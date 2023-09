58:02

El cineasta italiano Nanni Moretti acaba de estrenar la película “El sol del futuro”, quizá su obra más redonda y personal con “La Misa ha terminado”, “La habitación del hijo” y “Caro diario”. Un film donde Moretti reivindica su derecho a defender un futuro distópico, donde la izquierda ha apostado de verdad por la libertad, donde el amor vence al egocentrismo y donde puede disfrutar de sus manías de vieja gloria y de sus aficiones (jugar al fútbol, cantar y bailar viejos éxitos de la canción italiana, hablar de sus directores de cine favoritos…). El Doctor Soul disfruta también poniéndole una distópica banda sonora a la película de Moretti.

01. The Kinks – A Well Respected Man

02. Jacques Dutronc – Et moi, et moi, et moi

03. Tom Waits y Marc Ribot - Bella Ciao

04. Cher – Gypsies, Tramps and Thieves

05. Jerry Goldsmith – Theme from A Summer Place

06. Jean Knight -Mr. Big Stuff

07. Oasis - Supersonic

08. Palast Orchester – Sex Bomb

09. The Beatles – I’ve Just Seen A Face

10. Luigi Tenco – Lontano, lontano

11. Franco Battiato – Voglio vederti danzare

12. Gilbert O’Sullivan – Alone Again (Naturally)

13. Tears For Fears – Sowing the Seeds of Love

. Canciones de fondo:

Ernie Fields Orchestra – In the Mood (sintonía)

Ramón Godes y Alejandro Royo – Tres minutos de alegría

Duke Ellington – Anatomy of A Murder

Keith Jarret – Ain’t Misbehavin’

Love Unlimited Orchestra - Love’s Theme