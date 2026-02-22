Los Goya 2026: esto del cine español no es una mierda

Cuarenta años ya de los Goya, y parece que fue ayer. Cuarenta años que han visto pasar todos los cambios imaginables en el mundo, en España, y en el cine y el audiovisual. Y puede que sean cosas mías, por eso de hilar cosas que no tendrían hilo posible, pero no dejo de ver como algo más que una casualidad que hace 40 años ganara como mejor película El viaje a ninguna parte, la película de Fernando Fernán Gómez sobre los cómicos, con el mismo Fernán Gómez como Don Arturo, ese cómico de la legua que declamaba de forma imposible unos diálogos para la cámara ante la ira de José Maria Cafarell, para acabar diciendo aquella mítica frase del cine español: “esto del cine es una mierda”. Lo curioso, hilando una cosa con otra, es que esa frase la decía el mismo actor que había interpretado a Carlos Durán en Vida en sombras, la película casi maldita y desaparecida durante mucho tiempo de Llobet Gràcia, en la que interpretaba a un hombre cuya vida, desde su nacimiento, había sido marcada por el cine.

Curiosidades aparte, 40 ediciones después nos encontramos con un hecho incontestable: la cosecha de cine español, que ha mejorado año tras año de forma continua e imparable desde hace ya unos cuantos, ha conseguido que este año tengamos que hablar de las películas nominadas, por ejemplo, a mejor película, y que nos demos cuenta, a poco que hayamos visto cine español en 2025, del puñado de excelentes y excelentísimas películas que han quedado fuera de esa lista de cinco finalistas.

Eso significa que las buenas películas han sido barridas en las votaciones de los académicos por las muy buenas, y estas por las excelentes. Otra curiosidad es que, siendo 2025 un año en el que incontestablemente han destacado las mujeres cineastas, solo dos de las cinco finalistas están dirigidas por mujeres, Los domingos y Sorda. No quisiera yo ponerme en la piel de los académicos, que ya bastante tengo con pensar yo en mis listas, que acaban siendo lo que siempre acaban siendo, bastante tontas. Dicho lo anterior, podemos tomarnos a la tremenda que películas como Romería, Una quinta portuguesa, Los tortuga, Lo que queda de ti o La furia, entre otras estupendas películas de 2025 (casualmente o no, dirigidas por mujeres) o podemos tomárnoslo en el sentido contrario: hay tanto nivel en el cine español de 2025 que excelentes películas que podrían haber ganado han quedado fuera.

La cena Dentro de esas cinco hay dos películas que llaman la atención, por lo menos a mí. La primera es La cena, ¡una comedia! que ha llevado al cine a mucha gente para pasarlo muy bien en ese acto litúrgico que es ver una película en comunidad con otros. Además, es una comedia coral, inteligente, dirigida por un experto en la materia, Manuel Gómez Pereira y con un guion de él mismo y Joaquín Oristrell, que demuestra que se puede hablar en clave de comedia de cosas muy serias, porque como bien saben director y guionista, hacer reír es una cosa muy seria, que diría Toni Leblanc. Sería desde luego una sorpresa que ganase La cena, no porque no pueda ser merecedora de ello, sino porque, ya se sabe, todos nos reímos con las comedias, pero luego hay quien cree que eso no es algo serio. Gran error. 03.37 min Días de Cine: La cena

Sirat No sé si sería o no una sorpresa que ganase Sirat, que a fin de cuentas viene desde Cannes no dejando indiferente a nadie, y además fue elegida por la misma Academia para representar a España en la carrera por los Oscar. Y ahí está, en la final. Desde luego, Sirat es cualquier cosa menos una película hecha al gusto del algoritmo. No deja indiferente a nadie, y desde el momento en el que la vi y superé el shock del minuto 58, no paro de pensar que es una de las películas que mejor han reflejado el tiempo incierto en el que vivimos, un campo de minas, que no lo digo yo, sino que lo dice alguien en la película, tan luminosa como distópica, tan hipnótica como cortante. 05.09 min Días de Cine: Sirat Sería curioso que finalmente ganara el Oscar (es la película más rara y friki de las candidatas) y no ganara en casa por quienes la han seleccionado. Cosas más raras se han visto. En cualquier caso, bravo por Oliver Laxe y su propuesta que va desde Mad Max a Stalker pasando por La parada de los monstruos. Ojo al sonido, y sus muñidoras, mujeres, y a la gran fotografía de Mauro Herce.

Sorda Sorda es esa película de Eva Libertad en la que viene a continuar la historia de Ángela, la protagonista de su cortometraje de mismo título, interpretada por su hermana Miriam Garlo. Una película inmersiva tanto para oyentes como para personas sordas, cuya historia, independientemente de que su personaje protagonista femenino sea sorda, va mucho más allá, de forma que cualquiera de nosotros, espectadores de cualquier género o condición, podemos sentirnos tan identificados con las tribulaciones vitales de la pareja protagonista como podríamos estarlo con cualquier otra pareja de una (buena) película. 04.00 min Días De Cine: Sorda Excelente debut en el largometraje de la cineasta, a la que algún grupo de mujeres ha reprochado que su protagonista femenina no sea todo lo simpática que hubieran querido, y al mismo tiempo su pareja, Héctor, oyente, interpretado por Álvaro Cervantes. La vida cotidiana de una pareja y sus problemas al nacer su hija. Ni más ni menos, acompañado en la pantalla por una invitación a sentir como siente Ángela. Desde Berlín, Sorda ha ido estupendamente, consiguiendo, entre otros, dos premios en los Premios Días De Cine para sus protagonistas.

Maspalomas Maspalomas es una más del buen puñado de títulos españoles de 2025, que al verla pensabas que podría ser eso tan pedante que decimos regodeándonos los enteradillos que hablamos de cine: “la mejor del año”. Y este año, ya lo he comentado, lo hemos dicho, yo al menos, de un buen puñado. De nuevo la magia del cine, y el buen hacer de sus directores/Moriartis, José Mari Goenaga y Aitor Arregi Galdos (descendiente del escritor) hace que cualquier espectador se pueda identificar con la peripecia vital de su protagonista, Vicente, interpretado magistralmente por José Ramón Soroiz, un hombre mayor que salió del armario para ir a vivir la vida que no pudo vivir a Máspalomas, Canarias, hasta que un ictus le pone de nuevo en la casilla de salida, en una residencia, recuperándose, y teniendo que volver a ese armario del que tanto le costó salir. Maravillosa igualmente Nagore Aranburu, que está que se sale en 2025 con papeles tan distintos como el de la hija de Vicente en Maspalomas, o la Madre Superiora del convento en Los domingos. 03.05 min Días de cine: Maspalomas