'Historia de nuestro cine' empieza el año con comedia

‘Historia de nuestro cine’ retoma los coloquios tras las navidades y lo hace en clave de humor, con la emisión de la película ‘Sabían demasiado’ (Pedro Lazaga, 1962). Para comentarla y profundizar en el género de la comedia, en el coloquio intervendrán Diego San José, uno de los grandes guionistas y creadores de comedia del audiovisual español actual; la actriz Macarena Gómez, y el periodista, escritor, historiador y colaborador del programa Luis Alegre.

La presentación de ‘Sabían demasiado’ correrá a cargo de Andrea G. Bermejo, redactora jefa de la revista Cinemanía y colaboradora del programa.

Elena S. Sánchez y Andrea G. Bermejo ROBERTO MORENO MOYA ROBERTO MORENO MOYA