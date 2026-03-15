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Los estrenos de cine que llegan gratis a RTVE Play del 16 al 22 de marzo

'El apartamento' es una de las películas que estarán disponibles en nuestra plataforma.
'El apartamento' es una de las películas que estarán disponibles en nuestra plataforma.
Rtve Play
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Disfruta del mejor cine en RTVE Play, que trae esta semana nuevos títulos a la plataforma de streaming y vídeo bajo demanda de RTVE para que puedas ver totalmente gratis.

El apartamento, As Bestas y Los puentes de Madison son solo algunas de las películas que durante la semana del 16 al 22 de marzo se suman al amplio catálogo de RTVE Play, al que podrás acceder sin coste solo con registrarte en la plataforma y en el que encontrarás el mejor cine nacional e internacional. Descubre más sobre los estrenos de cine que aterrizan en RTVE Play.

Los rurales de Texas (Lunes 16 de marzo a las 12.00 en La 2 y RTVE Play)

Un wéstern nacido de una coproducción entre España e Italia. Un sheriff debe perseguir a un hombre que acaba de fugarse de la cárcel. El huidizo, acusado de asesinato, resulta que ser amigo del propio sheriff.

El apartamento (Lunes 16 de marzo a las 22.15 en La 2 y RTVE Play)

Nueva película de Billy Wilder. C.C. Baxter (Jack Lemmon) es un modesto pero ambicioso empleado de una compañía de seguros de Manhattan. Está soltero y vive solo en un discreto apartamento que presta a sus superiores para sus citas amorosas. La situación cambia cuando se enamora de una ascensorista (Shirley MacLaine), que resulta ser la amante de uno de sus responsables (Fred MacMurray).

Las siete magníficas (Martes 17 de marzo a las 11.50 en La 2 y RTVE Play)

Un wéstern protagonizado por mujeres. En 1850, una caravana de colonos que quiere atravesar el desierto de Arizona es atacada por los indios. Siete mujeres sobreviven a la matanza y se esconden en una cueva. Pero el dilema que se les presenta es terrible: morir de hambre y sed o continuar su viaje, exponiéndose a nuevos ataques.

Un tiempo para morir (Miércoles 18 de marzo a las 12.15 en La 2 y RTVE Play)

Cass Dunning (Richard Lapp) llega a Silver City, un lugar donde reina la corrupción y el caos. Forajidos como Jesse James (Audie Murphy) hacen y deshacen como quieren. Cass conoce a Billy Imple (Robert Random), que lo pone en guardia frente a los peligros que lo acechan.

Abre tu fosa, amigo... llega Sábata (Jueves 19 de marzo a las 12.00 en La 2 y RTVE Play)

Steve McGowan (Richard Harrison) desea vengar la muerte de su padre, asesinado por uno de los secuaces del cacique Miller (Alejandro Ulloa). Ante lo que pueda suceder, contrata los servicios del famosos pistolero Sábata (Raf Baldassarre) y le encarga matar a Steve. En el camino, Steve se unirá al bandido mexicano León Pompero (Fernando Sancho) para derrotar al sanguinario pistolero.

Cine de siempre Mañanas de cine - Abre tu fosa amigo... llega Sábata

Steve McGowan se ha propuesto vengar la muerte de su padre, asesinado por uno de los secuaces del cacique Miller....

Mañanas de cine - Abre tu fosa amigo... llega Sábata - Ver ahora
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Flechas sangrientas (Viernes 20 de marzo a las 12.00 en La 2 y RTVE Play)

En 1871, Arizona, un forajido fugado sobrevive a un ataque de los indios. En el transcurso de la contienda, ayuda a una familia que trabaja en un puesto de comercio a recuperar a su hijo, secuestrado de manos de los apaches merodeadores.

Parranda (Viernes 20 de marzo a las 22.50 en La 2 y RTVE Play)

Adaptación de la novela de Eduardo Blanco Amor. Cibrán (José Sacristán), un trabajador de los altos hornos asturianos, está detenido en el cuartel de la Guardia Civil. Allí tiene que rendir cuentas de los destrozos que él y dos amigos han causado en un día de parranda. Lo que parecía una noche de fiesta más se convirtió acabó en violencia, alcohol y sexo.

Posición avanzada (Viernes 20 de marzo a las 0.50 en La 2 y RTVE Play)

Durante la Guerra Civil española, un comando aprovecha la noche para llegar a una posición que protege el vado de un río y está defendida por el enemigo. Al día siguiente, los soldados de ambos bandos conciertan una tregua y pescan truchas e intercambian conservas y cigarrillos, como si nada hubiera pasado.

No recomendado para menores de 12 años Historia de nuestro cine - Posición avanzada (presentación) - ver ahora
Transcripción completa

Subtitulado por Accesibilidad-TVE.

(Música)

Buenas noches.

Bienvenidos.

Existe la falsa creencia de que son muchas las películas

que se han hecho sobre la Guerra Civil española

y sus consecuencias pero si echamos cuentas

no son tantas y mucho menos si las comparamos

con las que otras cinematografías se han dedicado a sus conflictos.

Las cinco películas de esta semana tratan de los ecos

de nuestra guerra civil y comenzamos con "Posición Avanzada"

película realizada por el prolífico Pedro Lazaga

y estrenada a mediados de los 60.

¡Dispersarse!

(Explosión)

Alférez Laso, atento.

La avanzadilla que va usted a relevar vigila esta parte del río.

Siete vidas tiene un gato.

¡Arriba chimpún chimpún!

Siete vidas tiene un gato.

¿Tiran mucho?

No, llevamos unos días muy tranquilos.

¿Qué se dice por la retaguardia? -Que la guerra durará poco.

Si notas algo raro tira tus bombas de mano

y vuelve a la posición.

¡Ayuso! ¿Estás ahí?

¡No, estoy en San Sebastián veraneando!

(Risas)

¿Pescamos? -¡Pescamos!

¿Has estado en el pueblo? -Sí.

¿Han evacuado a los vecinos? -Queda muy poca gente.

¿Por qué lo preguntas? -No, por nada.

¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. ¿Cómo estás?

Pues encantado de estar aquí contigo hablando de esta película

porque me entusiasmó cuando la vi de chavalillo

en un programa doble.

Me ha vuelto a entusiasmar ahora con lo cual, imagínate,

estoy alborozado.

Es una película atípica dentro del cine

que se ha hecho en nuestro país sobre la Guerra Civil española.

¿Por qué?

Porque de entrada el tono es mucho más americano que español.

Es una película que recuerda a los clásicos del cine bélico

hechos por maestros como Raoul Walsh William Wellman, Anthony Mann.

Entonces esto le da un toque absolutamente distinto.

Se ve la influencia de cine americano muy clara.

Sí, absolutamente.

De entrada "Casco de acero",

una película magnífica de Samuel Fuller,

es el eje narrativo que utiliza esta película,

ya de entrada por el propio título

y de todos modos se incorpora un toque muy español

característicamente nuestro, que es una historia familiar

que es la que concierne al personaje de Manolo Zarzo

se puede hablar de una coproducción, cultural, estética

como lo quieras decir.

Al otro lado de la presa ocurrió todo

Por ahí andaba el frente.

El dueño de este casco se llamaba Vélez.

Y partiendo de una pequeña anécdota nos lleva a reflexiones

sobre asuntos más importantes, asuntos de calado.

Tiene una historia cortita una historia minimalista

a partir de la cual uno va sacando conclusiones

porque la película lo que refleja sobre todo

es la vivencia humana, psicológica, emocional

de gente en la guerra y lo refleja muy bien

porque tanto el director, Lazaga, como el guionista, Ángel del Castillo

habían hecho la guerra.

Fueron de los españolitos a los cuales,

se les obligó a ir a la División Azul.

Habían combatido a favor de los alemanes

en contra de los rusos,

o sea que de estar en la guerra y de ser soldados, sabían lo suyo.

Hoy has hablado de la trama, del tono,

pero, ¿y formalmente?

que a ti te gusta mucho analizar las películas formalmente.

¿Cómo las describirías? Formalmente es una maravilla.

La película está rodada prácticamente toda

a base de travelling y de panorámicas

pero realmente con una pericia técnica y estética, extraordinaria.

La fotografía de carácter documental de Cecilio Paniagua

es magnífica también y me atrevo a decir

que el final que es un travelling larguísimo

con las trincheras llenas de cadáveres.

Es una de las mejores escenas de la historia del cine español.

Ya sabemos que cuando se aborda el tema

de la Guerra Civil española es difícil ser neutral

y cómo lo aborda, desde qué punto de vista, lo hace Pedro Lazaga.

Ante todo no incide, no enfatiza, la cuestión política

ni cuestiones ideológicas para nada

eso es una cosa a favor de la película

y comete un error

al decir más o menos de forma solapada pero evidente

que los españoles fueran de un bando o de otro, eran gente maravillosa.

Ahí no había más gentuza indeseable que los extranjeros

que vinieron a participar en una guerra sin tener por qué.

Ya no está ahí su paisano, sargento.

Los han relevado, la 12 Brigada Internacional.

¡Cochinos extranjeros!

¡Les voy a dar lo suyo!

¡Sargento! -¡Cerdo!

Todo esto es un poco risible pero es un ingrediente más

de la película que pasa un poco desapercibido

entre los demás, que no molesta, y que desde luego,

no desmerece la película en su conjunto que es magnífica.

"Al que has de castigar con obras no trates mal con palabras".

¿Quién ha dicho eso? -Cervantes.

Vamos, si usted no manda otra cosa. -¡Vaya, tenía que ser el filósofo!

Mi sargento, olvidé la guitarra, ¿puedo ir a recogerla?

Sí, pero date prisa.

Película muy coral.

Sí, ese es otro acierto no hay un protagonista definido

aunque en un momento dado se destaca una oposición

entre profesional joven y serio y profesional maduro y simpático

que también es muy típica de cine americano,

de cine bélico, del western, etc.

Y en adelante, no vuelva a tomar ninguna iniciativa.

¡Se lo ruego!

(Disparos)

Este oficial de carrera, joven, responsable, sereno, serio,

está interpretado por Manuel Manzaneque

un actor que luego trabajaría en teatro.

Y en cambio, el sargento simpaticote, cachazudo, inculto,

un poco burrito, es Antonio Ferrandis

que es un actor mucho más dúctil y mucho más camaleónico

de lo que piensa la gente

por culpa de su personaje popularísimo de Chanquete.

¡Vélez! -¡A la orden, mi sargento!

¡El casco!

¿Y qué me dices de esa guitarra

que acompaña muchas de las imágenes de la película?

Este es un acierto muy particular y además muy grato para mí

como loco del flamenco,

porque la banda sonora que la compuso Antón García Abril

consta mayormente de guitarra española.

Solo de guitarra española que ejecutó un grande, un genio,

que era Regino Sainz de la Maza.

Entonces, en este aspecto hermana la película

con "Amanecer en puerta oscura" que no tenía otro instrumento

en su banda sonora que la guitarra

del gran Sainz de la Maza.

¡Esa guitarra española! Qué maravilla. Gracias.

Ha sido un placer. Igualmente.

Estética y narrativa en sintonía

con el gran cine americano de los años 40 y 50

para particularizar una aportación a la filmografía

sobre la Guerra Civil que sobresale por méritos de todo tipo

tanto en su género,

como en la filmografía de su director

y atención a esa superlativa escena final.

Historia de nuestro cine - Posición avanzada (presentación)

Canción de juventud (Sábado 21 de marzo a las 19.20 horas en La 1 y RTVE Play)

Los responsables de dos internados (uno para hombres y otro para mujeres) acuerdan que todos los jóvenes vayan de excursión juntos. En el camino se topan con una ermita en ruinas. Animados para reconstruirla, deciden organizar una función teatral para sus familias. Sin embargo, a una de las alumnas, Rocío (Rocío Dúrcal), le preocupa que su padre no asista por trabajo.

As Bestas (Sábado 21 de marzo a las 22.35 horas en La 2 y RTVE Play)

Uno de los mejores thrillers de la historia del cine. Antoine y Olga, dos francesas, llevan un tiempo instalados en una aldea del interior de Galicia. Allí llevan una vida tranquila, aunque su convivencia con los lugareños no es la mejor. Un conflicto con dos de sus vecinos, los hermanos Anta, hará que la tensión crezca en la zona.

'As Bestas': claves e historia real de la película que arrasó en los Goya y que llega a RTVE Play
'As Bestas': claves e historia real de la película que arrasó en los Goya y que llega a RTVE Play R. ELICES

Los puentes de Madison (Domingo 22 de marzo a las 1.30 horas en La 1 y RTVE Play)

Adaptación de la novela de Robert James Waller. Francesca Johnson (Meryl Streep) lleva una vida tranquila como ama de casa en una granja con su familia. Un día, su vida cambia con la llegada de Robert Kincaid (Clint Eastwood), un fotógrafo de la revista National Geographic que visita el condado de Madison (Iowa) para fotografiar sus viejos puentes. Cuando Francesca invita a Robert a cenar, un amor verdadero y una pasión desconocida nacerá entre ellos.

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