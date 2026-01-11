Dos niñas, un bazar y una identidad en disputa: así es 'Chinas' de Arantxa Echevarría

Tras conquistar al público con Carmen y Lola, la directora Arantxa Echevarría vuelve a poner el foco en una realidad poco explorada del mosaico social español. Lo hace con Chinas, una película que se asoma a la identidad, la pertenencia y la mirada de quienes crecen entre dos culturas. Con una mirada muy personal, la directora bilbaína construye una película de aire casi documental, donde el sonido, los silencios y los encuadres se detienen en los detalles del entorno. Para reforzar esa sensación de realismo, la cineasta —ganadora del Goya a la Mejor Dirección Novel— apuesta por un reparto mixto de actores profesionales y no profesionales, una decisión que aporta frescura y autenticidad al relato.

Chinas está protagonizada por Lucía (Daniela Shiman Yang) y Xiang (Ella Qiu), dos niñas de origen chino con realidades muy distintas. Lucía pertenece a la segunda generación de inmigrantes chinos en España; Xiang, en cambio, fue adoptada por una familia española, aunque su rostro delata constantemente que no es hija biológica de sus padres. La película es un drama teñido de comedia, con momentos especialmente emotivos y otros profundamente duros, en los que se abordan temas como la identidad y la integración, cuestiones complejas cuando se viven desde la infancia, una etapa clave en la construcción personal.

Pablo Molinero, Ella Qiu y Leonor Watling en 'Chinas'

Por momentos, el relato resulta áspero e incluso deprimente. Ambientada en un barrio humilde y en transformación como Usera, la cinta ofrece un acercamiento poco complaciente a la realidad de las generaciones chinas nacidas o criadas en España. Un drama familiar sobre pertenencia y desarraigo que recibió cuatro nominaciones a los Premios Goya.

Dos niñas, dos mundos La primera escena de Chinas ya marca con claridad el terreno que va a transitar la película. Una imagen hoy cada vez más habitual en España, pero aún cargada de significado: una niña de nueve años haciendo la comunión con rasgos asiáticos. Es Xiang, una niña china adoptada por un matrimonio español. Al salir de la celebración, entra en un bazar para comprarse un helado y allí se produce el primer choque identitario: la mujer que regenta el local y su hija le hablan en chino, dando por hecho que entiende el idioma. Xiang queda paralizada, incapaz de responder, hasta que la irrupción de su padre, hablando en castellano, devuelve la escena a la realidad y deja al descubierto, en apenas unos minutos, la complejidad de pertenecer, y a la vez no, a dos mundos al mismo tiempo. Xiang y Lucía en el colegio Más adelante, Xiang llega a un nuevo colegio y allí conoce a Lucía, una niña española de padres chinos, representante de esa segunda generación criada entre dos culturas. Sus caminos se cruzan con cierta desconfianza inicial por parte de Xiang, pero poco a poco ambas se vuelven esenciales la una para la otra en su proceso de búsqueda identitaria. Chinas pone el foco en esa diferencia clara entre niñas chinas adoptadas por familias acomodadas y aquellas hijas de emigrantes nacidas ya en Occidente: comparten rasgos físicos, pero no un mismo bagaje cultural. A este retrato se suma Claudia, la hermana mayor de Lucía, interpretada por Xinyi Ye, atrapada entre dos aguas: condicionada por la falta de integración de sus padres y, al mismo tiempo, víctima de un racismo cotidiano que la señala por su apariencia. Las hermanas Claudia y Lucía, chinas de segunda generación

El bazar, el tercer protagonista de la película El bazar emerge así como otro de los grandes protagonistas de Chinas: un espacio que es a la vez lugar de trabajo, hogar improvisado y frontera cultural. Tras el mostrador y entre pasillos interminables se concentra una vida que rara vez miramos de frente. El bazar funciona como refugio y como jaula, como sustento económico y como escenario de una integración siempre aplazada, donde los padres se aferran a las costumbres del país de origen mientras los hijos crecen observando, desde ese pequeño comercio de barrio, una sociedad que sienten cercana, pero que no siempre les devuelve la mirada. En ese mismo espacio aparece la mirada adulta del personaje de Carolina Yuste, clienta del bazar y referente para Lucía. Su relación con la niña y con su madre introduce un punto de apoyo y comprensión, aunque siempre atravesado por la distancia cultural. Yuste vuelve a firmar, como ya hiciera en Carmen y Lola, un personaje secundario breve pero muy significativo, que aporta humanidad y matices a la historia. Su mirada sirve como contrapunto y como espejo a los retos de la integración marcada por la distancia sociocultural. Carolina Yuste y Daniela Shiman Yang en 'Chinas'