Los vicepresidentes de Vox no acudirán a la Sectorial de Infancia sobre menores extranjeros no acompañados de Ceuta

Los vicepresidentes de Vox de Extremadura, Castilla y León y Aragón han enviado sendas cartas a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, para comunicarle que no asistirán a la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia del 13 de agosto, que abordará la situación de los menores migrantes en Ceuta, y que rechazan su traslado a otras comunidades.

Los vicepresidentes de VOX, Óscar Fernández (Extremadura); Carlos Pollán (Castilla y León); y Alejandro Nolasco (Aragón) han denunciado también en las misivas que en la convocatoria del ministerio "no existe ni una sola mención a los gravísimos hechos" ocurridos en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio, cuando decenas de miles de migrantes "forzaron nuestra frontera poniendo en serio riesgo la Seguridad Nacional, el Orden Público y la integridad de los españoles".

Tampoco se explica en la convocatoria, se quejan, de la "responsabilidad" del Gobierno en asegurar la frontera "ni el ofrecimiento formal de Marruecos" para hacerse cargo de todos los menores.

01.37 min La vulnerabilidad extrema de las mujeres migrantes agrava la crisis en Ceuta