'El cine que somos': horario y dónde ver el evento de RTVE que homenajea el cine español

Hablar de RTVE es hablar de cine. El 17 de marzo la Corporación celebra El cine que somos, un evento en el que reivindica el papel de la filmografía española, garante de calidad, premios y, por qué no, buenos resultados en taquilla. La gala será conducida por Elena S. Sánchez, directora del programa Historia de nuestro cine, y Pablo G. Batista, presentador de Shukha.

El cine español en 2025 ha dado grandes títulos: Los domingos, La cena, Romería, Los tigres... y todos tienen en común la participación de RTVE. De hecho, cinco de ellas han estado entre las diez más vistas a nivel nacional. 2026 no se quedará atrás. Uno de los estrenos más inminentes es Amarga Navidad, la última película de Pedro Almodóvar, pero también llegarán Lapönia, Arriba tutto o Ruega por nosotros.

Los premios también han ensalzado el cine español participado por RTVE. De forma más reciente, el Festival de Málaga ha premiado Yo no moriré de amor, Iván & Hadoum y Pioneras, solo querían jugar, que se han hecho con los principales galardones. Muchas de ellas podrán disfrutarse próximamente en la plataforma de streaming gratuita RTVE Play.

El cine que somos: hora y dónde ver La ceremonia para homenajear al cine español tendrá lugar el 17 de marzo en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. La alfombra roja previa al evento será a las 17.00 y desde las 19.00 la gala podrá seguirse en el Canal 24 Horas y RTVE Play.