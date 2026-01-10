Los secretos de 'Bajo el sol de la Toscana': ¿dónde está la casa, es una historia real, dónde se rodó?

¿Alguna vez te has planteado dar un giro de 180 grados a tu vida y comenzar en otro lugar? Pues eso es lo que hace Frances Mayes (Diane Lane) en Bajo el sol de la Toscana. Es verdad, que la decisión la toma gracias al plan que le prepara su mejor amiga, Patti (Sandra Oh) porque es un viaje que tenía preparado con su pareja, y al que, finalmente, no puede ir. Esta película, dirigida por Audrey Wells, está basada en la novela del propio personaje principal de la película, de Frances Mayes.

Mayes es una escritora de 35 años que vive en San Francisco cuya vida, en apariencia perfecta, acaba de dar un giro radical que no vio venir. Su marido le pide el divorcio para casarse con su amante y ante esto, ella cae en una profunda depresión y en un bloqueo creativo. Patti, su mejor amiga, empieza a preocuparse y le regala una estancia de diez días por la bella Toscana, en Italia. Una vez allí, Frances se encapricha de una villa llamada 'Bramasole' ('que anhela el sol') y decide comprarla. La casa necesita muchas reformas pero Frances está dispuesta a acometerlas, porque dice "está cansada de estar asustada". A medida que se va adaptando a su nuevo estilo de vida conoce a sus vecinos, e incluso encuentra algo que no esperaba: el amor.

La historia de Bajo el sol de la Toscana es real en su base autobiográfica, ya que narra la experiencia de Frances Mayes comprando y restaurando una villa en Cortona, tras su divorcio. Sin embargo, la película (y ciertos detalles) es una ficción creada para el cine, mezclando elementos reales de la vida de Mayes, como su amor por la Toscana, con tramas inventadas para el drama, como un romance central inexistente en la vida real.

Diane Lane, en un momento en 'Bajo el sol de la Toscana'

¿Es real la villa' Bramasole'? La villa 'Bramasole', en la que sucede todo, se encuentra en las afueras de Cortona, en la provincia italiana de Arezzo. Es una ciudad medieval situada en una colina famosa por sus impresionantes vistas panorámicas. En la vida real, hay dos villas 'Bramasole' en Cortona: la villa original donde se ambienta la historia y donde la autora de la novela, Frances Mayes, vivió parte del año, y la segunda villa donde se filmó la película, que ahora se utiliza como inmueble. En cuanto a los lugares de rodaje de la película, la mayoría son en Cortona, en Toscana, que es la ciudad en la que sucede gran parte de la historia, pero también hay escenas que se rodaron en Florencia, Montepulciano (la boda), y Positano (cuando la protagonista visita el pueblo de su enamorado en la Costa Amalfitana). Además, hay un set para interiores que se rodaron en los estudios Cinecittá en Roma. Fuera de Italia, hubo escenas desarrolladas en San Francisco. Si quieres visitar algunos lugares del rodaje en Cortona, puedes pasar por Villa Laura (Villa Bramasole en la película) y explorar el entorno del pueblo de Tuoro sul Trasimeno y su lago cercano, en donde se rodaron varias de las escenas de exteriores con paisajes de colinas. Por último y bastante más lejos de Toscana se encuentra Positano, el pueblo de origen del enamorado de la protagonista.

Curiosidades En la película, el anciano dueño de la villa 'Bramasole' es un hombre local que, agradecido por la compra de la casa por parte de la protagonista, grita "¡Grazie, Santo Francesco!" , y en ese momento un pájaro defeca sobre ella, interpretándolo como una bendición de San Francisco, santo patrón de los animales; una señal divina de buena suerte para la nueva vida que Frances comienza en Italia. Es verdad que este anciano es un personaje secundario en el film, pero que protagoniza una de las anécdotas más comentadas de la cinta. Por otra parte, en la película aparecen trabajadores polacos que son inmigrantes en Italia. La directora de la cinta quería contratar a actores polacos reales pero no pudo debido a los problemas y retrasos en la obtención de visas de trabajo. Hay una cita en la que la protagonista reflexiona sobre su sentir cuando su marido le pidió el divorcio, y ella no lo vio venir. ¿Será el amor o será el miedo lo que ciega?. "¿Sabes lo más sorprendente del divorcio? Que en realidad no te mata. Como una bala en el corazón o un choque frontal, y debería. Cuando alguien a quien prometiste amar hasta que la muerte os separe te dice “nunca te amé”, debería matarte al instante. No deberías tener que despertar día tras día tratando de entender cómo es posible que no lo supieras. La luz nunca se encendió, ¿sabes?. Debí saberlo, claro, pero tenía demasiado miedo para ver la verdad. El miedo te vuelve muy estúpido", le dice la protagonista a Martini, otro de los personajes.

Reparto Diane Lane interpreta a la escritora Frances Mayes. Esta actriz norteamericana comenzó a trabajar en teatro a los dieciséis años, y poco después, fue Francis Ford Coppola quien le dio la oportunidad y la dio a conocer al gran público con títulos como Rebeldes, La ley de la calle y Cotton Club. Poco a poco se fue convirtiendo en una actriz de primera línea interpretando papeles protagonistas en cintas como La tormenta perfecta, y especialmente Infiel, junto a Richard Gere, un trabajo por el que recibió nominaciones a los premios Oscar, SAG y Globos de Oro. Raoul Bova es un actor italiano que da vida al personaje de Marcello. Aunque con tan solo 16 años tuvo mucho éxito en la natación, de hecho, ganó el campeonato italiano juvenil en las pruebas de 100 metros dorso masculinas, después se dedicó al mundo de la interpretación. Tras el éxito en su país, dio el salto a Hollywood y trabajó en Bajo el sol de la Toscana (2003) y formó parte del elenco principal de AVP: Alien vs Predator (2004). Amante de su tierra, regresó a Italia para continuar con su carrera profesional tras la experiencia estadounidense. Sandra Oh interpreta a la mejor amiga de Frances, a Patti, una mujer lesbiana que no puede ir al viaje de la Toscana porque su pareja está embarazada. Esta actriz canadiense con ascendencia surcoreana fue mundialmente conocida por dar vida a la Doctora Cristina Yang en la serie de televisión Anatomía de Grey. Fue precisamente por este papel por el que recibió un Globo de Oro y cinco nominaciones para los premios Emmy. Además, Sandra Oh es la protagonista de Killing Eve, una serie totalmente recomendable y que no te dejará indiferente. Frances, con su amiga Patti en un momento de 'Bajo el sol de la Toscana'