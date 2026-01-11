'Bad Boys: Hasta la muerte': Más acción y más adrenalina, con la química habitual entre Will Smith y Martin Lawrence

Más adrenalina, más acción, más persecuciones, más cámara en primera persona, más callejera, más loca, pero también la más seria, emocional, adulta, madura y real de las películas de Bad Boys (Dos policías rebeldes). Una cuarta entrega de la saga, Bad Boys: Hasta la muerte, que da lo que promete y, esta vez, dándole la vuelta a la historia principal, ahora son ellos los que huyen de la policía.

La comedia y la diversión siempre en el centro, el propio Will Smith decía: "Funny is the elixir… If it’s only kind of funny, that’s when you get caught" (algo así como "La diversión es el elixir. Si la película no es suficientemente divertida, falla"). También recalcaba lo "especial y raro" que es seguir protagonizando una saga 30 años después de la primera entrega, que lo normal por la edad sería que aparecieran los personajes originales como un cameo. Su compañero Martin Lawrence le dijo "Slow down. Be here, be now. Enjoy the grace of what we’re experiencing…" ("Frena. Quédate aquí y ahora. Disfruta la gracia de lo que estamos viviendo..."), así afrontaron esta cuarta y, de momento, última entrega.

Will Smith y Martin Lawrence, la química de siempre De Dos policías rebeldes (1995) a Bad Boys: Hasta la muerte (2024) hay casi 30 años, pero Will Smith y Martin Lawrence siguen al pie del cañón: "La química entre ellos es la de dos viejos amigos que vuelven a actuar juntos. Por eso, dirigirlos es una bendición", decían los directores Adil El Arbi y Bilall Fallah. Tras la tercera película, Will Smith se entregó al entrenamiento físico y de escenas de acción. En la cuarta se percibe en tomas más largas para mostrar que es él el que hace parte del trabajo físico, además de su doble. Martin Lawrence también quiso ver una evolución en su personaje, que es más estratégico y menos torpe, sin perder el humor, pero mostrando una madurez lógica por su edad. Will Smith y Martin Lawrence, en una escena de la película 'Bad Boys: Hasta la muerte' IMDB Adil El Arbi y Bilall Fallah repiten en la dirección tras la tercera entrega, pero suben el nivel visual con el uso de drones, cámara en primera persona al estilo del videojuego Call of Duty y persecuciones tan locas que resultan inverosímiles, pero se les perdona porque son los Bad Boys. También hay varios homenajes a Michael Bay, como los planos, la música y los colores que utilizan para mostrar Miami, que parece un personaje más, pero sin llegar a la exageración del director de las dos primeras. Joe Pantoliano (Capitán Conrad Howard) no aparece, pero su legado pesa en la trama. Estos son algunos ejemplos de los guiños que regalan a los fans de la saga, pero hay muchos más. El final abierto y la predisposición de los protagonistas hacen muy probable una quinta, además de los buenos números en taquilla. Will Smith ya sonreía cuando le preguntaban sobre esa posibilidad, pero lo supeditaba al recibimiento de la cuarta y la película fue un rotundo éxito: 400 millones de dólares con un presupuesto de 100. Solo se quedó por debajo de la tercera entrega, por 'solo' 20 millones. Martin Lawrence (i) y Will Smith (d), en la película 'Bad Boys: Hasta la muerte' IMDB