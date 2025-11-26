Concha Velasco, segundo aniversario de su muerte

Concha Velasco (Valladolid, 1939), una de las actrices más queridas y polivalentes de España, fallecía el 2 diciembre de 2023, en Madrid, y dejaba huérfanas a varias generaciones que la habían visto interpretar, bailar, cantar y presentar, hasta convertirse en una auténtica estrella, capaz de todo.

Pero además del reconocimiento del público, el más importante, en sus estanterías quedarán para la posteridad el Premio Goya de Honor (2012), el Max de Honor (2019), el Valle Inclán a mejor actriz por Hécuba (2015) y el Premio Nacional de Teatro (2016), entre muchos otros galardones que pusieron en valor una trayectoria intachable.

Para el recuerdo, papeles imborrables como su Teresa de Jesús, en la exitosa miniserie de Televisión Española dirigida por Josefina Molina (1984); su contundencia en Tormento, diez años antes; el Don Juan Tenorio sobre las tablas; y revistas como ¡Mamá, quiero ser artista! (1986), la frase que tanto pronunció.

De todo ello y de su faceta más familiar hablamos esta semana en compañía de su hermano Manolo Velasco.

En la segunda parte de Memoria de delfín, Mara Peterssen repasa los acontecimientos más relevantes de aquel 1939, un año en el que Hispano Olivetti daba un paso adelante en la historia de las máquinas de escribir en nuestro país. Patricia Costa charla con antiguos trabajadores y visita la colección Sirvent, una de las más importantes del mundo.

Máquina de escribir propiedad del trabajador de Hispano Olivetti Josep Ventura

Ante la gran pantalla nos sitúa Pastora Vega para asistir al estreno de Cumbres borrascosas, película estadounidense dirigida por William Wyler y protagonizada por Merle Oberon, Laurence Olivier y David Niven.

Escena de 'Cumbres borrascosas'

En sus Historias Mínimas, David Zurdo se aproxima a una peculiar pirámide funeraria construida a las órdenes de Franco para honrar a soldados italianos caídos en la guerra civil.

Mucho más ligero llega JPelirrojo con una canción que ha sobrevivido a guerras, a modas y a cambios de siglo, "Over the Rainbow", la joya que Judy Garland cantó por primera vez en El Mago de Oz.

'Mago de Oz'

Todo esto y más, el lunes 1 de diciembre desde la una de la madrugada, con Arturo Martín Lafuente, aquí, en Radio Nacional de España.