiento, no es suficiente para para atraer a Dalí y a su esposa, Gala, que siguen prefiriendo acudir a El Barroco, el restaurante rival.

La frustración empuja a Jules a replantearse su obsesión, en un contexto cada vez más tenso. El teniente Garrido (Paco Tous), consciente de que su etapa al frente del cuartel de la Guardia Civil está llegando a su fin, intensifica la presión represiva en la zona y encuentra en Alberto un blanco constante, sobre todo por sus amistades pasadas y actuales.

Un elenco muy motivado con el proyecto Esperando a Dalí, el primer largometraje de David Pujol —abrió la Sección Oficial fuera de concurso del Festival de Málaga—, mezcla dos mundos que conoce muy bien: la cocina y Salvador Dalí. Antes de escribir y dirigir esta historia ficticia, el cineasta rodó tres documentales: elBulli, historia de un sueño (disponible en RTVE Play), centrado en el chef Ferran Adrià, y Dali's Last Masterpiece y Salvador Dalí, en busca de la inmortalidad. David Pujol y José García en el rodaje de 'Esperando a Dalí'. RTVE El director confiesa en el programa de TVE Días de Cine que la idea de este relato nace de "imaginar qué hubiera ocurrido si Dalí hubiera ido alguna vez al Bulli a comer o a cenar. Qué hubiera pensado, qué hubiera sentido. Pero fue un punto de partida, fue una inspiración para crear un fábula". Lo que pretendía el andorrano en realidad era ilusionar al público. "Yo quería hablar sobre lo importante que es intentar ser auténtico en la vida. Lo importante que es, cueste lo que cueste, pase lo que pase. Si eres tú mismo, conseguirás tus sueños", afirma. Ese mensaje se refleja en el personaje de Fernando, cuya evolución recuerda al espíritu innovador de Ferran Adrià. El actor Iván Massagué, aficionado a la cocina, explicaba en El trípode, el espacio de cine de RNE, que fue una ilusión tremenda recibir el guion de la película: "Me llega la más grande de las oportunidades, que es representar a este dios de la gastronomía, al genio". Todos los personajes, incluido el suyo, el más encorsetado, acaban encontrando la libertad. Esos aires de libertad que los hermanos viven en Cadaqués, en pleno Mediterráneo, distan mucho del principio de la película, en una Barcelona con apaleamientos, huelgas y enfrentamientos constantes. La figura de la rectitud se ejemplifica con el teniente Garrido, que no duda en disparar al aire para recordar que sigue siendo él quien manda. "Él querría estar en esta explosión de libertad", comenta el actor Paco Tous, "pero no sabe cómo la canaliza".

Un Dalí convertido en mito El rodaje de la película se desarrolló íntegramente en Cataluña, entre Cadaqués —mayoritariamente en la playa de Pere Fet— y Roses, donde se encontraba elBulli. El paisaje mediterráneo no solo funciona como escenario, sino también como reflejo visual del tono surrealista que atraviesa la historia. El caos se apodera de El Surreal, en un fotograma de 'Esperando a Dalí'. Alfa Pictures Uno de los recursos más llamativos es la forma en la que se muestra a Dalí. El actor Gal Soler, que lo interpreta, nunca enseña su rostro de forma directa: siempre aparece de espaldas o parcialmente oculto, reforzando la idea de un personaje casi legendario. Solo Gala, interpretada por Vicky Peña, se muestra con total claridad, subrayando su papel como guardiana del artista. La primera aparición de Dalí en la cinta, saliendo de un huevo gigante en la playa, está prácticamente calcada de una de sus performances reales de la década de 1970. Con ese guiño, la película apuntala aún más su propuesta: un relato donde la cocina, el surrealismo y la búsqueda de identidad se mezclan para construir una fábula sobre el talento y la necesidad de creer en los propios sueños.