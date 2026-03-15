Los estrenos de cine que llegan gratis a RTVE Play del 16 al 22 de marzo
- Descubre cuáles son los títulos de cine que se podrán ver esta semana en la plataforma
- Las mejores series, películas y documentales, gratis y en streaming en RTVE Play
Disfruta del mejor cine en RTVE Play, que trae esta semana nuevos títulos a la plataforma de streaming y vídeo bajo demanda de RTVE para que puedas ver totalmente gratis.
El apartamento, As Bestas y Los puentes de Madison son solo algunas de las películas que durante la semana del 16 al 22 de marzo se suman al amplio catálogo de RTVE Play, al que podrás acceder sin coste solo con registrarte en la plataforma y en el que encontrarás el mejor cine nacional e internacional. Descubre más sobre los estrenos de cine que aterrizan en RTVE Play.
Los rurales de Texas (Lunes 16 de marzo a las 12.00 en La 2 y RTVE Play)
Un wéstern nacido de una coproducción entre España e Italia. Un sheriff debe perseguir a un hombre que acaba de fugarse de la cárcel. El huidizo, acusado de asesinato, resulta que ser amigo del propio sheriff.
El apartamento (Lunes 16 de marzo a las 22.15 en La 2 y RTVE Play)
Nueva película de Billy Wilder. C.C. Baxter (Jack Lemmon) es un modesto pero ambicioso empleado de una compañía de seguros de Manhattan. Está soltero y vive solo en un discreto apartamento que presta a sus superiores para sus citas amorosas. La situación cambia cuando se enamora de una ascensorista (Shirley MacLaine), que resulta ser la amante de uno de sus responsables (Fred MacMurray).
Las siete magníficas (Martes 17 de marzo a las 11.50 en La 2 y RTVE Play)
Un wéstern protagonizado por mujeres. En 1850, una caravana de colonos que quiere atravesar el desierto de Arizona es atacada por los indios. Siete mujeres sobreviven a la matanza y se esconden en una cueva. Pero el dilema que se les presenta es terrible: morir de hambre y sed o continuar su viaje, exponiéndose a nuevos ataques.
Un tiempo para morir (Miércoles 18 de marzo a las 12.15 en La 2 y RTVE Play)
Cass Dunning (Richard Lapp) llega a Silver City, un lugar donde reina la corrupción y el caos. Forajidos como Jesse James (Audie Murphy) hacen y deshacen como quieren. Cass conoce a Billy Imple (Robert Random), que lo pone en guardia frente a los peligros que lo acechan.
Abre tu fosa, amigo... llega Sábata (Jueves 19 de marzo a las 12.00 en La 2 y RTVE Play)
Steve McGowan (Richard Harrison) desea vengar la muerte de su padre, asesinado por uno de los secuaces del cacique Miller (Alejandro Ulloa). Ante lo que pueda suceder, contrata los servicios del famosos pistolero Sábata (Raf Baldassarre) y le encarga matar a Steve. En el camino, Steve se unirá al bandido mexicano León Pompero (Fernando Sancho) para derrotar al sanguinario pistolero.
Flechas sangrientas (Viernes 20 de marzo a las 12.00 en La 2 y RTVE Play)
En 1871, Arizona, un forajido fugado sobrevive a un ataque de los indios. En el transcurso de la contienda, ayuda a una familia que trabaja en un puesto de comercio a recuperar a su hijo, secuestrado de manos de los apaches merodeadores.
Parranda (Viernes 20 de marzo a las 22.50 en La 2 y RTVE Play)
Adaptación de la novela de Eduardo Blanco Amor. Cibrán (José Sacristán), un trabajador de los altos hornos asturianos, está detenido en el cuartel de la Guardia Civil. Allí tiene que rendir cuentas de los destrozos que él y dos amigos han causado en un día de parranda. Lo que parecía una noche de fiesta más se convirtió acabó en violencia, alcohol y sexo.
Posición avanzada (Viernes 20 de marzo a las 0.50 en La 2 y RTVE Play)
Durante la Guerra Civil española, un comando aprovecha la noche para llegar a una posición que protege el vado de un río y está defendida por el enemigo. Al día siguiente, los soldados de ambos bandos conciertan una tregua y pescan truchas e intercambian conservas y cigarrillos, como si nada hubiera pasado.
Subtitulado por Accesibilidad-TVE.
¡Dispersarse!
Alférez Laso, atento.
La avanzadilla que va usted a relevar vigila esta parte del río.
¿Tiran mucho?
No, llevamos unos días muy tranquilos.
¿Qué se dice por la retaguardia? -Que la guerra durará poco.
Si notas algo raro tira tus bombas de mano
y vuelve a la posición.
¡Ayuso! ¿Estás ahí?
¡No, estoy en San Sebastián veraneando!
¿Pescamos? -¡Pescamos!
¿Has estado en el pueblo? -Sí.
¿Han evacuado a los vecinos? -Queda muy poca gente.
¿Por qué lo preguntas? -No, por nada.
Pues encantado de estar aquí contigo hablando de esta película
porque me entusiasmó cuando la vi de chavalillo
en un programa doble.
Me ha vuelto a entusiasmar ahora con lo cual, imagínate,
estoy alborozado.
Porque de entrada el tono es mucho más americano que español.
Es una película que recuerda a los clásicos del cine bélico
hechos por maestros como Raoul Walsh William Wellman, Anthony Mann.
Entonces esto le da un toque absolutamente distinto.
Sí, absolutamente.
De entrada "Casco de acero",
una película magnífica de Samuel Fuller,
es el eje narrativo que utiliza esta película,
ya de entrada por el propio título
y de todos modos se incorpora un toque muy español
característicamente nuestro, que es una historia familiar
que es la que concierne al personaje de Manolo Zarzo
se puede hablar de una coproducción, cultural, estética
como lo quieras decir.
Al otro lado de la presa ocurrió todo
Por ahí andaba el frente.
El dueño de este casco se llamaba Vélez.
Tiene una historia cortita una historia minimalista
a partir de la cual uno va sacando conclusiones
porque la película lo que refleja sobre todo
es la vivencia humana, psicológica, emocional
de gente en la guerra y lo refleja muy bien
porque tanto el director, Lazaga, como el guionista, Ángel del Castillo
habían hecho la guerra.
Fueron de los españolitos a los cuales,
se les obligó a ir a la División Azul.
Habían combatido a favor de los alemanes
en contra de los rusos,
o sea que de estar en la guerra y de ser soldados, sabían lo suyo.
La película está rodada prácticamente toda
a base de travelling y de panorámicas
pero realmente con una pericia técnica y estética, extraordinaria.
La fotografía de carácter documental de Cecilio Paniagua
es magnífica también y me atrevo a decir
que el final que es un travelling larguísimo
con las trincheras llenas de cadáveres.
Es una de las mejores escenas de la historia del cine español.
Ante todo no incide, no enfatiza, la cuestión política
ni cuestiones ideológicas para nada
eso es una cosa a favor de la película
y comete un error
al decir más o menos de forma solapada pero evidente
que los españoles fueran de un bando o de otro, eran gente maravillosa.
Ahí no había más gentuza indeseable que los extranjeros
que vinieron a participar en una guerra sin tener por qué.
Ya no está ahí su paisano, sargento.
Los han relevado, la 12 Brigada Internacional.
¡Cochinos extranjeros!
¡Les voy a dar lo suyo!
¡Sargento! -¡Cerdo!
Todo esto es un poco risible pero es un ingrediente más
de la película que pasa un poco desapercibido
entre los demás, que no molesta, y que desde luego,
no desmerece la película en su conjunto que es magnífica.
"Al que has de castigar con obras no trates mal con palabras".
¿Quién ha dicho eso? -Cervantes.
Vamos, si usted no manda otra cosa. -¡Vaya, tenía que ser el filósofo!
Mi sargento, olvidé la guitarra, ¿puedo ir a recogerla?
Sí, pero date prisa.
Sí, ese es otro acierto no hay un protagonista definido
aunque en un momento dado se destaca una oposición
entre profesional joven y serio y profesional maduro y simpático
que también es muy típica de cine americano,
de cine bélico, del western, etc.
Y en adelante, no vuelva a tomar ninguna iniciativa.
¡Se lo ruego!
Este oficial de carrera, joven, responsable, sereno, serio,
está interpretado por Manuel Manzaneque
un actor que luego trabajaría en teatro.
Y en cambio, el sargento simpaticote, cachazudo, inculto,
un poco burrito, es Antonio Ferrandis
que es un actor mucho más dúctil y mucho más camaleónico
de lo que piensa la gente
por culpa de su personaje popularísimo de Chanquete.
¡Vélez! -¡A la orden, mi sargento!
¡El casco!
Este es un acierto muy particular y además muy grato para mí
como loco del flamenco,
porque la banda sonora que la compuso Antón García Abril
consta mayormente de guitarra española.
Solo de guitarra española que ejecutó un grande, un genio,
que era Regino Sainz de la Maza.
Entonces, en este aspecto hermana la película
con "Amanecer en puerta oscura" que no tenía otro instrumento
en su banda sonora que la guitarra
del gran Sainz de la Maza.
Ha sido un placer.
Canción de juventud (Sábado 21 de marzo a las 19.20 horas en La 1 y RTVE Play)
Los responsables de dos internados (uno para hombres y otro para mujeres) acuerdan que todos los jóvenes vayan de excursión juntos. En el camino se topan con una ermita en ruinas. Animados para reconstruirla, deciden organizar una función teatral para sus familias. Sin embargo, a una de las alumnas, Rocío (Rocío Dúrcal), le preocupa que su padre no asista por trabajo.
As Bestas (Sábado 21 de marzo a las 22.35 horas en La 2 y RTVE Play)
Uno de los mejores thrillers de la historia del cine. Antoine y Olga, dos francesas, llevan un tiempo instalados en una aldea del interior de Galicia. Allí llevan una vida tranquila, aunque su convivencia con los lugareños no es la mejor. Un conflicto con dos de sus vecinos, los hermanos Anta, hará que la tensión crezca en la zona.
Los puentes de Madison (Domingo 22 de marzo a las 1.30 horas en La 1 y RTVE Play)
Adaptación de la novela de Robert James Waller. Francesca Johnson (Meryl Streep) lleva una vida tranquila como ama de casa en una granja con su familia. Un día, su vida cambia con la llegada de Robert Kincaid (Clint Eastwood), un fotógrafo de la revista National Geographic que visita el condado de Madison (Iowa) para fotografiar sus viejos puentes. Cuando Francesca invita a Robert a cenar, un amor verdadero y una pasión desconocida nacerá entre ellos.