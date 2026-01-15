'Anatomía de una caída': el thriller judicial que mantiene la duda hasta el último minuto y que triunfó en los Oscar

¿Fue ella quien lo hizo? Quizás, cuando veas Anatomía de una caída, te surja esta duda y se mantenga hasta el final. La historia comienza cuando Samuel es encontrado muerto en la nieve frente al chalet en el que vive junto a su esposa Sandra y su hijo Daniel, de 11 años, y con deficiencia visual. La vivienda está completamente aislada y la investigación policial concluye que se trata de una "muerte sospechosa": es imposible saber con certeza si se quitó la vida o fue asesinado. Su mujer es acusada de esta muerte y se enfrenta a un juicio que se convierte en un calvario para ella y en el que se ponen al descubierto todos los detalles sobre la pareja. Además, la relación con su hijo también se ve muy afectada.

La película arranca con una magistral banda sonora que vertebra toda la historia y que cuesta sacarse de la cabeza. Es la versión instrumental de "P.I.M.P." de 50 Cent (tocada por Bacao Rhythm & Steel Band), un tema que, sin embargo, no era la primera opción: estaba previsto que fuera "Jolene" de Dolly Parton, pero su equipo no les cedió los derechos para incluirla en la película, así que tuvieron que descartarla.

¿Sabes dónde está la casa? Anatomía de una caída se rodó principalmente en los Alpes franceses, concretamente en la región de Auvernia-Ródano-Alpes, en localizaciones como el pueblo de Villarembert (Saboya), donde se encuentra el chalet en el que sucede todo, y que está cerca de Grenoble (Isère). La icónica casa se llama Fjällstuga, está a 1.400 metros de altura, y se ha convertido en un popular alquiler vacacional. Sandra pasea junto a su hijo Daniel en 'Anatomía de una caída' En cuanto al elenco, hay algunas curiosidades y citas que son importantes en la película. La actriz alemana Sandra Hüller interpreta a Sandra Voyter, la mujer que se enfrenta al juicio por la muerte accidental -o no- de su marido. Una de las citas más destacables de la película es la que Sandra le dice a su hijo Daniel, ante la dificultad del juicio al que se enfrenta: "Mi amor, solo quiero que sepas que no soy ese monstruo, ¿sabes? Todo lo que escuchas en el juicio es... retorcido. No fue así". La actriz tuvo que aprender francés para esta película, pero sin duda, le mereció la pena. Por este papel, estuvo nominada a los Oscar a 'Mejor actriz protagonista', aunque finalmente no se llevó el galardón. Milo Machado-Graner interpreta a Daniel que tiene deficiencia visual y es el hijo del matrimonio. Fue muy difícil encontrar al actor que se metiera en la piel de este personaje. Los productores y la directora lo buscaron durante cuatro meses, sin éxito. Tuvieron que buscar de nuevo durante tres meses más antes de encontrar a Milo Machado-Graner. El joven actor tomó entonces clases intensivas de piano para prepararse para el rodaje. El actor Swann Arlaud interpreta al abogado defensor, a Vincent Renzi. Algunos diálogos entre la acusada y su abogado siembran dudas y mantienen la tensión hasta el final de la película. Sandra Voyter, en un momento del juicio contra ella en 'Anatomía de una caída'

Cinta multipremiada En la gala de los Oscar de 2024, Anatomía de una caída recibió cinco nominaciones y finalmente se llevó el premio a Mejor guion original para Justine Triet (directora y guionista) y Arthur Harari (guionista). En los Globos de Oro recibió otras cuatro nominaciones, de las que ganó dos: Mejor guion y Mejor película de habla no inglesa. Además, se hizo con el Goya a Mejor película internacional, un premio BAFTA y logró la Palma de Oro en Cannes. Por otra parte, en los Premios del Cine Europeo logró el reconocimiento a mejor película, dirección, guion y actriz.