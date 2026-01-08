'Historia de nuestro cine' empieza el año con comedia
- Ofrecerá ‘Sabían demasiado’, de Pedro Lazaga, con Tony Leblanc, Concha Velasco, José Isbert y José Luis Ozores
- #HNCcomedia: viernes 9 de enero, a las 22:35 horas en La 2 y RTVE Play
‘Historia de nuestro cine’ retoma los coloquios tras las navidades y lo hace en clave de humor, con la emisión de la película ‘Sabían demasiado’ (Pedro Lazaga, 1962). Para comentarla y profundizar en el género de la comedia, en el coloquio intervendrán Diego San José, uno de los grandes guionistas y creadores de comedia del audiovisual español actual; la actriz Macarena Gómez, y el periodista, escritor, historiador y colaborador del programa Luis Alegre.
La presentación de ‘Sabían demasiado’ correrá a cargo de Andrea G. Bermejo, redactora jefa de la revista Cinemanía y colaboradora del programa.
‘Sabían demasiado’ (Pedro Lazaga, 1962)
Comedia protagonizada por Tony Leblanc, Concha Velasco, José Isbert y Jose Luis Ozores: una banda de carteristas de Madrid pasa por un momento "flojo" de trabajo, así que deciden enviar a uno de sus miembros, Teodoro Caballero alias "El Señorito", nada menos que a la ciudad de Chicago, la cuna del hampa, para aprender todas las técnicas del oficio de la mafia.