Asciende a 82 el número de migrantes muertos en Ceuta mientras continúa la difícil identificación de los cuerpos

El número de migrantes muertos tras la llegada masiva desde Marruecos a Ceuta hace una semana asciende a 82 después de que este jueves se hayan recuperado otros dos cuerpos a los que se les practicarán las autopsias a lo largo del día. El resto ya han sido llevadas a cabo.

La causa fundamental de la muerte ha sido la "asfixia mecánica por sumersión", ha explicado en una entrevista en La Hora de la 1 el director del Instituto de Medicina Legal de Ceuta, Manuel Aparcero Fernández del Campo.

Solo han sido identificados cuatro cuerpos Hasta el momento solo se han podido identificar cuatro personas, según los últimos datos aportados por el médico forense. El trabajo está siendo muy minucioso. Un equipo de TVE ha acompañado a la unidad de la Guardia Civil encargada de estas labores. Rego cifra en 1.342 los menores registrados en Ceuta y prevé que en "pocas semanas" empiecen a derivarse a la península "Hemos mandado a Marruecos todas las huellas dactilares y estamos esperando a que las cotejen con sus bases y poder identificar a más", ha asegurado Sergio Munguía, del servicio criminalístico de la Guardia Civil. La Guardia Civil ha abierto un puesto específico para la identificación. El objetivo es ponerles nombre a quienes han perdido la vida.