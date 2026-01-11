Dos películas para enamorarte de Michelle Pfeiffer, si es que todavía no lo estás: 'El novio de mi madre' y 'Heredarás la tierra'

Hay muchas maneras de pasar una tarde de fin de semana; una de ellas es disfrutar de un ciclo de cine protagonizado por una de las actrices más queridas de Hollywood: Michelle Pfeiffer.

Con 67 años, la actriz estadounidense llena la pantalla. En su haber tiene un Premio Globo de Oro y un Premio BAFTA, además de tres nominaciones al Óscar y un Premio Primetime Emmy. Por su contribución a la industria cinematográfica, Pfeiffer recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood ubicada en 6801 Hollywood Boulevard.

En las décadas de los 80 y 90, la actriz se convirtió en una de las más taquilleras de la gran pantalla, pero en los años 2.000 ha seguido trabajando y mostrando su gran talento en Hollywood.

El novio de mi madre En esta comedia romántica, Rosie (Michelle Pfeiffer) es una mujer que vive en Los Ángeles y trabaja como productora de un programa de televisión que no marcha bien. En su faceta personal también está teniendo una especie de crisis existencial: su exmarido va a tener un bebé con una mujer más joven, y su hija Izzie empieza a ser una adolescente problemática que sale con un tipo llamado Dylan. Así las cosas, cuando el joven y brillante actor Adam Perl (Paul Rudd) aparece por la sala de casting, Rosie se queda prendada de él (y es mutuo). El problema es que, en el mundo del espectáculo, las mujeres mayores no suelen salir con hombres más jóvenes: una concepción pasada de moda y completamente equivocada. En esta comedia romántica se muestran las inseguridades, bloqueos o barreras que pueden surgir, sobre todo a las mujeres, ante la diferencia de edad cuando les atrae un hombre más joven. Sin embargo, la idea de sobreponerse a prejuicios y corsés que aprietan demasiado quizás sea lo que queda de trasfondo en El novio de mi madre. De cualquier manera, Rosie está dispuesta a disfrutar el momento y no renunciar a vivir una historia de amor maravillosa, independientemente de lo que dure. Momento de la película 'El novio de mi madre'

Heredarás la tierra En esta película, Larry Cook, el patriarca de una gran familia, posee una extensa y fértil propiedad agrícola. Cuando decide repartirla entre sus tres hijas, Rose (Michelle Pfeiffer), Giny (Jessica Lange) y Caroline (Jennifer Jason Leigh), empiezan a surgir los problemas. Afloran secretos y rivalidades latentes que salen a la luz y que tendrán consecuencias imprevisibles, y en algunos casos, habrá diferencias irreconciliables. Colin Firth, interpretando a su personaje Jess Clark, también forma parte del círculo de la discordia. Esta película dramática, ambientada en la américa rural y dirigida por Jocelyn Moorhouse, indaga en los problemas que están soterrados en muchas familias. La cinta se basa en una novela de Jane Smiley, ganadora del premio Pulitzer, y es una reinterpretación moderna de la tragedia El Rey Lear de Shakespeare, ambientada en una granja americana, lo que explica la temática de herencia y conflicto. La película se rodó principalmente en Rochelle, Illinois, Estados Unidos, representando el entorno rural de una familia en el medio oeste americano. Aunque la novela de Jane Smiley se sitúa en Iowa, las localizaciones de filmación se trasladaron a la zona de Illinois para capturar esa atmósfera agrícola. Dos hermanas en 'Heredarás la tierra'

Curiosidades de ambas películas Heredarás la tierra se estrenó en 1997, y tardó cinco años en rodarse a pesar de estar basada en una novela ganadora del prestigioso Premio Pulitzer. Michelle Pfeiffer declaró en 2001 que no estaba contenta con su actuación en la cinta, un hecho que la entristeció dado que había sido parte de la creación de este proyecto desde 1992. También hubo intriga con el estreno de El novio de mi madre. De hecho, esta película estuvo un tiempo en un cajón, con el elenco y el equipo preguntándose si se estrenaría o no. Finalmente, se acordó su estreno en cines. Sin embargo, un día antes de que Michelle Pfeiffer, que ya había concedido varias entrevistas de promoción, subiera a un avión para comenzar su labor publicitaria, se anunció que la película solo se proyectaría en mercados limitados antes de salir directamente en DVD.