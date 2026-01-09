Tony Leblanc y Concha Velasco fueron la gran pareja del cine español: disfruta de ellos en 'Sabían demasiado'
- El director Pedro Lazaga logró reunir a los mejores actores del momento
Cuando El Grillo sale de prisión, lo primero que hace es ir al cuartel general de su antigua banda, que capitanea El Señorito. Los tiempos están cambiando en las calles y el negocio no va bien, porque cada vez es más difícil vivir robando carteras. Don Rafael, a quien todos llaman El Cajero, sugiere aprender de los mejores: los gánsteres de Chicago. Y allí quieren enviar a El Señorito, aunque antes tendrá que hacer un curso intensivo de inglés. La película cuenta con buenos gags y chistes graciosos, y deja caer los tópicos más castizos sobre los españoles, como ese de que "aquí todo es mejor", hasta los 'chorizos'.
Los ladrones, desde los más cacos hasta los de gran escala, han sido personajes recurrentes en el cine y las series de España. Desde Atraco a las tres, de José María Forqué, a La casa de papel hay un enorme espacio temporal en el que destacan joyas como Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto, Incautos, El palo, Cien años de perdón, 70 binladens...
Para Sabían demasiado, Pedro Lazaga, el director, contó con un reparto repleto de figuras del cine español, grandes de la pantalla y el teatro que engrandecen todos los papeles, incluso los más pequeños. Aquí no hay actores de reparto, hay actores haciendo personajes secundarios, como dice siempre Elvira Mínguez.
Un reparto excepcional
Tony Leblanc interpreta a Teodoro Caballero, El Señorito. Concha Velasco es Margarita. José Luis Ozores interpreta a El Grillo. José Isbert es don Sebastián Guzmán. José Luis López Vázquez hace el papel de El Palillos. Jesús Colomer es El Pianola. Manuel Zarzo interpreta a Camborio. Venancio Muro es El Chepa. Ángel Álvarez hace de El Sésamo. Ismael Merlo hace de don Rafael, El Cajero. Félix Fernández es Torcuato, José Truchado es Joe, José Orjas es don Patrocinio Fuentes, Antonio Molino Rojo es don Agustín y Jesús Puente es don Cipriano.
Tony Leblanc y Concha Velasco
La cinta, estrenada en 1962, volvía a reunir a Tony Leblanc y Concha Velasco, que habían empezado una relación profesional cuatro años antes con Las chicas de la Cruz Roja. Un año antes había empezado la exitosa colaboración entre el actor y Pedro Lazaga. Fue en 1957 con Muchachas de azul, que sería la primera de muchas películas juntos.
La última fue Tres suecas para tres rodríguez, en 1975, que supuso el fin de Leblanc en el cine. Aunque no fue definitivo, ya que 13 años después su mayor fan, Santiago Segura, supo convencerle para la saga Torrente.
Cine de cacos
Sabían demasiado comparte códigos con La pandilla de los once y Los tramposos, también de Lazaga, y Atraco a las tres, de José María Forqué. Pero tiene varias características que la hacen única: la fotografía en blanco y negro de Francisco Sempere, la banda sonora de Antón García Abril, el montaje de Alfonso Santacana y el guion de Miguel Martín y Luis de Diego, que lograron escribir varias escenas graciosas. La película se rodó entre Madrid y Sevilla.
Andrea G. Bermejo, redactora jefa de la revista Cinemanía, ha presentado la película en Historia de nuestro cine, y luego se ha hecho un coloquio con Diego San José, uno de los grandes guionistas y creadores de comedia del audiovisual español actual; la actriz Macarena Gómez, y el periodista, escritor, historiador y colaborador del programa Luis Alegre.
