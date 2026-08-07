Asciende a 82 el número de migrantes muertos en Ceuta mientras continúa la difícil identificación de los cuerpos
- Hasta el momento solo se han podido identificar cuatro personas
- Los datos son enviados a Marruecos para cotejarlos con sus bases de datos
El número de migrantes muertos tras la llegada masiva desde Marruecos a Ceuta hace una semana asciende a 82 después de que este jueves se hayan recuperado otros dos cuerpos a los que se les practicarán las autopsias a lo largo del día. El resto ya han sido llevadas a cabo.
La causa fundamental de la muerte ha sido la "asfixia mecánica por sumersión", ha explicado en una entrevista en La Hora de la 1 el director del Instituto de Medicina Legal de Ceuta, Manuel Aparcero Fernández del Campo.
Solo han sido identificados cuatro cuerpos
Hasta el momento solo se han podido identificar cuatro personas, según los últimos datos aportados por el médico forense. El trabajo está siendo muy minucioso. Un equipo de TVE ha acompañado a la unidad de la Guardia Civil encargada de estas labores.
"Hemos mandado a Marruecos todas las huellas dactilares y estamos esperando a que las cotejen con sus bases y poder identificar a más", ha asegurado Sergio Munguía, del servicio criminalístico de la Guardia Civil.
La Guardia Civil ha abierto un puesto específico para la identificación. El objetivo es ponerles nombre a quienes han perdido la vida.
"Al llegar vimos una imagen dantesca"
El jefe de Medicina Preventiva del Hospital de Ceuta, Julián Domínguez, recuerda cómo vivió la llegada masiva en el espigón del Tarajal: "Hubo momentos en los que entraban de 60 a 100 personas por minuto".
También fue testigo de lo ocurrido el director del Instituto de Medicina Legal de Ceuta, Manuel Aparcero Fernández del Campo, que pudo salvar la vida a varios migrantes.
"Estaba de guardia ordinaria ese día y se me activa para un levantamiento de cadáver en la playa de Tarajal. Me personé con un compañero del laboratorio de criminalística de la unidad orgánica de Policía Judicial de Ceuta. Cuando llegamos vimos una imagen dantesca con una entrada masiva de migrantes y donde muchos de ellos estaban ya fallecidos, otros estaban en una situación de extenuación agónica terminal. En ese momento ya preví que nuestra capacidad operativa como Instituto de Medicina Legal iba a verse desbordada", ha explicado.
"Reanimamos a algunas personas, yo recuerdo que lo hice con un par de víctimas que ya venían en una situación de agonía. En otros casos, los intentos de reanimación fueron infructuosos", ha contado.
Aparcero coordina los trabajos del Instituto Médico Legal y Ciencias Forenses de Ceuta y han pedido apoyo a otros institutos de medicina legal: "Han llegado compañeros de Cáceres, Salamanca, Valladolid, Toledo, Guadalajara".
Los intentos de llegar a España desde Marruecos continúan. Este mismo viernes ha muerto un inmigrante subsahariano al intentar entrar en Ceuta en parapente.