Premios Óscar 2026: ¿Qué película es la gran favorita para Yolanda Flores?

La carrera hacia los premios Óscar 2026 entra en su recta final y las quinielas cinéfilas se multiplican, pero ¿qué película es la gran favorita para Yolanda Flores?

La presentadora de De película, el programa de cine de Radio Nacional, ha compartido en Instagram su apuesta personal sobre los galardones de Hollywood. Lo ha hecho al modo de los populares This or that de las redes sociales: en rondas sucesivas, ha elegido una película entre dos opciones hasta llegar a su favorita. ¿Quieres descubrir cuál es? ¡Dale al play!

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La española Sirat aspira a dos Óscar ¿Qué películas cuentan con más nominaciones? Los pecadores, de Ryan Coogler, ha marcado un nuevo récord en la historia en los Óscar con sus 16 candidaturas, aunque las casas de apuestas ven como favorita a Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson, nominada en 13 categorías. Frankenstein, de Guillermo del Toro; Marty Supreme, de Joshua Safdie, y Valor sentimental, de Joachim Trier, aspiran a 9 premios, y Hamnet, de Chloé Zhao, a uno menos, 8. Destacan las dos históricas nominaciones de la española Sirat, de Oliver Laxe, en las categorías de mejor película internacional y mejor sonido. En la categoría de mejor película internacional compite con la noruega Valor sentimental, la brasileña El agente secreto (con 4 nominaciones), la francesa Un simple accidente (2) y la tunecina La voz de Hind. Oscar 2026: Lista completa de nominados