Los estrenos de cine que llegan gratis a RTVE Play del 16 al 22 de marzo

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(Música)

Buenas noches.

Bienvenidos.

Existe la falsa creencia de que son muchas las películas

que se han hecho sobre la Guerra Civil española

y sus consecuencias pero si echamos cuentas

no son tantas y mucho menos si las comparamos

con las que otras cinematografías se han dedicado a sus conflictos.

Las cinco películas de esta semana tratan de los ecos

de nuestra guerra civil y comenzamos con "Posición Avanzada"

película realizada por el prolífico Pedro Lazaga

y estrenada a mediados de los 60.

¡Dispersarse!

(Explosión)

Alférez Laso, atento.

La avanzadilla que va usted a relevar vigila esta parte del río.

Siete vidas tiene un gato.

¡Arriba chimpún chimpún!

Siete vidas tiene un gato.

¿Tiran mucho?

No, llevamos unos días muy tranquilos.

¿Qué se dice por la retaguardia? -Que la guerra durará poco.

Si notas algo raro tira tus bombas de mano

y vuelve a la posición.

¡Ayuso! ¿Estás ahí?

¡No, estoy en San Sebastián veraneando!

(Risas)

¿Pescamos? -¡Pescamos!

¿Has estado en el pueblo? -Sí.

¿Han evacuado a los vecinos? -Queda muy poca gente.

¿Por qué lo preguntas? -No, por nada.

¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. ¿Cómo estás?

Pues encantado de estar aquí contigo hablando de esta película

porque me entusiasmó cuando la vi de chavalillo

en un programa doble.

Me ha vuelto a entusiasmar ahora con lo cual, imagínate,

estoy alborozado.

Es una película atípica dentro del cine

que se ha hecho en nuestro país sobre la Guerra Civil española.

¿Por qué?

Porque de entrada el tono es mucho más americano que español.

Es una película que recuerda a los clásicos del cine bélico

hechos por maestros como Raoul Walsh William Wellman, Anthony Mann.

Entonces esto le da un toque absolutamente distinto.

Se ve la influencia de cine americano muy clara.

Sí, absolutamente.

De entrada "Casco de acero",

una película magnífica de Samuel Fuller,

es el eje narrativo que utiliza esta película,

ya de entrada por el propio título

y de todos modos se incorpora un toque muy español

característicamente nuestro, que es una historia familiar

que es la que concierne al personaje de Manolo Zarzo

se puede hablar de una coproducción, cultural, estética

como lo quieras decir.

Al otro lado de la presa ocurrió todo

Por ahí andaba el frente.

El dueño de este casco se llamaba Vélez.

Y partiendo de una pequeña anécdota nos lleva a reflexiones

sobre asuntos más importantes, asuntos de calado.

Tiene una historia cortita una historia minimalista

a partir de la cual uno va sacando conclusiones

porque la película lo que refleja sobre todo

es la vivencia humana, psicológica, emocional

de gente en la guerra y lo refleja muy bien

porque tanto el director, Lazaga, como el guionista, Ángel del Castillo

habían hecho la guerra.

Fueron de los españolitos a los cuales,

se les obligó a ir a la División Azul.

Habían combatido a favor de los alemanes

en contra de los rusos,

o sea que de estar en la guerra y de ser soldados, sabían lo suyo.

Hoy has hablado de la trama, del tono,

pero, ¿y formalmente?

que a ti te gusta mucho analizar las películas formalmente.

¿Cómo las describirías? Formalmente es una maravilla.

La película está rodada prácticamente toda

a base de travelling y de panorámicas

pero realmente con una pericia técnica y estética, extraordinaria.

La fotografía de carácter documental de Cecilio Paniagua

es magnífica también y me atrevo a decir

que el final que es un travelling larguísimo

con las trincheras llenas de cadáveres.

Es una de las mejores escenas de la historia del cine español.

Ya sabemos que cuando se aborda el tema

de la Guerra Civil española es difícil ser neutral

y cómo lo aborda, desde qué punto de vista, lo hace Pedro Lazaga.

Ante todo no incide, no enfatiza, la cuestión política

ni cuestiones ideológicas para nada

eso es una cosa a favor de la película

y comete un error

al decir más o menos de forma solapada pero evidente

que los españoles fueran de un bando o de otro, eran gente maravillosa.

Ahí no había más gentuza indeseable que los extranjeros

que vinieron a participar en una guerra sin tener por qué.

Ya no está ahí su paisano, sargento.

Los han relevado, la 12 Brigada Internacional.

¡Cochinos extranjeros!

¡Les voy a dar lo suyo!

¡Sargento! -¡Cerdo!

Todo esto es un poco risible pero es un ingrediente más

de la película que pasa un poco desapercibido

entre los demás, que no molesta, y que desde luego,

no desmerece la película en su conjunto que es magnífica.

"Al que has de castigar con obras no trates mal con palabras".

¿Quién ha dicho eso? -Cervantes.

Vamos, si usted no manda otra cosa. -¡Vaya, tenía que ser el filósofo!

Mi sargento, olvidé la guitarra, ¿puedo ir a recogerla?

Sí, pero date prisa.

Película muy coral.

Sí, ese es otro acierto no hay un protagonista definido

aunque en un momento dado se destaca una oposición

entre profesional joven y serio y profesional maduro y simpático

que también es muy típica de cine americano,

de cine bélico, del western, etc.

Y en adelante, no vuelva a tomar ninguna iniciativa.

¡Se lo ruego!

(Disparos)

Este oficial de carrera, joven, responsable, sereno, serio,

está interpretado por Manuel Manzaneque

un actor que luego trabajaría en teatro.

Y en cambio, el sargento simpaticote, cachazudo, inculto,

un poco burrito, es Antonio Ferrandis

que es un actor mucho más dúctil y mucho más camaleónico

de lo que piensa la gente

por culpa de su personaje popularísimo de Chanquete.

¡Vélez! -¡A la orden, mi sargento!

¡El casco!

¿Y qué me dices de esa guitarra

que acompaña muchas de las imágenes de la película?

Este es un acierto muy particular y además muy grato para mí

como loco del flamenco,

porque la banda sonora que la compuso Antón García Abril

consta mayormente de guitarra española.

Solo de guitarra española que ejecutó un grande, un genio,

que era Regino Sainz de la Maza.

Entonces, en este aspecto hermana la película

con "Amanecer en puerta oscura" que no tenía otro instrumento

en su banda sonora que la guitarra

del gran Sainz de la Maza.

¡Esa guitarra española! Qué maravilla. Gracias.

Ha sido un placer. Igualmente.

Estética y narrativa en sintonía

con el gran cine americano de los años 40 y 50

para particularizar una aportación a la filmografía

sobre la Guerra Civil que sobresale por méritos de todo tipo

tanto en su género,

como en la filmografía de su director