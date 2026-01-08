La película de Nanni Moretti que, curiosamente, gustó a Carlos Boyero: descubre el enigma de 'El sol del futuro'

Giovanni (Nanni Moretti) es un director de cine italiano obsesionado. Cada cinco años estrena una película, aunque le gustaría poder hacer más. En la que está trabajando busca trasladar al espectador a la Italia de 1956, con un Partido Comunista con convulsiones internas tras la llegada del circo húngaro Budavari a un barrio de Roma. Enfrascado en el rodaje, Giovanni no es consciente de la infelicidad de su mujer, Paola (Margherita Buy), ni tampoco de lo poco que conoce a su hija Emma (Valentina Romani).

Atascado, se pasea por el set de la película que Paola está produciendo, la primera sin él. A punto de grabar la última escena, Giovanni paraliza todo y reflexiona durante casi 10 minutos sobre la violencia; llama incluso a Martin Scorsese para pedirle su opinión. Es la que gota que colma el paso para que su mujer le pida que se separen. Además, su otro productor, Pierre (Mathieu Amalric), ha puesto en riesgo la cinta y esta tiene que pararse temporalmente hasta que consigan financiación.

La solución pasa por recurrir a Netflix, aunque la reunión es un fracaso absoluto. A pesar de todo, Paola consigue que un grupo de coreanos sea quienes aporten el dinero. Están encantados con el final, que acaba con el suicidio de uno de los protagonistas. Giovanni, reflejado en él, y como un gesto hacia su mujer —que ya se ha marchado de casa—, se plantea modificar esa escena para así intentar reconducir su propia vida.

Reflexiones sobre el cine No es la primera vez que Moretti dirige y actúa en su propia película. El cineasta italiano lo ha hecho en Tres pisos (2021) o Habemus papam (2011). Seguramente tampoco sea la última vez que reflexione sobre el cine dentro del cine. Para sorpresa de nadie, lo hizo de forma reciente en Mia madre (2015), aunque no es la única. Por la comedia dramática El sol del futuro estuvo a punto de conseguir la Palma de Oro del Festival de Cannes, un galardón que ya obtuvo en 2001 con La habitación del hijo. De hecho, es un evento que conoce bien: desde que estrenó Querido diario en 1993 todas sus películas han sido seleccionadas en el certamen. Giovanni con su productor Pierre el día de rodaje de la primera escena de la película. RTVE Su cabeza, o la de los dos, no para de pensar en futuras historias. La que menciona sobre un hombre que va de piscina en piscina hasta llegar a casa es real: es El nadador, protagonizada por Burt Lancaster en la década de los años 70. Además, tiene reminiscencias de su propia película Vaselina roja (1989), que habla sobre un jugador de waterpolo que pierde la memoria tras un accidente. También aparecen referencias a los zapatos (Bianca) y a la Plaza Mazzini, donde rodó sus primeros metrajes como Io sono un autarchico (1976) o Traperos (1978). En la escena final, tampoco se olvida de otros actores/personajes que protagonizaron otras de sus películas. Como en todas sus películas, Moretti invita a la reflexión, en ocasiones de forma irónica o directamente mordaz. Además del debate sobre la violencia gratuita, explícita en la cinta, lanza dardos a la plataforma de streaming, y por ende al cine actual. En su reunión para conseguir financiación, los ejecutivos de la plataforma recalcan en varias ocasiones su presencia en 190 países y la lentitud de su guion, lo que hace difícil, según ellos, que su producto encaje. "[Al guion] le falta un momento 'what the fuck'", llegan a decir, lo que crispa los nervios del cineasta.

La música, muy presente, y alguna que otra polémica La música también está muy presente en el largometraje. El título original, Il sol dell'avvenire, es un extracto de la canción de resistencia italiana Fischia il vento. Giovanni (el personaje) cuenta que sueña con hacer una película de amor con las canciones que escuchaban él y su mujer, y de hecho su fantasía tiene dos momentos en los que parcialmente se cumple, con el reparto y su equipo cantando Son solo parole y Voglio Vederti Danzare. Momento de la película que se rueda en 'El sol del futuro'. RTVE La decisión de utilizar animales de circo vivos (caballos y elefantes) en el set tampoco estuvo exenta de polémica. Fue denunciada por asociaciones de derechos de los animales italianos como Lega Anti Vivisezione (LAV), y expresaron su desacuerdo, argumentando preocupaciones éticas sobre su bienestar.